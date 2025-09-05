Detenido en Mijas por agredir en el cuello y amenazar de muerte a su expareja

Un hombre ha sido detenido en La Cala de Mijas por agredir en el cuello y amenazar de muerte a su expareja, con la que convivía.

Según el relato de la Policía Local de este municipio, los hechos tuvieron lugar cuando el pasado 21 de agosto se recibió una llamada en la base operativa en la que una mujer alertaba de haber sido agredida por su expareja en el interior de su domicilio de calle Cartajima.

Al llegar al lugar, los agentes municipales se entrevistaron con la mujer, que se encontraba en el interior de un dormitorio en un elevado estado de nerviosismo. La víctima manifestó que había sido agredida en el cuello y amenazada de muerte por su expareja con el cual convivía.

Los policías ofrecieron a la mujer su derecho a ser atendida sanitariamente y a interponer una denuncia, mientras que el hombre, que mantenía una actitud muy nerviosa, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones, y trasladado a dependencias de la Guardia Civil para continuar el procedimiento legal.