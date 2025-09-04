El tercer hospital de Málaga, aún sin fecha para las obras

El futuro tercer hospital de Málaga sigue, por ahora, sin una fecha concreta o, al menos, una estimación para el inicio de las obras que darán forma a este gran complejo sanitario que la Junta de Andalucía quiere inaugurar en 2032, según sus últimas previsiones.

“Yo no me atrevería a dar una fecha de inicio, porque tampoco la da la consejería de Salud. Por lo tanto, vamos a esperar”, ha respondido hoy la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ante preguntas de la prensa en una visita a las obras del metro de Málaga.

España ha reiterado que será el hospital “más grande de toda España y más moderno” y aunque ha reconocido que el Gobierno “tiene prisa siempre”, no ha querido profundizar en el calendario de obras al tiempo que ha reconocido que “ha tenido un trámite bastante complicado”.

“Yo espero que cuanto antes, pero no me atrevería a darle una fecha, discúlpeme”, ha zanjado.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, atiende a los medios, este jueves 4 de septiembre. / Álex Zea

Pendiente de adjudicación

Aún está pendiente que se complete el proceso de contratación pública de la construcción, con un presupuesto de 607 millones de euros, al que se han presentado tres ofertas: Sacyr Construcción, Dragados y Verosa Proyectos y Servicios; Construcciones Sánchez Domínguez Sando, Obrascon Huarte Lain y Vialterra Infraestructuras y Ferrovial Construcción, FCC Construcción, Heliopol y Guamar.

De hecho, los plazos siempre han sido la espada de Damócles de este proyecto, tanto que incluso algunas de las constructoras aspirantes a hacerse con el contrato advirtieron a la Junta que el cronograma marcado en los pliegos del contrato eran “poco realistas” y de “difícil cumplimiento” dada la “complejidad” de la obra y su coincidencia en el tiempo con los trabajos de extensión de la línea 2 del metro.

En respuesta a esas inquietudes, la Junta de Andalucía alegó que a obra está declarada de Interés Autonómico, lo que reduce los plazos y la carga burocrática como, por ejemplo, el trámite de concesión de licencia de obras, del que está exento.

En cualquier caso, dado que la construcción tiene un plazo de ejecución fijado en 75 meses, para poder inaugurar el complejo en 2032, las obras deberían empezar, a más tardar, en los primeros meses del año que viene.

Hay que recordar que las obras se dividirán en dos fases que comenzarán con la construcción del edificio destinado a los aparcamientos, con siete plantas y tres sótanos. Esta primera fase cuenta con un plazo de 15 meses.