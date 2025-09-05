Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 en Rincón de la Victoria: el boquerón como emblema turístico y gastronómico

La Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria se refuerza en 2025 con showcookings, degustaciones y un calendario anual de actividades.

Turismo y gastronomía se dan la mano en Rincón de la Victoria.

Víctor Pérez

Un programa consolidado: showcookings y cocina en directo

La edición 2025, que tendrá lugar desde el próximo martes 9 al domingo 14 de septiembre, ofrece un programa de gran nivel con showcookings, maridajes y actividades paralelas. Los fogones de Lacaliza y la Plaza Al-Ándalus recibirán a chefs como Xanty Elías (Finca Alfoliz, con Estrella Michelin Verde), Juan Francisco Castro (Parador de Granada), Pepi Flores (AMUCO), Sebastián Vázquez (ARTCUA) o Andrea Beatriz (Bodega La Niña Inés, Rincón de la Victoria).

Xanty Elias, chef del restaurante Finca Alfoliz en Aljaraque, Huelva abre el Showcooking inaugural martes 9, 20:30h.

También habrá protagonismo para la coctelería de autor con Julián Víllora, presidente de la Asociación de Barmans de Málaga.

Momento de la presentacion de la Fiesta Boqueron Victoriano | Septiembre 2025

La actriz y presentadora Laura Río será la encargada de conducir las sesiones, con maridajes a cargo de la formadora en vinos Mari Ángeles Henares y armonías de aceite de Javier Vázquez. El objetivo es mostrar la versatilidad del boquerón, desde la fritura tradicional hasta creaciones contemporáneas que lo sitúan en la alta cocina.

Cartel de la Fiesta del Boqueron Victoriano 2025

Red de Restaurantes: más de 40 propuestas culinarias

Uno de los pilares de la fiesta es la Red de Restaurantes, que en 2025 contará con 43 establecimientos participantes, incluyendo trece de Rincón de la Victoria, cuatro de Madrid y una veintena de Málaga capital y resto de la provincia. Cada restaurante ofrecerá su particular versión del boquerón, con propuestas que van desde tapas tradicionales por 2,80 euros hasta elaboraciones de autor que alcanzan los 24 euros.

El Ayuntamiento edita cada año un recetario con todas las creaciones, que se presenta en FITUR y se convierte en una herramienta de promoción turística más allá de las fronteras malagueñas. De este modo, el boquerón se consolida como embajador gastronómico también en la capital de España.

Fiesta del Boqueron Victoriano 2025

Consulta la Red de Restaurantes de la Fiesta del Boquerón Victoriano 2025

RESTAURANTE LOCALIDAD NOMBRE DEL PLATO
AbascalMadridTridente de boquerón estilo Abascal
AbsolutoRincón de la VictoriaBoquerones con ponzu de tomate
Aire GastrobarMálagaBoquerón | Gris de montaña | Pistacho
Alma PlayaTorre de BenagalbónBoquerón marinado, pantumaka y picual
Almijara Casual BarMálagaDe la Victoria al Perchel
Araboka CentroMálagaCoca de boquerón, papada ibérica y crujiente de rúcula
Araboka PlazaMálagaCoca de boquerón, papada ibérica y crujiente de rúcula
ArxidunaArchidonaEnsalada malagueña de boquerón vitoriano
Bendita KatalinaRincón de la VictoriaBoquerón marinado en soja, lima y ajo coco
Bendito (Grupo Premium)MálagaZiti a la parte con boquerones y ali oli de hierbabuena
Bere BereTorre del MarQuiche de boquerones victorianos con relleno de crema de ensalada de pimientos asados
Bodegas El PimpiMálagaBoquerón en vinagre de naranja, berenjena y almendra
Bodega La Niña InésRincón de la VictoriaCachopo de Boquerón sobre cama de ajoblanco
Descorche Málaga D.O.CMálagaChanfaina con boquerones
El BalnearioMálagaVitoriano en escabeche suave con gelatina de mango y vinagre de arroz
El PortónRincón de la VictoriaGilda de boquerones en vinagre con ajoblanco
Hacienda AlakránMálagaBoquerón ahumado en frío, pipirrana con jalapeños, guacamole, maíz tostado y su gazpacho de tomate Diamond
JaujaTorre del MarMinibocadillo de boquerones en vinagre en tempura, con pesto de cacahuete
Juana PalomaMálagaBikini de paté de boquerón victoriano frito con escabeche de verduras y col
KarmelaAlhaurín de la TorreCrujiente de boquerón en vinagre
La BocanáMálagaGilda La Cañón
La CavernaMálagaLasaña de boquerón a la brasa
La FábricaAntequeraOído al boquerón
La FincaRincón de la VictoriaRavioli de boquerón, alioli de jalapeño y lima
LACALIZARincón de la VictoriaBravas marineras
La RecaletaMálagaBoquerón ibérico con escabeche de melón
Leche y MielLa Cala del MoralBoquerones rellenos a la andaluza
Liceo PlayaRincón de la VictoriaBoquerones en vinagre con falsas migas de pastor y manzana verde encurtida
Los GranaínosLa Cala de MijasCarpaccio de pimientos del piquillo asados y boquerones en vinagre fritos
Los Patios de BeatasMálagaTortilla crujiente de boque-camarones con alioli pilpil y polvo de plancton marino
Marina PlayaTorre de BenagalbónLasaña de boquerones
MatizMálagaBoquerón victoriano en salazón con bollo de piparras encurtidas y salsa de ajo asados
MénadeVélez MálagaBuñuelos de Boquerón Andalusí
MenudeoMadridLas victorianas fritas
Mi CielitoRincón de la VictoriaBoquerones al pico de gallo
Mura MuraMálagaBoquerón Mura Mura
Niña BonitaMálagaEnsalada de nopales, boquerones y vinagreta de mole rojo
No-VoMálagaTaco de boquerón al limón con pico de gallo, rocoto y mayonesa de ajo negro
SurtopiaMadridBoquerón con pil pil de manzanilla
Taberna ChiripaMadridBoquerón Chiripa
Taberna Marinera La VictoriaRincón de la VictoriaBoquerones a la naranja
Uppery Club RooftopMálagaSuprema de boquerón victoriano relleno de muselina de gambitas de Málaga en costra crujiente de codium sobre las rocas de Maro
Zorro CallaoRincón de la VictoriaVelo crujiente con tartar de boquerón

