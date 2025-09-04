Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unicaja

Unicaja pagará 169 millones de dividendo a cuenta el 25 de septiembre

El día 22 será el último de negociación de acciones con derecho a participar en ese reparto que equivale al 50 % del beneficio neto

Unicaja en una imagen de archivo

Unicaja en una imagen de archivo / La Opinión

La Opinión

Málaga

Unicaja ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que pagará 169 millones de euros de dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2025 el 25 de septiembre y que el día 22 será el último de negociación de acciones con derecho a participar en ese reparto.

En base a la positiva evolución del resultado del primer semestre del ejercicio, el consejo de administración del banco con sede en Málaga aprobó este abono en efectivo a los accionistas, a razón de 6,6 céntimos de euros por acción.

El dividendo a repartir equivale al 50 % del beneficio neto consolidado por Unicaja en el primer semestre del año y se trata de un dividendo un 10 % superior al de 2024.

De acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables, a partir del 23 de septiembre las acciones de Unicaja se negociarán sin derecho a percibir este dividendo y la fecha fijada para el registro será al día siguiente.

Los pagos se efectuarán a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR).

El pago de este dividendo se conoció a la par que el resultado alcanzado entre enero y junio por Unicaja, que ganó 338 millones de euros, un 15 % más que en el ejercicio anterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
  2. Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
  3. Declarados dos incendios este lunes en Málaga: en el Monte Coronado y en Benalmádena
  4. Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
  5. Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
  6. El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
  7. Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
  8. Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga

Unicaja pagará 169 millones de dividendo a cuenta el 25 de septiembre

Unicaja pagará 169 millones de dividendo a cuenta el 25 de septiembre

El Ayuntamiento impulsa la candidatura de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea

El Ayuntamiento impulsa la candidatura de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea

La UMA recibe a estudiantes de 61 nacionalidades este curso

La UMA recibe a estudiantes de 61 nacionalidades este curso

Vuelta al cole y a los gimnasios: septiembre impulsa las inscripciones en Málaga

Vuelta al cole y a los gimnasios: septiembre impulsa las inscripciones en Málaga

Dos detenidos al caer un narcopiso donde se vendían drogas y se consumían

Dos detenidos al caer un narcopiso donde se vendían drogas y se consumían

Pulsó el botón antipánico y no funcionó: nueva agresión a una médica del Hospital Clínico de Málaga

Pulsó el botón antipánico y no funcionó: nueva agresión a una médica del Hospital Clínico de Málaga

El tercer hospital de Málaga, aún sin fecha para las obras

El tercer hospital de Málaga, aún sin fecha para las obras

Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un "sueño gastronómico": "Qué bien se está aquí"

Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un "sueño gastronómico": "Qué bien se está aquí"
Tracking Pixel Contents