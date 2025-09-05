Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Criminalidad

La Fiscalía sitúa a Málaga y Marbella como foco principal de organizaciones criminales y entramados de narcotráfico

Málaga se consolida como tercera provincia en el número de procedimientos sobre tráfico de drogas, tras Barcelona y Madrid, y ha registrado un gran incremento en 2024, del 28,65 por ciento

Una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico.

Una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico. / EFE

La Opinión

Málaga

La Fiscalía sitúa a Málaga y Marbella como foco principal de las actividades de organizaciones criminales nacionales y extranjeras y observa entramados de "grandes narcotraficantes" que se interrelacionan entre ellos.

Estos grupos suman al tráfico de drogas otras acciones ilícitas, como el lavado de activos, para asegurar sus ganancias, según se expone en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024, que se ha hecho pública este viernes.

La reseña de procedimientos permite observar los entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan, en las que colaboran grandes organizaciones albanesas y chinas.

Incremento de narcotráfico

Con esto, Málaga se consolida como tercera provincia en el número de procedimientos sobre tráfico de drogas, tras Barcelona y Madrid, y ha registrado un gran incremento en 2024, del 28,65 por ciento.

La Fiscalía explica que en buena parte se debe a que la presión policial en el Campo de Gibraltar (Cádiz), que desplaza las actividades de los narcotraficantes a la Costa del Sol.

Además, siguen aumentando los lugares de la costa de la Axarquía donde se introducen las embarcaciones semirrígidas. Estos aspectos, según la Fiscalía, reflejan "la preocupante instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales".

La Fiscalía de Málaga lleva a cabo una investigación patrimonial temprana de las organizaciones, lo que se refleja en el número elevado de procedimientos por blanqueo.

Tráfico en el puerto

También se ha puesto de manifiesto la falta de escáner en el puerto de Málaga y ha recordado que la empresa privada que lo facilita contaba con trabajadores actualmente investigados por colaborar con las organizaciones criminales en la introducción de contenedores por ese puerto.

Según la Fiscalía, Andalucía sufre, más allá de la entrada de cocaína a través de los puertos, el incremento incesante de grupos y organizaciones trasnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como a la introducción de hachís para distribuir por Europa.

Esta actividad, según expone, deriva de la circunstancia geográfica del Estrecho, que separa en sólo 14 kilómetros a la península de Marruecos, productor del hachís que se transporta a las costas.

TEMAS