Degustaciones gratuitas: mil kilos de boquerones

Del 12 al 14 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de boquerones fritos y en vinagre en más de 60 restaurantes del municipio, todos ellos señalizados con un distintivo especial. Se ofrecerán tanto en almuerzos como en cenas, en franjas horarias de 13:00 a 14:30 y de 20:30 a 22:00 horas, hasta agotar existencias.

La organización repartirá un total de 1.000 kilos de boquerones, incluyendo los que se servirán en la carpa solidaria instalada en la Plaza Al-Ándalus, donde los asistentes podrán degustar boquerones en vinagre de manera gratuita a cambio de adquirir bebidas en beneficio de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.

Degustaciones gratuitas acercan el boquerón a vecinos y visitantes, consolidándolo como reclamo turístico.

Consulta los restaurantes degustación gratuita de la Fiesta del Boquerón Victoriano 2025

NOMBRE DIRECCIÓN CP
11/11AVENIDA DE LA TORRE, 41RINCÓN DE LA VICTORIA
4 MESASAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 130RINCÓN DE LA VICTORIA
AL PATIOAVENIDA DE MÁLAGA, 66LA CALA DEL MORAL
ALMA PLAYAAVENIDA DE LA TORRE, 18TORRE DE BENAGALBÓN
AQUÍ TE ESPEROPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 46RINCÓN DE LA VICTORIA
AVANTE CLAROPASEO BLAS INFANTE, 5LA CALA DEL MORAL
BALUARTECALLE POETA M. ALCÁNTARA, 6RINCÓN DE LA VICTORIA
BENDITA KATALINACASA CLUB AÑORETA GOLFRINCÓN DE LA VICTORIA
BUEN DÍAAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 143RINCÓN DE LA VICTORIA
BULEVARPASEO ADOLFO GÁLVEZ, 3LA CALA DEL MORAL
CAFÉ D´LUNAAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 4RINCÓN DE LA VICTORIA
CARPA DOMINGOPLAZA AL-ANDALUSRINCÓN DE LA VICTORIA
CARPA SÁBADOPLAZA AL-ANDALUSRINCÓN DE LA VICTORIA
CARPA VIERNESPLAZA AL-ANDALUSRINCÓN DE LA VICTORIA
CASA ANTONIOCALLE CÓRDOBA, 1RINCÓN DE LA VICTORIA
CASA CELIAPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMENRINCÓN DE LA VICTORIA
CASA EDUARDOAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 123RINCÓN DE LA VICTORIA
CASA GUIRADO PLAYAPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 166RINCÓN DE LA VICTORIA
CHAMBAO DE MARÍAPASEO BLAS INFANTE, 1LA CALA DEL MORAL
CHUPA Y TIRAAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 146RINCÓN DE LA VICTORIA
DULCINEACALLE LOS CÁRMENESRINCÓN DE LA VICTORIA
EL ABUELOAVENIDA DEL MEDITERÁNEO, 19RINCÓN DE LA VICTORIA
EL CAMINOCALLE COMERCIO, 1RINCÓN DE LA VICTORIA
EL ESPIGONPASEO BLAS INFANTE, 102LA CALA DEL MORAL
EL MUROPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN,TORRE DE BENAGALBÓN
EL PORTÓNCALLE CÓRDOBA, 3RINCÓN DE LA VICTORIA
EVOHÉPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMENRINCÓN DE LA VICTORIA
GALAAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 131RINCÓN DE LA VICTORIA
