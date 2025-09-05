Kawama Bistró: un bocado de los bocadillos americanos en Málaga

Kawama Bistró cumple dos años desde que abrió sus puertas en el corazón de Málaga con una propuesta poco habitual en la ciudad: bocadillos y sándwiches inspirados en los clásicos de Miami, preparados con ingredientes frescos, salsas casetas y un toque caribeño.

Su dueña, la periodista y empresaria Annette López, junto a su hijo Marcos, han logrado crear un espacio que mezcla la rapidez de la comida norteamericana con la calidad de un bistró.

"No queríamos hacer simplemente un bar de bocatas", explica Annette. "Queríamos traer el concepto gourmet rápido, donde puedas comer algo saludable, abundante y lleno de sabor, como se hace en Estados Unidos, pero con nuestra propia personalidad".

Kawama Bistró Málaga / L.O.

Un concepto que cruza el Atlántico

La idea nació cuando Anette, tras 35 años viviendo en Estados Unidos, decidió mudarse a Málaga. "Mi hijo me dijo que en Málaga no había bocadillos americanos buenos y pensé en traerme la esencia de Miami aquí", recuerda. Así comenzó Kawama Bistró, cuyo nombre hace referencia a una tortuga tropical, símbolo del espíritu caribeño que impregna el local

En la carta destacan propuestas como El Kawana, una versión del famoso sándwich cubano. Además, de el neoyorquino Pastrami, o creaciones más locales como El Hispania, con tortilla de papatas. También han incorporado camperos malagueños, ensaladas frescas y batidos tropicales de mango, guanábana o maracuya, elaborados con pulpa traída de Colombia. "Todo lo hacemos casero, desde el pesto hasta las salsas", enfatiza la propietaria.

El reto de conquistar al malagueño

Aunque el público extranjero ha sido el más recpetivo desde el principio, Anette tiene claro que quiere enamorar al cliente local. "Los malagueños son abiertos en todo, menos en la comida. Pero cuando prueban nuestros bocadillos, repiten", asegura con una sonrisa.

Ubicados en la calle Carretería, el emplazamiento ha supuesto un desafío. "No es peatonal ni de tránsito, y sin terrazas es más dificil captar al cliente de paso. Hay que importar a la gente hasta aquí", reconoce. Sin embargo, los fines de semana el local se llena, especialmente por las tardes, cuando se crea un ambiente más relajado.

Carta de bebidas en Kawama Bistró Málaga / Lucía Cánovas

Planes de expansión

El futuro de Kawama Bistró pasa por seguir creciendo. Marcos, que hasta ahora estudiaba en Madrid, regresará a Málaga para asumir el mando junto a su madre. Entre sus planes está ampliar el local, creando una zona ajardinada y un espacio reservado para copas y charlas más íntimas. "Queremos que sea un rincón especial para los malagueños", adelanta Anette.

A medio plazo, sueñan con abrir nuevos locales en la ciudad y en puntos estratégicos de la Costa del Sol. "El concepto es escalable y mucha gente nos dice que funcionaría en otros sitios. Queremos que más personas descubran sabores como nuestros pastelitos de guayaba o la tarta de Key Lime, típicos de Miami, y que no se encuentran fácilmente aquí", concluye.