Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un "sueño gastronómico": "Qué bien se está aquí"

Tras un ajetreado verano repleto de rodajes y proyectos, el actor y director malagueño Antonio Banderas al fin ha podido tomarse un descanso y regresar a su Málaga natal para disfrutar de su gente, su tierra y, sobre todo, el restaurante de la capital que considera un "sueño gastronómico y un sueño geográfico".

Así lo ha comentado el propio actor a través de sus redes sociales, donde ha mostrado las envidiables vistas con las que cuenta este establecimiento, situado en el Paseo de la Farola. "Acabo de llegar de viaje después de tirarme un verano trabajando en tres películas seguidas", ha recalcado el intérprete. Además, ha afirmado: "Este año no he tenido verano, quiero decir vacaciones, pero he disfrutado muchísimo rodando y trabajando, que es lo que más me gusta, con gente maravillosa".

Para celebrar este merecido respiro, el actor ha regresado a su "hogar", Málaga, lo que le produce un "placer indescifrable", y a uno de sus restaurantes favoritos, del que ha asegurado: "Es un sueño gastronómico, un sueño geográfico. Qué bien se está aquí, por favor".

Este negocio que cuenta con una ubicación inmejorable en pleno Puerto de Málaga, a los pies de la emblemática Farola, es La Pérgola del Mediterráneo, un "clásico reinventado" en la icónica terraza del Club Mediterráneo que ofrece unas impresionantes vistas de la bahía.

Este restaurante de Málaga, propiedad de Antonio Banderas

Este restaurante es propiedad de Antonio Banderas tras su incursión en el sector de la hostelería a través de la creación del Grupo Tercer Actor, que agrupa diversos establecimientos en Málaga que están diseñados para ofrecer experiencias gastronómicas de alta calidad, fusionando la cocina mediterránea con influencias internacionales, como Doña Inés, Atrezzo Gastro, La Barra de Doña Inés y la Pérgola del Mediterráneo, entre otros.

Este último busca rendir homenaje a la cocina tradicional malagueña y fresca en la que se pueden disfrutar de "arroces y pescados frescos, preparados con los ingredientes más selectos", tal y como señalan desde el propio establecimiento.