HOGAR JUBILADO LA CALA DEL MORALCALLE JUAN MONTOYALA CALA DEL MORAL
JUAN ANDRESCAMINO VIEJO VÉLEZ 1BRINCÓN DE LA VICTORIA
JUANIPASEO BLAS INFANTE, 152LA CALA DEL MORAL
LA CALIZAURBANIZACIÓN CUEVA DEL TESORO, 16LA CALA DEL MORAL
LA CARMELAAVENIDA DE LA AXARQUÍA, 21TORRE DE BENAGALBÓN
LA CHALAURAAVENIDA PADRE BENITO, 4BENAGALBÓN
LA FINCACALLE VENCEJO, 8RINCÓN DE LA VICTORIA
LA JAREÑAPLAZA DE LA CONSTITUICÓN, LOCAL 9RINCÓN DE LA VICTORIA
LA LONJAPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMENRINCÓN DE LA VICTORIA
LA MARINAPLAYA DE LA MARINA S/NRINCÓN DE LA VICTORIA
LA NIÑA INÉSAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 125RINCÓN DE LA VICTORIA
LA ÑORAPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 91RINCÓN DE LA VICTORIA
LA ORILLAPASEO BLAS INFANTE, 4LA CALA DEL MORAL
LA PERLAPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 2RINCÓN DE LA VICTORIA
LA QUISQUILLOSA PLAYAAVENIDA DE LA TORRE, 6TORRE DE BENAGALBÓN
LA TABERNAAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 205RINCÓN DE LA VICTORIA
LA TRASTIENDAAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 117RINCÓN DE LA VICTORIA
LAS BRASAS DE RAÚLPLAZA GLORIA FUERTES, 7LA CALA DEL MORAL
LAS CONCHAS RINCÓNCALLE POETA M. ALCÁNTARA, 1RINCÓN DE LA VICTORIA
LECHE Y MIELCALLE JUAN MONTOYA, 1LA CALA DEL MORAL
LICEO PLAYAPASEO DE LA MARINATORRE DE BENAGALBÓN
LO DE VITOPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 129RINCÓN DE LA VICTORIA
LOS CURROSAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 122RINCÓN DE LA VICTORIA
MANHATTANCALLE RONDAA, 1RINCÓN DE LA VICTORIA
MI CIELITOPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 15RINCÓN DE LA VICTORIA
OASISPASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 79RINCÓN DE LA VICTORIA
PITAGORASURBANIZACIÓN GRAN SOL, 1RINCÓN DE LA VICTORIA
PLAYA CANDELACALLE J. CLAROS SERRANO, 1TORRE DE BENAGALBÓN
PUERTO VICTORIACALLE SIERRA DE LAS NIEVESRINCÓN DE LA VICTORIA
PUNTA CALAPASEO BLAS INFANTE, 60RINCÓN DE LA VICTORIA
RESTAURANTE ASADOR LA CARRETAAVENIDA DE LA TORRE, 113TORRE DE BENAGALBÓN
SABOR A CAMPOPLAZA DE LA CONSTITUCIÓNRINCÓN DE LA VICTORIA
TABERNA LANGCALLE JAÉN, 3RINCÓN DE LA VICTORIA
TABERNA MARINERA LA VICTORIAAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 182RINCÓN DE LA VICTORIA
TASCA EL CANDELAAVENIDA DE LA CANDELRIA, 8BENAGALBÓN
ZORRO CALLAOAVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 230RINCÓN DE LA VICTORIA

La Feria Sabor a Málaga: productores, talleres y conciertos

El tercer gran pilar del evento es la Feria Sabor a Málaga, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en la Plaza Al-Ándalus. Participarán 32 productores con una muestra de lo mejor de la despensa malagueña: aceites, vinos, chacinas, mieles, pan, repostería, cerveza artesana y mucho más.

