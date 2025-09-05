Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 en Rincón de la Victoria: el boquerón como emblema turístico y gastronómico
La Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria se refuerza en 2025 con showcookings, degustaciones y un calendario anual de actividades.
Víctor Pérez
Un programa consolidado: showcookings y cocina en directo
La edición 2025, que tendrá lugar desde el próximo martes 9 al domingo 14 de septiembre, ofrece un programa de gran nivel con showcookings, maridajes y actividades paralelas. Los fogones de Lacaliza y la Plaza Al-Ándalus recibirán a chefs como Xanty Elías (Finca Alfoliz, con Estrella Michelin Verde), Juan Francisco Castro (Parador de Granada), Pepi Flores (AMUCO), Sebastián Vázquez (ARTCUA) o Andrea Beatriz (Bodega La Niña Inés, Rincón de la Victoria).
También habrá protagonismo para la coctelería de autor con Julián Víllora, presidente de la Asociación de Barmans de Málaga.
La actriz y presentadora Laura Río será la encargada de conducir las sesiones, con maridajes a cargo de la formadora en vinos Mari Ángeles Henares y armonías de aceite de Javier Vázquez. El objetivo es mostrar la versatilidad del boquerón, desde la fritura tradicional hasta creaciones contemporáneas que lo sitúan en la alta cocina.
Red de Restaurantes: más de 40 propuestas culinarias
Uno de los pilares de la fiesta es la Red de Restaurantes, que en 2025 contará con 43 establecimientos participantes, incluyendo trece de Rincón de la Victoria, cuatro de Madrid y una veintena de Málaga capital y resto de la provincia. Cada restaurante ofrecerá su particular versión del boquerón, con propuestas que van desde tapas tradicionales por 2,80 euros hasta elaboraciones de autor que alcanzan los 24 euros.
El Ayuntamiento edita cada año un recetario con todas las creaciones, que se presenta en FITUR y se convierte en una herramienta de promoción turística más allá de las fronteras malagueñas. De este modo, el boquerón se consolida como embajador gastronómico también en la capital de España.
Consulta la Red de Restaurantes de la Fiesta del Boquerón Victoriano 2025
Degustaciones gratuitas: mil kilos de boquerones
Del 12 al 14 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de boquerones fritos y en vinagre en más de 60 restaurantes del municipio, todos ellos señalizados con un distintivo especial. Se ofrecerán tanto en almuerzos como en cenas, en franjas horarias de 13:00 a 14:30 y de 20:30 a 22:00 horas, hasta agotar existencias.
La organización repartirá un total de 1.000 kilos de boquerones, incluyendo los que se servirán en la carpa solidaria instalada en la Plaza Al-Ándalus, donde los asistentes podrán degustar boquerones en vinagre de manera gratuita a cambio de adquirir bebidas en beneficio de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria.
Consulta los restaurantes degustación gratuita de la Fiesta del Boquerón Victoriano 2025
La Feria Sabor a Málaga: productores, talleres y conciertos
El tercer gran pilar del evento es la Feria Sabor a Málaga, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en la Plaza Al-Ándalus. Participarán 32 productores con una muestra de lo mejor de la despensa malagueña: aceites, vinos, chacinas, mieles, pan, repostería, cerveza artesana y mucho más.
La gran novedad de 2025: la tirada del copo y el desayuno marengo
Este año, la Fiesta del Boquerón Victoriano estrena una actividad muy especial: la recreación de la tirada del copo, un arte de pesca tradicional que forma parte de la memoria marinera del municipio. La cita será el sábado 13 de septiembre a las 9:00 horas en el Paseo Marítimo Blas Infante, junto a la calle San Juan, y contará con la colaboración del Club de Remo de La Cala del Moral. Tras la demostración, vecinos y visitantes podrán compartir un desayuno marengo, recuperando la esencia de aquellas mañanas en las que las familias de la mar celebraban las capturas recién llegadas a la orilla.
La feria incluye actividades para todos los públicos: el primer concurso popular de boquerones en vinagre, talleres de repostería infantil y para celíacos, catas de vino, aceite y queso fresco, así como conciertos de Abelito y Terrones, Money Makers y Hakuna Matata. La gran novedad de esta edición será la recreación de la tradicional tirada del copo en el Paseo Marítimo Blas Infante, con un desayuno marengo que conecta la fiesta con la herencia marinera del municipio.
Rincón de la Victoria: Impacto turístico y gastronómico
La Fiesta del Boquerón Victoriano no solo es un evento gastronómico, sino también un motor de dinamización turística. Durante una semana, Rincón de la Victoria se convierte en escaparate de la cocina andaluza y punto de encuentro de chefs, hosteleros, productores y turistas. La implicación de entidades profesionales eleva su alcance, asegurando que el boquerón victoriano sea reconocido durante todo el año como un producto saludable, versátil y de enorme valor cultural.
La colaboración con la Universidad de Málaga y el Gastrocampus permitirá, además, abrir nuevas líneas de investigación y formación en torno al boquerón y su papel en la dieta mediterránea. El enfoque en la educación alimentaria, a través de actividades en colegios y jornadas familiares, asegura también la transmisión del legado gastronómico a las nuevas generaciones.
Convenios que refuerzan la identidad gastronómica
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, acompañado por el concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha firmado los acuerdos junto a representantes de asociaciones de gran peso como MAHOS, Euro-Toques España, AMUCO, la Academia Gastronómica de Málaga, La Carta Malacitana, Gastroarte, ARTCUA, AOVE Spain o la Asociación de Cocineros de Paradores, además de la Facultad de Turismo y el Gastrocampus de Innovación de la Universidad de Málaga. Todos ellos se comprometen a organizar actividades específicas a lo largo de 2026 con un objetivo común: promocionar el boquerón victoriano y reforzar su presencia en la alta cocina y en la gastronomía popular.
Salado destacó durante el acto “la importancia de sumar esfuerzos con profesionales de reconocido prestigio para poner en valor el patrimonio gastronómico nacional y difundir los valores de esta fiesta tan representativa del municipio”, recordando que está declarada de Singularidad Turística Provincial. El concejal de Turismo subrayó, por su parte, que este paso “consolida una colaboración estratégica que permitirá proyectar la fiesta hacia nuevos públicos y reforzar su impacto en el ámbito profesional y turístico”.
Un calendario anual con actividades en toda España
La principal novedad es que cada una de estas entidades desarrollará, al menos, una acción vinculada al boquerón victoriano a lo largo del año, lo que permitirá que la difusión no se limite a la semana de septiembre. La Academia Gastronómica de Málaga organizará un almuerzo temático, AMUCO impulsará talleres en colegios y actividades familiares sobre consumo saludable de pescado azul, y AOVE Spain llevará el binomio boquerón – aceite de oliva virgen extra a cursos especializados en la Universidad de Málaga.
Euro-Toques animará a los restaurantes asociados a incluir durante una semana platos con boquerón en sus cartas, Gastroarte dará visibilidad al producto en sus encuentros anuales, La Carta Malacitana celebrará una tertulia sobre la historia del boquerón, y ARTCUA lo incorporará a su evento solidario “Los Chefs Azules” en Sevilla. Todo ello se sumará a las acciones que ya organiza el propio Ayuntamiento, como la Feria Sabor a Málaga, las degustaciones gratuitas o la Red de Restaurantes.
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Declarados dos incendios este lunes en Málaga: en el Monte Coronado y en Benalmádena
- Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
- Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
- Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga