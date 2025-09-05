Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tecnología

Innova IRV visita Tecnalia para avanzar en su colaboración

El Parque Tecnológico de Zamudio se ha incorporado recientemente al patronato de la fundación malagueña, que tiene su sede en el PTA

Integrantes de Innova IRV y Tecnalia

Integrantes de Innova IRV y Tecnalia / La Opinión

La Opinión

Málaga

La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), con sede en el PTA Málaga, realizó ayer una visita institucional a la sede de Tecnalia, ubicada en el Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia), para dar nuevos pasos en la colaboración entre ambas entidades tras la reciente incorporación de Tecnalia al Patronato de Innova IRV.

El encuentro permitió, además, definir un plan de trabajo conjunto y una metodología de colaboración que marcará la hoja de ruta en los próximos meses.

La delegación de Innova IRV estuvo encabezada por su presidente, Ezequiel Navarro, junto a Natalia Pérez, vicepresidenta ejecutiva; y Eduardo Valencia, su nuevo director general de Microelectrónica.

Por parte de Tecnalia, participaron en la jornada su director general, Jesús Valero, acompañado de Agustín Sáenz, director de Estrategia, Mercado y Tecnología; Fernando Quero, director de Mercado, y Elena Schaeidt, directora de Desarrollo Corporativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
  2. Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
  3. Declarados dos incendios este lunes en Málaga: en el Monte Coronado y en Benalmádena
  4. Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
  5. Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
  6. El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
  7. Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
  8. Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga

Málaga ofrece 127 talleres presenciales y online a mayores de 18 años

Málaga ofrece 127 talleres presenciales y online a mayores de 18 años

Colectivos llevarán ante la Fiscalía la aparición de aves muertas en parques de Málaga

Colectivos llevarán ante la Fiscalía la aparición de aves muertas en parques de Málaga

Aehcos se posiciona como la mayor asociación hostelera de España, con más de 25.000 empleos directos

Aehcos se posiciona como la mayor asociación hostelera de España, con más de 25.000 empleos directos

OKT anuncia un cosmético que actúa en la «memoria biológica» de la piel

OKT anuncia un cosmético que actúa en la «memoria biológica» de la piel

Innova IRV visita Tecnalia para avanzar en su colaboración

Innova IRV visita Tecnalia para avanzar en su colaboración

Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 en Rincón de la Victoria: el boquerón como emblema turístico y gastronómico

Fiesta del Boquerón Victoriano 2025 en Rincón de la Victoria: el boquerón como emblema turístico y gastronómico

La hostelería de Málaga estira su récord hasta los 116.000 trabajadores y prevé buen otoño

La hostelería de Málaga estira su récord hasta los 116.000 trabajadores y prevé buen otoño

Unicaja pagará 169 millones de dividendo a cuenta el 25 de septiembre

Unicaja pagará 169 millones de dividendo a cuenta el 25 de septiembre
Tracking Pixel Contents