La gran novedad de 2025: la tirada del copo y el desayuno marengo

Este año, la Fiesta del Boquerón Victoriano estrena una actividad muy especial: la recreación de la tirada del copo, un arte de pesca tradicional que forma parte de la memoria marinera del municipio. La cita será el sábado 13 de septiembre a las 9:00 horas en el Paseo Marítimo Blas Infante, junto a la calle San Juan, y contará con la colaboración del Club de Remo de La Cala del Moral. Tras la demostración, vecinos y visitantes podrán compartir un desayuno marengo, recuperando la esencia de aquellas mañanas en las que las familias de la mar celebraban las capturas recién llegadas a la orilla.

La feria incluye actividades para todos los públicos: el primer concurso popular de boquerones en vinagre, talleres de repostería infantil y para celíacos, catas de vino, aceite y queso fresco, así como conciertos de Abelito y Terrones, Money Makers y Hakuna Matata. La gran novedad de esta edición será la recreación de la tradicional tirada del copo en el Paseo Marítimo Blas Infante, con un desayuno marengo que conecta la fiesta con la herencia marinera del municipio.

Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 en Rincón de la Victoria: showcookings, degustaciones y maridajes

Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 en Rincón de la Victoria: showcookings, degustaciones y maridajes / www.turismoenrincon.es

Rincón de la Victoria: Impacto turístico y gastronómico

La Fiesta del Boquerón Victoriano no solo es un evento gastronómico, sino también un motor de dinamización turística. Durante una semana, Rincón de la Victoria se convierte en escaparate de la cocina andaluza y punto de encuentro de chefs, hosteleros, productores y turistas. La implicación de entidades profesionales eleva su alcance, asegurando que el boquerón victoriano sea reconocido durante todo el año como un producto saludable, versátil y de enorme valor cultural.

La colaboración con la Universidad de Málaga y el Gastrocampus permitirá, además, abrir nuevas líneas de investigación y formación en torno al boquerón y su papel en la dieta mediterránea. El enfoque en la educación alimentaria, a través de actividades en colegios y jornadas familiares, asegura también la transmisión del legado gastronómico a las nuevas generaciones.

Boquerón victoriano, emblema de Rincón de la Victoria

Convenios que refuerzan la identidad gastronómica

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, acompañado por el concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha firmado los acuerdos junto a representantes de asociaciones de gran peso como MAHOS, Euro-Toques España, AMUCO, la Academia Gastronómica de Málaga, La Carta Malacitana, Gastroarte, ARTCUA, AOVE Spain o la Asociación de Cocineros de Paradores, además de la Facultad de Turismo y el Gastrocampus de Innovación de la Universidad de Málaga. Todos ellos se comprometen a organizar actividades específicas a lo largo de 2026 con un objetivo común: promocionar el boquerón victoriano y reforzar su presencia en la alta cocina y en la gastronomía popular.

Momento de la presentacion de la Fiesta del Boqueron Victoriano

Salado destacó durante el acto “la importancia de sumar esfuerzos con profesionales de reconocido prestigio para poner en valor el patrimonio gastronómico nacional y difundir los valores de esta fiesta tan representativa del municipio”, recordando que está declarada de Singularidad Turística Provincial. El concejal de Turismo subrayó, por su parte, que este paso “consolida una colaboración estratégica que permitirá proyectar la fiesta hacia nuevos públicos y reforzar su impacto en el ámbito profesional y turístico”.

Rincón de la Victoria, capital del boquerón

Un calendario anual con actividades en toda España

La principal novedad es que cada una de estas entidades desarrollará, al menos, una acción vinculada al boquerón victoriano a lo largo del año, lo que permitirá que la difusión no se limite a la semana de septiembre. La Academia Gastronómica de Málaga organizará un almuerzo temático, AMUCO impulsará talleres en colegios y actividades familiares sobre consumo saludable de pescado azul, y AOVE Spain llevará el binomio boquerón – aceite de oliva virgen extra a cursos especializados en la Universidad de Málaga.

Noticias relacionadas y más

El Boquerón Victoriano se promocionará a lo largo del año 2025 con numerosas accciones

Euro-Toques animará a los restaurantes asociados a incluir durante una semana platos con boquerón en sus cartas, Gastroarte dará visibilidad al producto en sus encuentros anuales, La Carta Malacitana celebrará una tertulia sobre la historia del boquerón, y ARTCUA lo incorporará a su evento solidario “Los Chefs Azules” en Sevilla. Todo ello se sumará a las acciones que ya organiza el propio Ayuntamiento, como la Feria Sabor a Málaga, las degustaciones gratuitas o la Red de Restaurantes.

