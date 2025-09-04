Deporte
Vuelta al cole y a los gimnasios: septiembre impulsa las inscripciones en Málaga
Los centros deportivos de la ciudad notan la vuelta a la rutina, ya que crece el interés de adoptar nuevos hábitos y dejar atrás los excesos del verano
Vuelta al cole y a los gimnasios. Tras un verano relajado, sin rutinas y de algún que otro exceso, septiembre se marca en el calendario como el nuevo enero, donde los malagueños comienzan la rutina y nuevos propósitos.
Entre los objetivos más frecuentes: la vuelta a la vida saludable y al gym. En Málaga, franquicias como Forus han notado significativamente la vuelta a sus centros deportivos.
Según Borja Luque, director del Forus Guadalhorce: "Septiembre es un momento de muchas altas en todos nuestros centros Forus, y cada año más. Sin duda hay un interés cada vez mayor en cuidarse y asistir a un gimnasio", indica.
Forus Málaga cuenta con tres centros deportivos: Conde de Guadalhorce, El Torcal y Trinidad: "Contamos con más de 250 actividades diferentes y servicios diseñados para todas las edades".
Las actividades más demandadas
HIIT, Cross Training, Body Pump y Pilates son algunas de las actividades más demandadas. Aunque este año, el curso deportivo lo inician con una novedad: “Para este año 2025/2026 tenemos una nueva propuesta, por demanda de nuestros clientes: el Barre”, afirma Luque.
El barre es una técnica de danza y acondicionamiento físico inspirada en los movimientos del ballet, pilates y yoga. Se realiza mayormente en una barra fija, trabajando fuerza, equilibrio y flexibilidad con ejercicios de bajo impacto.
Temporada de septiembre
Para incentivar aún más esa vuelta a los gimnasios, este mes todos los centros Forus en Málaga tienen una promoción de matrícula gratis y "un regalo de 75 € para gastar en nuestros servicios": “Queremos que nuestros clientes conozcan toda la oferta de servicios, desde entrenador personal, fisioterapia, escuelas deportivas o cualquiera de nuestras actividades especializadas”, apunta el director.
