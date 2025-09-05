Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moción de censura

Decae la moción de censura en Benalauría pero su alcalde dimitirá en diciembre

Al regidor le sucederá su compañera de partido y teniente de alcalde Alicia González, aunque volverá a presentarse en las próximas elecciones

Vista del municipio de Benalauría, en el Valle del Genal de la Serranía de Ronda.

Vista del municipio de Benalauría, en el Valle del Genal de la Serranía de Ronda. / L.O

La Opinión

Málaga

La moción de censura presentada en su día por el PSOE y otros concejales, entre ellos uno del PP, contra el alcalde popular de Benalauría no ha prosperado finalmente este viernes, aunque el regidor, Cristóbal Díaz, ha anunciado que dimitirá del cargo en diciembre.

Aunque ya se preveía que decayera la iniciativa al haber desistido previamente el edil del PP de su intención inicial, el alcalde ha asegurado a EFE que ha puesto como condición y ha firmado que renunciará al puesto y que le sucederá como máximo responsable municipal su compañera de partido y teniente de alcalde Alicia González.

Díaz ha indicado, sin embargo, que en las próximas elecciones municipales volvería a ser candidato a la alcaldía por el PP y que, tras su próxima dimisión como alcalde, él será teniente de alcalde.

Ha añadido que la renuncia es una decisión libre y sin motivación política, que lo hace por su pueblo porque "no merece mociones de censura" y él no hizo nada para merecerla y que los vecinos entienden que vaya a dejar la Alcaldía porque él se lo ha explicado.

El PP anunció el pasado miércoles un acuerdo con uno de sus concejales, Alejandro Guerrero, que apoyaba la moción de censura, "para frenar" esta acción de cambio de regidor, lo que se logró después de "un periodo de reflexión y buen entendimiento" en la que se antepuso "la estabilidad y el interés general".

El pleno del Ayuntamiento de este municipio de 436 habitantes se ha saldado con cuatro votos favorables a la continuidad del alcalde, correspondientes al PP, frente a tres contrarios: los dos de la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB) y el del PSOE (estos tres habían firmado la moción de censura junto a edil popular que desistió finalmente).

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el PP de Málaga ha considerado que esta es "la segunda derrota del sanchismo en Málaga en menos de dos meses" y sobre la moción de censura que se ha "conseguido parar, en menos de dos meses, el segundo intento de los socialistas por desbancar a un alcalde del PP".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
  2. Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
  3. Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
  4. Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
  5. Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes
  6. Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
  7. El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
  8. Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga

La Fiscalía sitúa a Málaga y Marbella como foco principal de organizaciones criminales y entramados de narcotráfico

La Fiscalía sitúa a Málaga y Marbella como foco principal de organizaciones criminales y entramados de narcotráfico

Así es el nuevo trono la Victoria tras la restauración de un baldaquino del siglo XVIII

Así es el nuevo trono la Victoria tras la restauración de un baldaquino del siglo XVIII

Llega la renovación del trono procesional de Santa María de la Victoria

Llega la renovación del trono procesional de Santa María de la Victoria

Decae la moción de censura en Benalauría pero su alcalde dimitirá en diciembre

Decae la moción de censura en Benalauría pero su alcalde dimitirá en diciembre

El restaurante más polémico de España está en Málaga: tiene carteles contra Pedro Sánchez y un perro que "muerde a los rojos"

El restaurante más polémico de España está en Málaga: tiene carteles contra Pedro Sánchez y un perro que "muerde a los rojos"

El Hospital Costa del Sol registra 9 donantes multiorgánicos y 11 de multitejidos en lo que va de 2025

El Hospital Costa del Sol registra 9 donantes multiorgánicos y 11 de multitejidos en lo que va de 2025

Colectivos presentan un escrito en Medio Ambiente tras la aparición de aves muertas en dos parques de Málaga

Colectivos presentan un escrito en Medio Ambiente tras la aparición de aves muertas en dos parques de Málaga

El déficit de vivienda en Málaga para atender el crecimiento de hogares podría estar ya en 59.000 unidades

El déficit de vivienda en Málaga para atender el crecimiento de hogares podría estar ya en 59.000 unidades
Tracking Pixel Contents