Un argentino revela lo que vio al pasear por las calles de Málaga: "Siempre me sorprende para bien"

"Málaga es increíble". Inti Beloso, un joven argentino que reside en Málaga, ha querido mostrar a través de sus redes sociales la fascinación que le ha despertado una escena con la que se ha topaba mientras paseaba por el centro de la capital y que le ha dejado asombrado por la belleza, cultura y esencia del territorio: "Siempre me sorprende para bien".

Todo ha sucedido cuando caminaba por los alrededores de la Catedral de Málaga y pasaba junto al mítico restaurante El Jardín 1887, uno de los mayores emblemas de la ciudad, donde una curiosa estampa se podía contemplar: la actuación de la Cuarentuna de Marbella mientras ensayaba su repertorio.

"Estás caminando por Málaga, pasas por un bar y pasan estas cosas", ha señalado orgulloso el joven mientras enseñaba a sus miles de seguidores el arte que desprende la agrupación. "Todos los miércoles tenemos la suerte de disfrutar del ensayo de la Tuna en nuestra casa", han afirmado al respecto desde el propio establecimiento, que asegura que lleva a cabo este tipo de iniciativas para "mantener nuestras tradiciones malagueñas".

La actuación de la Cuarentuna, en un emblemático restaurante del centro de Málaga

Este negocio se encuentra en un edifico emblemático de 1887, pero no arrancó su actividad hasta el Viernes Santo del siguiente año. Desde entonces, se ha convertido en un referente de la capital gracias a sus platos de cocina tradicional malagueña y sus actuaciones musicales, entre los que se encuentra la de la Cuarentuna o sus espectáculos de flamenco, que constantemente atraen la atención de los malagueños y turistas que se encuentran en el lugar.

Una situación que ha despertado la curiosidad y alabanzas de los usuarios de redes sociales, que han asegurado: "Por cosas como esta, siempre he dicho que Málaga es la mejor de toda España". "Hermosa Málaga", ha añadido otro. A lo que ha señalado otro: "Es lo mejor de toda España".