OKT anuncia un cosmético que actúa en la «memoria biológica» de la piel

El laboratorio malagueño OKT Global, con sede en la incubadora de empresas BIC Euronova del PTA, anunció ayer que está elaborando un producto de cosmética «capaz de reprogramar la memoria biológica de la piel para que recupere sus funciones de juventud». «No se trata de ocultar arrugas. Se trata de enseñar de nuevo a la piel a comportarse como cuando era joven», explicó.

Esta investigación combina biotecnología, neurociencia y procesos regenerativos naturales. El producto se presentará oficialmente en 2026 y OKT asegura que será «un antes y un después en la historia de la belleza y el cuidado personal».

La empresa informó hace unos meses de la creación de un nuevo centro de fabricación en Málaga, con casi 1.000 metros cuadrados que se añadirán a los 300 del BIC. OKT envasa actualmente unas 10.000 unidades diarias de productos cosméticos.