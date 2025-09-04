Ryanair seguirá creciendo en Málaga pese a los recortes de plazas en España

La compañía aérea Ryanair cumplió ayer con lo que venía anunciando desde hace un tiempo y reducirá drásticamente sus plazas para la temporada de invierno en varios aeropuertos regionales españoles, mientras que en otros cancelará todas sus operaciones. Es su respuesta a las tasas aéreas de Aena que la compañía irlandesa considera «excesivas» y «poco competitivas», pero que ahora deja a los aeródromos afectados en una situación muy complicada.

Así, Ryanair cerrará su base de Santiago de Compostela, cancelará todos los vuelos previstos a Vigo y Tenerife Norte, y también cierra las bases de Jerez de la Frontera y Valladolid, mientras que reducirá su capacidad en Santander, Zaragoza, Asturias y Vitoria. Todo ello supondrá un recorte de un millón de plazas aéreas en la temporada de invierno, 600.000 de ellas en la Península y 400.000 en las Islas Canarias, informaron en rueda de prensa, señalando que ese recorte puede llegar a los dos millones en el cálculo anual.

Málaga se librará de estas medidas y la intención de la compañía es seguir creciendo en el aeródromo de la capital de la Costa del Sol. / Alex Zea

Seguir creciendo en Málaga

Sin embargo, Málaga se librará de estas medidas y la intención de la compañía es seguir creciendo en el aeródromo de la capital de la Costa del Sol. Según aseguró ayer el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en España seguirá creciendo en otros aeropuertos más grandes como Málaga y Alicante «porque allí los precios son más competitivos». El crecimiento exacto y los aeropuertos en los que aumentará la compañía se anunciara en las próximas semanas en la presentación de la programación completa de invierno. «El directivo explicó durante la rueda de prensa que Ryanair contribuye con más de 28.000 millones de euros al PIB de España, invierte más de 10.000 millones de euros en operaciones españolas y da empleo a más de 10.000 pilotos tripulantes de cabina e ingenieros. «Es sorprendente que, a pesar de que uno de cada tres turistas lleguen en vuelos de Ryanair, no haya voluntad de colaborar para estimular el tráfico en las zonas que necesitan capacidad, conectividad e inversión», lamentó el directivo quien aseguró que cuentan con 300 nuevos aviones que asignarán a aeropuertos más competitivos. «Nos los llevaremos a otros países», advirtió en declaraciones recogidas por Europa Press.

«Este aumento excesivo de las tasas, el más alto en más de una década, significa que la mayor parte de la capacidad de Ryanair para el invierno de 2025 en la España regional se trasladará fuera de España a aeropuertos más eficientes que desean desarrollar el tráfico, en particular los de Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría», aseguró Wilson. «Es sorprendente que, a pesar de contribuir con 28.000 millones de euros a la economía española y de que uno de cada tres turistas llegue en vuelos de Ryanair, no haya voluntad de colaborar para estimular el tráfico en las zonas que necesitan capacidad, conectividad e inversión. Ryanair vuelve a pedir a la CNMC y al Gobierno español que rechacen estos excesivos aumentos de las tasas y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo», incidió.

Ryanair cerrará sus base de Santiago de Compostela, Jerez de la Frontera y Valladolid. / Daniel Karmann

«Chantaje»

Por su parte, el presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario español Aena, Mauricio Lucena, calificó de «chantaje» la estrategia de Ryanair. «Yo creo que hoy hemos vivido un episodio más de la proverbial estrategia de Ryanair para chantajear no solo a Aena, sino a los contribuyentes españoles», denunció Lucena en unas declaraciones a Efe en Londres. «El objetivo que tiene Ryanair desde hace muchos años, allí donde opera y cuando ya se ha consolidado, es tratar de que los contribuyentes, a través del Gobierno de España, en los Gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos o una empresa como Aena, cuyo 51 % también es de los contribuyentes españoles, subvencionen la actividad de Ryanair. Hemos visto un nuevo capítulo de esta estrategia de chantaje», reiteró.

Así, recordó que lo que hace Aena es colaborar con los Gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, las entidades de promoción de la economía y del turismo y las diputaciones. Pese a todo, el directivo dijo que quiere enviar un mensaje esperanzador, porque a día de hoy en España hay «niveles récord de tráfico aéreo en todos los aeropuertos españoles y, particularmente, ayer se conocieron las cifras de lo que se llama la temporada de invierno y en la temporada de invierno va a haber un 2 % de pasajeros más que en la temporada de invierno de hace un año».

