Colectivos llevarán ante la Fiscalía la aparición de aves muertas en parques de Málaga

Varios colectivos vecinales y ecologistas de Málaga han anunciado que llevarán este viernes a la Fiscalía de Medioambiente la aparición de alrededor de una veintena de aves sin vida en los estanques de los parques de Huelin y del Oeste de la capital malagueña.

Hasta 13 colectivos malagueños han firmado un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que piden «una investigación rigurosa y una explicación oficial, racional y creíble sobre lo acontecido». Además, han pedido que esta situación no se repita y que se cree un Servicio de Atención a las Especies Urbanas.

En dicho escrito, también han criticado que los estanques se encuentran en un estado «deplorable» y que, durante el verano, el departamento municipal de Parques y Jardines «no se refuerza».

Desde estos colectivos han relatado la «situación de desamparo» en la que se encuentran, después de que una vecina de la zona del Parque del Oeste advirtiera a finales de agosto del mal estado del agua de dicho recinto, que era «de color verde», y unos días más tarde aparecieran «sin vida o muy enfermos patos, gaviotas y palomas» en el de Huelin. La muerte de una veintena de aves en el Parque de Huelin ha provocado que el Ayuntamiento cerrara el recinto.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la viceportavoz de este grupo municipal, Begoña Medina, han exigido al equipo de gobierno «máxima transparencia y diligencia» en relación con el cierre del parque. Pérez recordó en un comunicado que el pasado 30 de agosto, Begoña Medina, viceportavoz y responsable de medio ambiente en este grupo, «ya trasladó al Consistorio la situación de grave abandono en la laguna del Parque de Huelin, alertando de la acumulación de ejemplares muertos en el estanque».