Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 en Rincón de la Victoria: el boquerón como emblema turístico y gastronómico

Un programa consolidado: showcookings y cocina en directo

La edición 2025, que tendrá lugar desde el próximo martes 9 al domingo 14 de septiembre, ofrece un programa de gran nivel con showcookings, maridajes y actividades paralelas. Los fogones de Lacaliza y la Plaza Al-Ándalus recibirán a chefs como Xanty Elías (Finca Alfoliz, con Estrella Michelin Verde), Juan Francisco Castro (Parador de Granada), Pepi Flores (AMUCO), Sebastián Vázquez (ARTCUA) o Andrea Beatriz (Bodega La Niña Inés, Rincón de la Victoria).

Xanty Elias, chef del restaurante Finca Alfoliz en Aljaraque, Huelva abre el Showcooking inaugural martes 9, 20:30h. / Xanty Elias

También habrá protagonismo para la coctelería de autor con Julián Víllora, presidente de la Asociación de Barmans de Málaga.

Momento de la presentacion de la Fiesta Boqueron Victoriano | Septiembre 2025 / www.turismoenrincon.es

La actriz y presentadora Laura Río será la encargada de conducir las sesiones, con maridajes a cargo de la formadora en vinos Mari Ángeles Henares y armonías de aceite de Javier Vázquez. El objetivo es mostrar la versatilidad del boquerón, desde la fritura tradicional hasta creaciones contemporáneas que lo sitúan en la alta cocina.

Cartel de la Fiesta del Boqueron Victoriano 2025 / www.turismoenrincon.es

Red de Restaurantes: más de 40 propuestas culinarias

Uno de los pilares de la fiesta es la Red de Restaurantes, que en 2025 contará con 43 establecimientos participantes, incluyendo trece de Rincón de la Victoria, cuatro de Madrid y una veintena de Málaga capital y resto de la provincia. Cada restaurante ofrecerá su particular versión del boquerón, con propuestas que van desde tapas tradicionales por 2,80 euros hasta elaboraciones de autor que alcanzan los 24 euros.

Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 Del 9 al 14 de septiembre Más información aquí Descargar programa

El Ayuntamiento edita cada año un recetario con todas las creaciones, que se presenta en FITUR y se convierte en una herramienta de promoción turística más allá de las fronteras malagueñas. De este modo, el boquerón se consolida como embajador gastronómico también en la capital de España.

Fiesta del Boqueron Victoriano 2025 / www.turismoenrincon.es

Consulta la Red de Restaurantes de la Fiesta del Boquerón Victoriano 2025

ocultar listado × Buscar Localidad Todas Limpiar RESTAURANTE LOCALIDAD NOMBRE DEL PLATO Abascal Madrid Tridente de boquerón estilo Abascal Absoluto Rincón de la Victoria Boquerones con ponzu de tomate Aire Gastrobar Málaga Boquerón | Gris de montaña | Pistacho Alma Playa Torre de Benagalbón Boquerón marinado, pantumaka y picual Almijara Casual Bar Málaga De la Victoria al Perchel Araboka Centro Málaga Coca de boquerón, papada ibérica y crujiente de rúcula Araboka Plaza Málaga Coca de boquerón, papada ibérica y crujiente de rúcula Arxiduna Archidona Ensalada malagueña de boquerón vitoriano Bendita Katalina Rincón de la Victoria Boquerón marinado en soja, lima y ajo coco Bendito (Grupo Premium) Málaga Ziti a la parte con boquerones y ali oli de hierbabuena Bere Bere Torre del Mar Quiche de boquerones victorianos con relleno de crema de ensalada de pimientos asados Bodegas El Pimpi Málaga Boquerón en vinagre de naranja, berenjena y almendra Bodega La Niña Inés Rincón de la Victoria Cachopo de Boquerón sobre cama de ajoblanco Descorche Málaga D.O.C Málaga Chanfaina con boquerones El Balneario Málaga Vitoriano en escabeche suave con gelatina de mango y vinagre de arroz El Portón Rincón de la Victoria Gilda de boquerones en vinagre con ajoblanco Hacienda Alakrán Málaga Boquerón ahumado en frío, pipirrana con jalapeños, guacamole, maíz tostado y su gazpacho de tomate Diamond Jauja Torre del Mar Minibocadillo de boquerones en vinagre en tempura, con pesto de cacahuete Juana Paloma Málaga Bikini de paté de boquerón victoriano frito con escabeche de verduras y col Karmela Alhaurín de la Torre Crujiente de boquerón en vinagre La Bocaná Málaga Gilda La Cañón La Caverna Málaga Lasaña de boquerón a la brasa La Fábrica Antequera Oído al boquerón La Finca Rincón de la Victoria Ravioli de boquerón, alioli de jalapeño y lima LACALIZA Rincón de la Victoria Bravas marineras La Recaleta Málaga Boquerón ibérico con escabeche de melón Leche y Miel La Cala del Moral Boquerones rellenos a la andaluza Liceo Playa Rincón de la Victoria Boquerones en vinagre con falsas migas de pastor y manzana verde encurtida Los Granaínos La Cala de Mijas Carpaccio de pimientos del piquillo asados y boquerones en vinagre fritos Los Patios de Beatas Málaga Tortilla crujiente de boque-camarones con alioli pilpil y polvo de plancton marino Marina Playa Torre de Benagalbón Lasaña de boquerones Matiz Málaga Boquerón victoriano en salazón con bollo de piparras encurtidas y salsa de ajo asados Ménade Vélez Málaga Buñuelos de Boquerón Andalusí Menudeo Madrid Las victorianas fritas Mi Cielito Rincón de la Victoria Boquerones al pico de gallo Mura Mura Málaga Boquerón Mura Mura Niña Bonita Málaga Ensalada de nopales, boquerones y vinagreta de mole rojo No-Vo Málaga Taco de boquerón al limón con pico de gallo, rocoto y mayonesa de ajo negro Surtopia Madrid Boquerón con pil pil de manzanilla Taberna Chiripa Madrid Boquerón Chiripa Taberna Marinera La Victoria Rincón de la Victoria Boquerones a la naranja Uppery Club Rooftop Málaga Suprema de boquerón victoriano relleno de muselina de gambitas de Málaga en costra crujiente de codium sobre las rocas de Maro Zorro Callao Rincón de la Victoria Velo crujiente con tartar de boquerón mostrar listado

Degustaciones gratuitas: mil kilos de boquerones

Del 12 al 14 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de boquerones fritos y en vinagre en más de 60 restaurantes del municipio, todos ellos señalizados con un distintivo especial. Se ofrecerán tanto en almuerzos como en cenas, en franjas horarias de 13:00 a 14:30 y de 20:30 a 22:00 horas, hasta agotar existencias.

La organización repartirá un total de 1.000 kilos de boquerones, incluyendo los que se servirán en la carpa solidaria instalada en la Plaza Al-Ándalus, donde los asistentes podrán degustar boquerones en vinagre de manera gratuita a cambio de adquirir bebidas en beneficio de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.

Degustaciones gratuitas acercan el boquerón a vecinos y visitantes, consolidándolo como reclamo turístico. / www.turismoenrincon.es

Consulta los restaurantes degustación gratuita de la Fiesta del Boquerón Victoriano 2025

ocultar listado × Buscar CP Todos Limpiar NOMBRE DIRECCIÓN CP 11/11 AVENIDA DE LA TORRE, 41 RINCÓN DE LA VICTORIA 4 MESAS AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 130 RINCÓN DE LA VICTORIA AL PATIO AVENIDA DE MÁLAGA, 66 LA CALA DEL MORAL ALMA PLAYA AVENIDA DE LA TORRE, 18 TORRE DE BENAGALBÓN AQUÍ TE ESPERO PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 46 RINCÓN DE LA VICTORIA AVANTE CLARO PASEO BLAS INFANTE, 5 LA CALA DEL MORAL BALUARTE CALLE POETA M. ALCÁNTARA, 6 RINCÓN DE LA VICTORIA BENDITA KATALINA CASA CLUB AÑORETA GOLF RINCÓN DE LA VICTORIA BUEN DÍA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 143 RINCÓN DE LA VICTORIA BULEVAR PASEO ADOLFO GÁLVEZ, 3 LA CALA DEL MORAL CAFÉ D´LUNA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 4 RINCÓN DE LA VICTORIA CARPA DOMINGO PLAZA AL-ANDALUS RINCÓN DE LA VICTORIA CARPA SÁBADO PLAZA AL-ANDALUS RINCÓN DE LA VICTORIA CARPA VIERNES PLAZA AL-ANDALUS RINCÓN DE LA VICTORIA CASA ANTONIO CALLE CÓRDOBA, 1 RINCÓN DE LA VICTORIA CASA CELIA PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN RINCÓN DE LA VICTORIA CASA EDUARDO AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 123 RINCÓN DE LA VICTORIA CASA GUIRADO PLAYA PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 166 RINCÓN DE LA VICTORIA CHAMBAO DE MARÍA PASEO BLAS INFANTE, 1 LA CALA DEL MORAL CHUPA Y TIRA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 146 RINCÓN DE LA VICTORIA DULCINEA CALLE LOS CÁRMENES RINCÓN DE LA VICTORIA EL ABUELO AVENIDA DEL MEDITERÁNEO, 19 RINCÓN DE LA VICTORIA EL CAMINO CALLE COMERCIO, 1 RINCÓN DE LA VICTORIA EL ESPIGON PASEO BLAS INFANTE, 102 LA CALA DEL MORAL EL MURO PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, TORRE DE BENAGALBÓN EL PORTÓN CALLE CÓRDOBA, 3 RINCÓN DE LA VICTORIA EVOHÉ PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN RINCÓN DE LA VICTORIA GALA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 131 RINCÓN DE LA