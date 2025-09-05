La hostelería de Málaga estira su récord hasta los 116.000 trabajadores y prevé buen otoño

El sector de hostelería de la provincia de Málaga ha confirmado los buenos pronósticos de actividad previstos para este verano alcanzando en este recién acabado mes de agosto un nuevo récord absoluto de empleo, con una media de 115.964 trabajadores afiliados a la Seguridad Social y un incremento del 3,5% interanual, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), a través de su presidente, Javier Frutos, ya manifestó a mitad de verano su confianza en que se podían alcanzar este año los 116.000 trabajadores, como así ha ocurrido.

"El verano ha sido bueno y se han cumplido las previsiones de aumento de empleo en su horquilla máxima. Se prevé además un buen comportamiento de la actividad en septiembre y octubre con lo que, aunque habrá algo de bajada, este mes podríamos mantener la cota por encima de los 110.000 trabajadores", comentan desde la asociación

Por hacer una comparativa más extensa en el tiempo, cabe destacar que la hostelería malagueña emplea actualmente un 41% más de personas que hace una década, ya que en verano de 2015 el sector se movía en casi 82.000 trabajadores. Y en 2022, hace sólo tres años, el volumen era de 101.000, con un alza desde entonces del 15%, lo que refleja el continuo incremento del empleo hostelero. De hecho, se encadenan ya subidas interanuales todos los meses desde enero de 2023, es decir, desde hace 32 meses.

Una plaza de gran pujanza

El potencial de Málaga se comprueba también en otro dato significativo: es al cierre de temporada alta de verano la cuarta provincia de España con más trabajadores de hostelería, sólo por detrás de Madrid (218.415), Barcelona (200.211) y Baleares (181.546) y por delante de Alicante (103.143), Las Palmas (94.786), Valencia (90.918), Tenerife (76.528), Girona (60.765) y Sevilla (59.876).

Mahos destaca que el sector se encuentra en una situación de máximo empleo histórico, aportando siete de cada diez empleos al conjunto de la industria turística. La provincia de Málaga supone además casi el 33% del empleo global de Andalucía en el segmento de hostelería (365.280 personas a cierre de agosto), confirmado su papel como motor de este segmento en la comunidad.

Evolución del consumo

El gremio señala, como punto menos favorable, una reducción del gasto del cliente nacional (en torno al 10%), una tendencia que se viene detectando en toda España. En el caso de Málaga, esa caída se ha visto compensada con un aumento del desembolso de los turistas extranjeros con lo que, sumando mambos conceptos, los ingresos del sector han podido estar algo por encima del pasado año.

Una de las particularidades de este verano es que el consumo se ha concentrado más en el tramo jueves-domingo, cuando en anteriores ejercicios había tenido un reparto más homogéneo durante los días de la semana. "En todo caso, pensamos que ha sido algo coyuntural, no tiene por qué responder a un patrón de comportamiento indefinido", estiman.

En cuanto a si el descenso del gasto medio este año se debe a un cambio de perfil en los turistas, Frutos -que también preside la Federación de Hoteleros de Andalucía (Fahat)- ya dijo hace unos días que «se esta produciendo una desestacionalización (incremento de la actividad turística en otras épocas del año), por lo que se resta en cierto modo días de vacaciones durante el verano».

Una trabajadora de hostelería en un restaurante de Málaga capital. / Álex Zea

Esta dinámica es la que también está propiciando que septiembre sea un mes considerado cada vez más como de temporada alta. De hecho, las cálidas temperaturas de Málaga y la Costa del Sol, cada vez más extendidas a lo largo de los meses, permiten que el otoño presente cifras turísticas más elevadas.

Precios al alza

En cuanto a los precios de la hostelería en este 2025, en Mahos reconocen la existencia de subidas pero a ritmos más o menos equilibrados en cuanto al aumento del IPC general. «Es cierto que en los primeros meses del año, la hostelería aumentó más los precios, pero con el transcurso del ejercicio esos incrementos se han ido igualando», señalan.

Su presidente recuerda que los precios de la electricidad, los carburantes y la propia cesta de la compra han seguido subiendo con respecto a 2024, aparte del incremento de los costes laborales. Todo ello influye mucho en las cuentas de la hostelería y propicia, a la vez, que aumenten la factura que bares y restaurantes cobran a los clientes para asegurar su rentabilidad.

"El tema de los precios, sin duda, siempre va a ser subjetivo según sea quién lo valore. En hostelería los hay para todos los gustos, pero lo que sí podemos decir es que en Málaga y en la Costa del Sol se pueden tener unas vacaciones óptimas en todos los rangos de precios", comentan desde la patronal Mahos.

