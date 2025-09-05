Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OKT anuncia un cosmético que actúa en la «memoria biológica» de la piel

La empresa, con sede en el BIC Euronova de Málaga, dice que lo presentará en 2026

Técnicos de OKT Global

Técnicos de OKT Global / L.O

El laboratorio malagueño OKT Global, con sede en la incubadora de empresas BIC Euronova del PTA, anunció ayer que está elaborando un producto de cosmética «capaz de reprogramar la memoria biológica de la piel para que recupere sus funciones de juventud». «No se trata de ocultar arrugas. Se trata de enseñar de nuevo a la piel a comportarse como cuando era joven», explicó.

Esta investigación combina biotecnología, neurociencia y procesos regenerativos naturales. El producto se presentará oficialmente en 2026 y OKT asegura que será «un antes y un después en la historia de la belleza y el cuidado personal».

La empresa informó hace unos meses de la creación de un nuevo centro de fabricación en Málaga, con casi 1.000 metros cuadrados que se añadirán a los 300 del BIC. OKT envasa actualmente unas 10.000 unidades diarias de productos cosméticos.