VICTORIA HOGAR JUBILADO LA CALA DEL MORAL CALLE JUAN MONTOYA LA CALA DEL MORAL JUAN ANDRES CAMINO VIEJO VÉLEZ 1B RINCÓN DE LA VICTORIA JUANI PASEO BLAS INFANTE, 152 LA CALA DEL MORAL LA CALIZA URBANIZACIÓN CUEVA DEL TESORO, 16 LA CALA DEL MORAL LA CARMELA AVENIDA DE LA AXARQUÍA, 21 TORRE DE BENAGALBÓN LA CHALAURA AVENIDA PADRE BENITO, 4 BENAGALBÓN LA FINCA CALLE VENCEJO, 8 RINCÓN DE LA VICTORIA LA JAREÑA PLAZA DE LA CONSTITUICÓN, LOCAL 9 RINCÓN DE LA VICTORIA LA LONJA PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN RINCÓN DE LA VICTORIA LA MARINA PLAYA DE LA MARINA S/N RINCÓN DE LA VICTORIA LA NIÑA INÉS AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 125 RINCÓN DE LA VICTORIA LA ÑORA PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 91 RINCÓN DE LA VICTORIA LA ORILLA PASEO BLAS INFANTE, 4 LA CALA DEL MORAL LA PERLA PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 2 RINCÓN DE LA VICTORIA LA QUISQUILLOSA PLAYA AVENIDA DE LA TORRE, 6 TORRE DE BENAGALBÓN LA TABERNA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 205 RINCÓN DE LA VICTORIA LA TRASTIENDA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 117 RINCÓN DE LA VICTORIA LAS BRASAS DE RAÚL PLAZA GLORIA FUERTES, 7 LA CALA DEL MORAL LAS CONCHAS RINCÓN CALLE POETA M. ALCÁNTARA, 1 RINCÓN DE LA VICTORIA LECHE Y MIEL CALLE JUAN MONTOYA, 1 LA CALA DEL MORAL LICEO PLAYA PASEO DE LA MARINA TORRE DE BENAGALBÓN LO DE VITO PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 129 RINCÓN DE LA VICTORIA LOS CURROS AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 122 RINCÓN DE LA VICTORIA MANHATTAN CALLE RONDAA, 1 RINCÓN DE LA VICTORIA MI CIELITO PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 15 RINCÓN DE LA VICTORIA OASIS PASEO MARÍTIMO VIRGEN DEL CARMEN, 79 RINCÓN DE LA VICTORIA PITAGORAS URBANIZACIÓN GRAN SOL, 1 RINCÓN DE LA VICTORIA PLAYA CANDELA CALLE J. CLAROS SERRANO, 1 TORRE DE BENAGALBÓN PUERTO VICTORIA CALLE SIERRA DE LAS NIEVES RINCÓN DE LA VICTORIA PUNTA CALA PASEO BLAS INFANTE, 60 RINCÓN DE LA VICTORIA RESTAURANTE ASADOR LA CARRETA AVENIDA DE LA TORRE, 113 TORRE DE BENAGALBÓN SABOR A CAMPO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN RINCÓN DE LA VICTORIA TABERNA LANG CALLE JAÉN, 3 RINCÓN DE LA VICTORIA TABERNA MARINERA LA VICTORIA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 182 RINCÓN DE LA VICTORIA TASCA EL CANDELA AVENIDA DE LA CANDELRIA, 8 BENAGALBÓN ZORRO CALLAO AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, 230 RINCÓN DE LA VICTORIA mostrar listado

La Feria Sabor a Málaga: productores, talleres y conciertos

El tercer gran pilar del evento es la Feria Sabor a Málaga, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en la Plaza Al-Ándalus. Participarán 32 productores con una muestra de lo mejor de la despensa malagueña: aceites, vinos, chacinas, mieles, pan, repostería, cerveza artesana y mucho más.

La gran novedad de 2025: la tirada del copo y el desayuno marengo

Este año, la Fiesta del Boquerón Victoriano estrena una actividad muy especial: la recreación de la tirada del copo, un arte de pesca tradicional que forma parte de la memoria marinera del municipio. La cita será el sábado 13 de septiembre a las 9:00 horas en el Paseo Marítimo Blas Infante, junto a la calle San Juan, y contará con la colaboración del Club de Remo de La Cala del Moral. Tras la demostración, vecinos y visitantes podrán compartir un desayuno marengo, recuperando la esencia de aquellas mañanas en las que las familias de la mar celebraban las capturas recién llegadas a la orilla.

La feria incluye actividades para todos los públicos: el primer concurso popular de boquerones en vinagre, talleres de repostería infantil y para celíacos, catas de vino, aceite y queso fresco, así como conciertos de Abelito y Terrones, Money Makers y Hakuna Matata. La gran novedad de esta edición será la recreación de la tradicional tirada del copo en el Paseo Marítimo Blas Infante, con un desayuno marengo que conecta la fiesta con la herencia marinera del municipio.

Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 en Rincón de la Victoria: showcookings, degustaciones y maridajes / www.turismoenrincon.es

Rincón de la Victoria: Impacto turístico y gastronómico

La Fiesta del Boquerón Victoriano no solo es un evento gastronómico, sino también un motor de dinamización turística. Durante una semana, Rincón de la Victoria se convierte en escaparate de la cocina andaluza y punto de encuentro de chefs, hosteleros, productores y turistas. La implicación de entidades profesionales eleva su alcance, asegurando que el boquerón victoriano sea reconocido durante todo el año como un producto saludable, versátil y de enorme valor cultural.

La colaboración con la Universidad de Málaga y el Gastrocampus permitirá, además, abrir nuevas líneas de investigación y formación en torno al boquerón y su papel en la dieta mediterránea. El enfoque en la educación alimentaria, a través de actividades en colegios y jornadas familiares, asegura también la transmisión del legado gastronómico a las nuevas generaciones.

Boquerón victoriano, emblema de Rincón de la Victoria / www.turismoenrincon.es

Convenios que refuerzan la identidad gastronómica

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, acompañado por el concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha firmado los acuerdos junto a representantes de asociaciones de gran peso como MAHOS, Euro-Toques España, AMUCO, la Academia Gastronómica de Málaga, La Carta Malacitana, Gastroarte, ARTCUA, AOVE Spain o la Asociación de Cocineros de Paradores, además de la Facultad de Turismo y el Gastrocampus de Innovación de la Universidad de Málaga. Todos ellos se comprometen a organizar actividades específicas a lo largo de 2026 con un objetivo común: promocionar el boquerón victoriano y reforzar su presencia en la alta cocina y en la gastronomía popular.

Momento de la presentacion de la Fiesta del Boqueron Victoriano 2025 / www.turismoenrincon.es

Salado destacó durante el acto “la importancia de sumar esfuerzos con profesionales de reconocido prestigio para poner en valor el patrimonio gastronómico nacional y difundir los valores de esta fiesta tan representativa del municipio”, recordando que está declarada de Singularidad Turística Provincial. El concejal de Turismo subrayó, por su parte, que este paso “consolida una colaboración estratégica que permitirá proyectar la fiesta hacia nuevos públicos y reforzar su impacto en el ámbito profesional y turístico”.

Rincón de la Victoria, capital del boquerón / www.turismoenrincon.es

Un calendario anual con actividades en toda España

La principal novedad es que cada una de estas entidades desarrollará, al menos, una acción vinculada al boquerón victoriano a lo largo del año, lo que permitirá que la difusión no se limite a la semana de septiembre. La Academia Gastronómica de Málaga organizará un almuerzo temático, AMUCO impulsará talleres en colegios y actividades familiares sobre consumo saludable de pescado azul, y AOVE Spain llevará el binomio boquerón – aceite de oliva virgen extra a cursos especializados en la Universidad de Málaga.

El Boquerón Victoriano se promocionará a lo largo del año 2025 con numerosas accciones / www.turismoenrincon.es

Euro-Toques animará a los restaurantes asociados a incluir durante una semana platos con boquerón en sus cartas, Gastroarte dará visibilidad al producto en sus encuentros anuales, La Carta Malacitana celebrará una tertulia sobre la historia del boquerón, y ARTCUA lo incorporará a su evento solidario “Los Chefs Azules” en Sevilla. Todo ello se sumará a las acciones que ya organiza el propio Ayuntamiento, como la Feria Sabor a Málaga, las degustaciones gratuitas o la Red de Restaurantes.