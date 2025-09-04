La UMA retoma las excavaciones en el yacimiento fenicio del Cerro del Villar

La UMA retoma las excavaciones en el yacimiento del Cerro del Villar en busca de los orígenes de la Málaga fenicia.

La cuarta campaña de investigación arqueológica, financiada por la Junta de Andalucía, comenzó el pasado lunes y se desarrollará hasta el próximo 26 de septiembre.

El profesor de Prehistoria del Departamento de Ciencias Históricas, José Suárez, vuelve a liderar el equipo científico que ya trabaja sobre el terreno. Forman parte del proyecto investigadores de la Universidad de Málaga vinculados a las áreas de Arqueología e Historia Antigua, así como de otras universidades andaluzas e internacionales, como las de Chicago (EE. UU.) y Marburgo (Alemania).

En esta campaña también se cuenta con el apoyo de especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI).

Un amplio grupo de estudiantes y egresados, especialmente del Grado de Historia de la UMA, participa en las tareas de excavación arqueológica y procesado de materiales en laboratorio, formando un equipo de más de 50 personas.

Los resultados de campañas anteriores confirmaron que el Cerro del Villar, ubicado en el antiguo islote de la desembocadura del río Guadalhorce, es uno de los asentamientos fenicios arcaicos mejor conservados del Mediterráneo occidental y con mayor potencial para estudiar el fenómeno de expansión colonial en la Península Ibérica, hace casi 3.000 años.

Objetivos de la campaña 2025

La campaña actual continuará los trabajos de 2024 y se centrará en el estudio de un inmueble del siglo VII a. C., de grandes dimensiones (más de 20 metros de largo), que podría ser de uso público y que está orientado en paralelo a la antigua orilla del islote.

También se investigará su organización interna, los usos de las estancias y sus fases arquitectónicas. Según José Suárez, “la entidad de los edificios y la evidencia de un urbanismo denso y complejo resaltan que el Cerro del Villar fue el gran asentamiento de la bahía de Málaga que dio lugar al origen de nuestra ciudad”.

Además, los hallazgos muestran la convivencia entre fenicios del Próximo Oriente y poblaciones locales de finales de la Prehistoria, lo que habría sido clave para el éxito del asentamiento.

Producción alfarera y vínculos con Malaka

En otra zona del yacimiento, se estudiará un posible taller púnico de producción alfarera, con restos de un horno y un gran testar lleno de desechos de ánforas y utensilios domésticos, fechado en el siglo V a. C.

Esto indica que el Cerro del Villar tuvo una función artesanal vinculada a la ciudad de Malaka (ubicada en la margen izquierda del río Guadalmedina), con más importancia de la que se pensaba. Investigaciones previas de la UMA han demostrado que conservas de pescado envasadas en ánforas malacitanas fueron consumidas en ciudades griegas como Corinto.

Factoría de salazones romana

También se estudiará el origen de una factoría de salazones romana, detectada por prospecciones geofísicas en 2022, que estuvo en uso hasta el siglo V d. C.. Esta factoría funcionó simultáneamente con las piletas del Teatro Romano de Málaga, revelando una continuidad en la explotación costera de la zona.

Laboratorio, conservación y equipo técnico

En paralelo a la excavación de campo, se seguirá trabajando en el laboratorio de Arqueología de la UMA en el procesado y conservación de materiales arqueológicos, bajo la dirección de la empresa MENIA RESTAURACIÓN.

Colaboración institucional y financiación

Bajo el nombre ‘Cerro del Villar: naturaleza y temporalidad del proyecto territorial fenicio arcaico en la bahía de Málaga’, esta campaña forma parte de un proyecto aprobado el 15 de febrero de 2022 por la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Está gestionado por el Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA.

La financiación principal procede de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, con la colaboración de instituciones locales como el Área de Cultura, la Gerencia de Urbanismo y el Distrito de Churriana del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Málaga y la Diputación provincial.