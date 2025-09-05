La gratuidad en las aulas de 0 a 3 años llega a más de 14.300 familias

Un total de 14.339 familias malagueñas con niños escolarizados de 0 a 3 años no tendrán que pagar nada por la educación en el presente curso, lo que supone 4.748 beneficiarios más que en el curso anterior. Así lo anunció este viermes el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, en su visita al Centro de Educación Infantil Novainfancia, en Alhaurín de la Torre. Durante el recorrido, estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Joaquín Villanova, y la directora del centro, Carmen Bueno. Briones recordó que, desde este curso, el Gobierno andaluz cubre el coste de las plazas de 2 años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias. En el caso de Málaga, esta medida beneficia a 9.228 escolares matriculados actualmente. Para ello, la inversión prevista para este curso es de 40 millones de euros.

Además, el resto del alumnado, entre 0 y 1 años, mantiene la totalidad de las bonificaciones de las que ya disfrutaba en función de su renta. Esto se traduce en que más del 70% del presupuesto en esta etapa educativa se dedica a aliviar a las familias, con el objetivo de que el coste de la escolarización sea lo menos gravoso posible. En este sentido, el total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil para este curso supera los 400 millones de euros, de los que 290 millones representan ayudas a las familias. Esta cifra supone 107,3 millones más que lo destinado en 2018, un 58% de incremento.