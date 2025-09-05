Decae la moción de censura en Benalauría pero su alcalde dimitirá en diciembre

La moción de censura presentada en su día por el PSOE y otros concejales, entre ellos uno del PP, contra el alcalde popular de Benalauría no ha prosperado finalmente este viernes, aunque el regidor, Cristóbal Díaz, ha anunciado que dimitirá del cargo en diciembre.

Aunque ya se preveía que decayera la iniciativa al haber desistido previamente el edil del PP de su intención inicial, el alcalde ha asegurado a EFE que ha puesto como condición y ha firmado que renunciará al puesto y que le sucederá como máximo responsable municipal su compañera de partido y teniente de alcalde Alicia González.

Díaz ha indicado, sin embargo, que en las próximas elecciones municipales volvería a ser candidato a la alcaldía por el PP y que, tras su próxima dimisión como alcalde, él será teniente de alcalde.

Ha añadido que la renuncia es una decisión libre y sin motivación política, que lo hace por su pueblo porque "no merece mociones de censura" y él no hizo nada para merecerla y que los vecinos entienden que vaya a dejar la Alcaldía porque él se lo ha explicado.

El PP anunció el pasado miércoles un acuerdo con uno de sus concejales, Alejandro Guerrero, que apoyaba la moción de censura, "para frenar" esta acción de cambio de regidor, lo que se logró después de "un periodo de reflexión y buen entendimiento" en la que se antepuso "la estabilidad y el interés general".

El pleno del Ayuntamiento de este municipio de 436 habitantes se ha saldado con cuatro votos favorables a la continuidad del alcalde, correspondientes al PP, frente a tres contrarios: los dos de la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB) y el del PSOE (estos tres habían firmado la moción de censura junto a edil popular que desistió finalmente).

Por su parte, el PP de Málaga ha considerado que esta es "la segunda derrota del sanchismo en Málaga en menos de dos meses" y sobre la moción de censura que se ha "conseguido parar, en menos de dos meses, el segundo intento de los socialistas por desbancar a un alcalde del PP".