Málaga ofrece 127 talleres presenciales y online a mayores de 18 años

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Más Cerca, ha impulsado una nueva edición de los talleres del Aula de Formación Ciudadana, que contempla la organización de 127 talleres -116 en la modalidad presencial en todos los distritos de la ciudad y once exclusivamente online-, dirigidos a mayores de 18 años.

El concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos, informó ayer sobre el programa formativo de esta edición y ha dicho que las clases se desarrollarán en una treintena de centros municipales, con hasta 2.000 plazas ofertadas. El plazo de solicitudes se abrirá el próximo miércoles, 10 de septiembre. En estas clases se darán 32 materias diferentes como informática, inglés, fotografía digital, manejo de dispositivos móviles, dibujo, corte y confección, distintos tipos de baile, zumba, pilates, gimnasia de mantenimiento, técnicas de dibujo o de pintura y manualidades con barro o vidrio, entre otras.

El anterior curso, que finalizó el pasado mes de junio, se completaron todas las plazas con un total de 1.872 participantes, con un máximo de hasta cuatro talleres.