Myka: la heladería que arrasa en redes abre su primera tienda en Málaga

Un trozo de Grecia en Málaga. Así es la propuesta de Myka, la cadena de helados griegos que ha reinventado este clásico postre y se ha viralizado en redes en las últimas semanas Prueba de ello, las largas colas que hay en su puerta cada día.

Ubicado en el número 2 de la calle Antonio Baena, en este espacio de 50 metros cuadrados ofrecen un helado artesanal de yogur griego al que se pueden añadir más de 30 toppings elaborados, como compotas naturales o crumbles caseros.

Las combinación más demandada

Entre las combinaciones más populares se encuentra el MYKA Especial, con pistacho, naranja amarga, miel artesana y aceite de oliva virgen extra.

Además del helado de yogur griego, la carta incluye un sabor de helado tradicional inspirado en festividades o ingredientes locales, que rota cada mes, y un sorbete 100% vegetal, ideal para veganos o personas con intolerancia a la lactosa.

Una marca global con sabor familiar

Actualmente, la marca está presente en nueve ciudades españolas —con locales en Madrid, Barcelona, Valencia, Gerona y Toledo— y se encuentra inmersa en un ambicioso plan de expansión internacional que la llevará a estar presente en 16 países antes de que termine el año, con más de 160 establecimientos operativos.