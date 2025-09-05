El 100% de las farolas de Málaga serán de LED antes de que acabe el año

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la adjudicación del servicio de conservación y mantenimiento integral del alumbrado exterior de la ciudad por un importe total de 12.035.816,8 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres años de los dos lotes que contemplaba el pliego de condiciones a la entidad ETRALUX, S.A.

Cabe recordar que el primero de los lotes, adjudicado por 7.020.760,74 euros (IVA incluido) incluye el alumbrado exterior de los distritos Centro, Este, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz, además del equipamiento del túnel de la Alcazaba (alumbrado, ventilación y equipos de sonido, entre otros); mientras que el segundo abarca los distritos Ciudad Jardín, Bailén, Palma-Palmilla, Teatinos, Campanillas, Puerto de la Torre y Churriana y ha sido adjudicado por un total de 5.015.056,10 euros (IVA incluido).

Por otro lado, cabe recordar que la ciudad de Málaga alcanzará en este 2025 el 100% del alumbrado público municipal con led. El Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas va a culminar este año el plan que ha estado desarrollando para el cambio a este tipo de luminarias en la totalidad del alumbrado público.

La ciudad cuenta actualmente con más de 70.700 puntos de luz del alumbrado público, de los que más del 80% ya tienen luminarias con tecnología led en el marco del proceso de sustitución que está en marcha para disminuir el consumo y mejorar esta infraestructura. Gracias a esta medida y una vez que la totalidad de luminarias cuenten con tecnología led, se estima que se conseguirá un ahorro anual de 3.990.000 euros aproximadamente (en función del precio) en coste de energía eléctrica.

Otras adjudicaciones

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la adjudicación del servicio de planificación, mediación y compra de espacios publicitarios, así como para la organización, ejecución y seguimiento de acciones de comunicación de publicidad institucional del Ayuntamiento de Málaga a la entidad NF Agencia de Medios Independiente, S.L.U, por un importe de 2.500.000 euros (IVA incluido) y una duración de dos años, con posibilidad de una prórroga máxima de tres años.

Por último, en materia de Contratación también se ha aprobado la segunda modificación del servicio de mantenimiento del equipamiento de las playas de la ciudad para poder subsanar, principalmente, las incidencias producidas por actos vandálicos y temporales, así como por las obras de renaturalización llevadas a cabo por la Demarcación de Costas de Andalucía. Así, se incrementa el presupuesto destinado a este servicio con un importe de 100.000 euros (IVA incluido). Cabe recordar que en marzo de 2024 se adjudicó este servicio de mantenimiento para el equipamiento de playas, por tres años y con un importe de algo más de 954.000 euros anuales, a la UTE (Unión temporal de empresas) compuesta por Talher S.A. e Integra, Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados Centro Especial de Empleo Andalucía.