Tecnología
Innova IRV visita Tecnalia para avanzar en su colaboración
El Parque Tecnológico de Zamudio se ha incorporado recientemente al patronato de la fundación malagueña, que tiene su sede en el PTA
La Opinión
La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), con sede en el PTA Málaga, realizó ayer una visita institucional a la sede de Tecnalia, ubicada en el Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia), para dar nuevos pasos en la colaboración entre ambas entidades tras la reciente incorporación de Tecnalia al Patronato de Innova IRV.
El encuentro permitió, además, definir un plan de trabajo conjunto y una metodología de colaboración que marcará la hoja de ruta en los próximos meses.
La delegación de Innova IRV estuvo encabezada por su presidente, Ezequiel Navarro, junto a Natalia Pérez, vicepresidenta ejecutiva; y Eduardo Valencia, su nuevo director general de Microelectrónica.
Por parte de Tecnalia, participaron en la jornada su director general, Jesús Valero, acompañado de Agustín Sáenz, director de Estrategia, Mercado y Tecnología; Fernando Quero, director de Mercado, y Elena Schaeidt, directora de Desarrollo Corporativo.
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Declarados dos incendios este lunes en Málaga: en el Monte Coronado y en Benalmádena
- Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
- Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
- Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga