Innova IRV visita Tecnalia para avanzar en su colaboración

La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), con sede en el PTA Málaga, realizó ayer una visita institucional a la sede de Tecnalia, ubicada en el Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia), para dar nuevos pasos en la colaboración entre ambas entidades tras la reciente incorporación de Tecnalia al Patronato de Innova IRV.

El encuentro permitió, además, definir un plan de trabajo conjunto y una metodología de colaboración que marcará la hoja de ruta en los próximos meses.

La delegación de Innova IRV estuvo encabezada por su presidente, Ezequiel Navarro, junto a Natalia Pérez, vicepresidenta ejecutiva; y Eduardo Valencia, su nuevo director general de Microelectrónica.

Por parte de Tecnalia, participaron en la jornada su director general, Jesús Valero, acompañado de Agustín Sáenz, director de Estrategia, Mercado y Tecnología; Fernando Quero, director de Mercado, y Elena Schaeidt, directora de Desarrollo Corporativo.