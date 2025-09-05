Aehcos se posiciona como la mayor asociación hostelera de España, con más de 25.000 empleos directos

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) se sitúa a la cabeza de las asociaciones hoteleras de España, con 124 empresas colaboradoras y 354 establecimientos asociados que emplean a más de 25.000 personas y ofrecen 98.382 plazas de alojamiento turístico en toda la provincia de Málaga. Así lo dio a conocer ayer la propia asociación en un comunicado, en el que recuerda que fue fundada en 1977 con el fin de representar, gestionar y defender los intereses de los asociados y para ofrecer asesoramiento especializado a los establecimientos en distintos ámbitos y disciplinas.

Los 354 establecimientos asociados a esta entidad están repartidos por 30 municipios malagueños que, en su mayoría, son hoteles, en concreto un total de 232. Cuenta con hoteles de todas las categorías, desde algunos que tienen sólo una estrella hasta los que tienen cinco estrellas y los de gran lujo. Superan las cuatro estrellas un total de 132. Así, los hoteles, que representan a 53 cadenas y 162 establecimientos independientes, se concentran en la zona de Málaga capital, Rincón de la Victoria; Torremolinos; Nerja; Frigiliana y Torrox. Además acogen a 76 establecimientos de apartamentos turísticos, 14 hoteles apartamento y 32 entre hostales, pensiones, albergues y otras modalidades de establecimientos.

Los asociados de Aehcos cuentan con 98.382 camas, 66.232 en hoteles, 22.485 en apartamentos turísticos, 8.323 en hoteles apartamentos y 1.342 plazas en hostales, pensiones y otras tipologías.

Este número de plazas representa más del 50% del total del número de plazas asociadas de toda Andalucía. Las empresas colaboradoras de Aehcos cuenta con un total de 124 empresas colaboradoras y clústers de empresas representantes de 18 diversos sectores de actividad, lo que la convierte en la primera asociación hotelera de España en número de empresas que colaboran con ella. Entre estas se encuentran desde despachos de abogados, bancos y entidades financieras, agencias de comunicación, consultoras de formación o empresas de suministro eléctrico, ofimática o mobiliario, entre otros ámbitos.