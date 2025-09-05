El Ayuntamiento de Málaga colabora con Murcia para impulsar proyectos conjuntos en el ámbito de las tecnologías duales

El Ayuntamiento de Málaga cerrará un acuerdo con la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de Murcia para el impulso de proyectos conjuntos en el ámbito de las tecnologías duales, de cara a dinamizar la creación y consolidación de empresas innovadoras vinculadas al sector de defensa y seguridad.

El Polo Nacional de Contenidos Digitales ha acogido el encuentro, donde ha anunciado la titular murciana del ramo, Marisa López Aragón, ha conocido su hub de incubadoras de empresas metaverso y 'startups' especializadas en el desarrollo de tecnología en el sector de la defensa y la seguridad.

López Aragón ha indicado que uno de los objetivos del acuerdo es impulsar sinergia con Málaga, "la que es considerada capital española de la tecnología, como demuestra la incesante llegada de grandes compañías que eligen la ciudad como sede para el desarrollo de sus proyectos más novedosos".

La delegación murciana ha visitado también las instalaciones de una empresa internacional de ingeniería y consultoría que ofrece soluciones tecnológicas en los sectores aeroespacial, de defensa y de aeropuertos.

Trabajo de 'Caetra'

Por otra parte, la Región compartirá con Málaga la experiencia de más de dos años de trabajo en el marco de 'Caetra' que contará con iniciativas pioneras que están permitiendo la especialización de una parte del ecosistema tecnológico regional en ámbitos que "no sólo ofrecen importantes oportunidades de empleo de cara al futuro, sino que resultan críticos en el actual escenario geopolítico para mantener el liderazgo internacional del proyecto europeo", afirma López Aragón.

La titular ha señalado que el Gobierno regional apuesta "decididamente" por el sector estratégico de la defensa a través de 'Caetra', "la estrategia que está siendo referente nacional e internacional en el impulso de las tecnologías duales, de uso civil y militar".

Durante su visita, la consejera murciana ha mantenido encuentros con su homóloga en la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, así como con la concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, y con representantes de entidades del tejido productivo tecnológico e innovación de la localidad.