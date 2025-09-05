El Hospital Costa del Sol registra 9 donantes multiorgánicos y 11 de multitejidos en lo que va de 2025

La donación de órganos es un acto de generosidad y altruismo que salva vidas. Por ello, el Hospital Universitario Costa del Sol de Málaga celebra que, hasta agosto de 2025, han registrado un total de nueve donaciones multiorgánicas y once de multitejidos.

Gracias a estos donantes, ha sido posible la extracción de 25 órganos. En concreto, 15 riñones, seis hígados, un corazón y cuatro pulmones, según detalla el centro en un comunicado, en el que han querido también resaltar la importancia de las donaciones de tejidos.

“Los donantes de tejidos son muy importantes también para mantener una actividad creciente de implante de tejidos en la práctica clínica diaria de traumatólogos, oftalmólogos, cirujanos cardiovasculares, etc.”, explican desde el centro, que destacan que, además, se han conseguido 26 córneas y cuatro de tejido óseo-ósteotendinoso.

Equipo de profesionales

Asimismo, resaltan que estos datos se han logrado por “el trabajo excelente” de todos los profesionales que colaboran en todo el proceso de donación, que cuenta con un equipo de coordinación hospitalaria compuesto por el facultativo en Medicina Intensiva, José Manuel Galván, la coordinadora de trasplantes de enfermería, Francisca Ahumada y todo un equipo multidisciplinar compuesto por médicos de urgencias, intensivistas, urólogos, oftalmólogos, traumatólogos, anestesiólogos y profesionales de enfermería.

Al contrastar estos resultados con los de la última década, destacan que la tendencia de donación de órganos en el hospital “ha ascendido de forma considerable” y ha logrado mantenerse en los últimos años. En este sentido, subrayan que en la última década se ha pasado de tan solo 5 donantes en 2005 a 9 de enero a agosto de 2025.

La cifras registradas en los últimos años han sido: 17 en 2017; 12 en 2019; 5 en 2020; 8 en 2021; 10 en 2022; 11 en 2023, 10 en 2024 y, hasta la fecha, ya se han registrado 9 en 2025.

Balance

En total, desde que en el año 2002 el centro obtuvo la acreditación necesaria para la realización de extracciones de órganos y tejidos por parte de la Consejería de Salud, se ha registrado 173 donaciones multiorgánicas.

Con estas donaciones se han conseguido un total de 458 órganos (303 riñones, 112 hígados, siete páncreas, 17 pulmones y 26 corazones), 119 de multitejido y 406 córneas. Según indica el hospital, el perfil del donante de órganos en lo que va de año 2025 ha estado en torno a 65 años.

El Hospital Regional de Málaga realiza 14 trasplantes de órganos en 15 días / JUNTA

“Los programas de donación y trasplante son un elemento esencial de nuestro sistema sanitario, por lo que su mantenimiento ha sido un objetivo prioritario”, resalta el coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Costa del Sol. “La donación es un tratamiento vital y único para muchos pacientes en lista de espera y todos ellos han sido gracias al esfuerzo de todos”, añade el doctor Galván.

Trasplantador de córnea

Además de centro extractor, el Costa del Sol es centro trasplantador de córnea desde diciembre de 2011, después de obtener la acreditación que lo autorizaba a realizar esta actividad en octubre del mismo año, cuando debutó con siete intervenciones en un mes.

Hasta agosto de 2025, el servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Costa del Sol ha realizado 12 implantes de membrana amniótica (procedentes de placentas maternas donadas para recubrir o regenerar córneas).

¿Cómo hacerse donante?

Desde el centro aclaran que para poder convertirse en donante de órganos y/o tejidos es fundamental manifestarlo a los familiares o al entorno familiar. En cuanto a la tarjeta de donante, se puede conseguir en diferentes sitios. Siempre es gratuita y tenerla no implica un compromiso definitivo, ya que puede anularse siempre que el donante lo desee.

Se expide en instituciones públicas, coordinaciones hospitalarias de Trasplante, servicios de información al usuario de hospitales y centros de salud, Organización Nacional de Trasplantes; o privadas, como asociaciones de enfermos renales y de trasplantados de hígado, corazón o riñón. También puede conseguirse solicitándola por correo a la Coordinación Autonómica de Trasplantes del Servicio Andaluz de Salud, o mediante el teléfono 900400034.

Además, desde la puesta en marcha, en mayo del 2004, del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, cualquier ciudadano puede dejar constancia en el mismo, entre otros aspectos, de su voluntad de ser donante de órganos y tejidos. Según explica la Consejería de Salud, este Registro es de obligada consulta y debe ser respetado obligatoriamente por los responsables de la atención sanitaria del paciente.