Se confirman más casos de gripe aviar en Andalucía: ¿Qué es y qué consecuencias tiene esta enfermedad?

Ya son tres las provincias de Andalucía en alerta de gripe aviar. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ha certificado tres focos de enfermedad infecciosa en Sevilla, Huelva y Málaga.

En la ciudad malagueña las alarmas saltaron cuando aparecieron en el Parque de Huelin más de una veintena de aves muertas en el lago. Una situación que obligó al Ayuntamiento de Málaga a clausurar el parque.

Pero, en ¿qué es esta enfermedad? y ¿cuáles son sus consecuencias tanto para los animales como para los humanos?

La gripe aviar (también llamada influenza aviar) es una enfermedad infecciosa causada por ciertos subtipos de virus de la influenza tipo A, que afectan principalmente a las aves, tanto silvestres como de corral (pollos, pavos, patos, gansos).

A quién afecta

La gripe aviar puede afectar a una gran variedad de aves, tanto silvestres como domésticas, aunque la gravedad varía según la especie y el subtipo del virus.

En aves silvestres, que son el principal reservorio natural del virus, se presenta en aves acuáticas como patos, gansos, cisnes y fochas, en aves marinas como gaviotas, charranes, alcatraces y cormoranes, y también en aves migratorias que resultan muy importantes porque transportan el virus a largas distancias.

Aves muertas en el parque del Tamarguillo de Sevilla / PSOE Sevilla

En cuanto a las aves domésticas de corral, como pollos, pavos, patos domésticos y gansos, aquí es donde el virus suele ser más devastador.

Aves VS humanos

La gripe aviar es un virus altamente contagioso entre aves. Sus síntomas incluyen dificultad respiratoria, inflamación de la cabeza y cuello, diarrea y disminución de la puesta de huevos.

En humanos, aunque los casos son muy raros, el contagio puede ocurrir tras contacto estrecho con aves infectadas, secreciones o superficies contaminadas. No se transmite con facilidad entre personas, aunque preocupa que el virus pueda mutar.

Los síntomas en humanos son fiebre alta, tos, dolor de garganta, neumonía grave e incluso la muerte en casos de cepas muy agresivas como el H5N1.

Por ahora, los departamentos autonómicos implicados están activando ya mecanismos de coordinación, seguimiento e investigación de todos los casos detectados para evaluar la relación y las medidas a adoptar.