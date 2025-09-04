Unicaja pagará 169 millones de dividendo a cuenta el 25 de septiembre

Unicaja ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que pagará 169 millones de euros de dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2025 el 25 de septiembre y que el día 22 será el último de negociación de acciones con derecho a participar en ese reparto.

En base a la positiva evolución del resultado del primer semestre del ejercicio, el consejo de administración del banco con sede en Málaga aprobó este abono en efectivo a los accionistas, a razón de 6,6 céntimos de euros por acción.

El dividendo a repartir equivale al 50 % del beneficio neto consolidado por Unicaja en el primer semestre del año y se trata de un dividendo un 10 % superior al de 2024.

De acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables, a partir del 23 de septiembre las acciones de Unicaja se negociarán sin derecho a percibir este dividendo y la fecha fijada para el registro será al día siguiente.

Los pagos se efectuarán a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR).

El pago de este dividendo se conoció a la par que el resultado alcanzado entre enero y junio por Unicaja, que ganó 338 millones de euros, un 15 % más que en el ejercicio anterior.