Petroprix recurre el 'no' de la Junta a la gasolinera de la Pelusa

Petroprix sigue intentando reflotar la gasolinera de La Pelusa después de que la fuerte movilización vecinal consiguiera frenar el proyecto e incluso forzar el debate de permutar suelos para crear una zona verde y un centro ciudadano en la parcela en cuestión.

La empresa ha recurrido el último 'no' de la Junta de Andalucía al proyecto, un informe desfavorable después de que la Consejería de Salud tumbase el proyecto en 2024 con un informe que concluía que "podría generar impactos negativos significativos en la salud".

La Asociación de vecinos Gálica La Pelusa ha lanzado esta semana un comunicado en el que informan de que están recibiendo cartas por parte del Ayuntamiento de Málaga en las que se les informa de que se ha dado traslado del recurso de Petroprix.

"La empresa argumenta su recurso aduciendo que presentaron, en tiempo y forma, un estudio de dispersión de gases por el modelo AERMOD que el Ayuntamiento no remitió a la Junta de Andalucía y que, por ello, la decisión tomada en contra de sus intereses y a favor de la protección de la seguridad y la salud del vecindario debería anularse", explica la asociación vecinal.

Los vecinos aseguran sentirse "sorprendidos" por la irregularidad denunciada por Petroprix y recalcan que el informe al que hace alusión la empresa "solo se refiere a la dispersión de contaminantes gaseosos durante el período de funcionamiento de la gasolinera".

En este punto, recuerdan que el último informe desfavorable de la Junta hacía alusión a la falta de estudio de los determinantes de salud durante la fase de obra del proyecto, así como a otros impactos como la contaminación del suelo y aguas, la utilización de productos químicos peligrosos y el riesgo de grandes accidentes. Se incluían otros factores como la presencia de otras instalaciones contaminantes del aire en las proximidades o la cercanía de zonas residenciales y población vulnerable junto a falta de justificación de la necesidad del proyecto o la devaluación de la propia parcela.

Piden a la Junta que se reafirme

"No tiene sentido dar traslado del mismo a la Junta de Andalucía, como hace el Ayuntamiento. Pero ya que el Ayuntamiento ha decidido dar traslado del mismo no cabe más posibilidad de que la Junta de Andalucía se reafirme en su informe desfavorable al no resolverse ninguna de las cuestiones planteadas en el anterior", manifiestan en el comunicado. "El estudio de dispersión de gases que presenta Petroprix parece elaborado para una gasolinera en medio de la nada, sin residencia de mayores, sin talleres de carpintería metálica, sin polvo de aluminio en el ambiente, sin suelo ni aguas subterráneas, sin necesidad de carga y descarga de combustibles en los depósitos… Pero resulta que no quieren poner una gasolinera en medio de la nada, sino en el centro de un barrio densamente poblado".

Además, critican que el estudio escoge cinco ubicaciones en las que no se encuentra la residencia de mayores y sostiene que "mide incorrectamente el más próximo al solar de la gasolinera", lo que les permite obtener "valores de gases contaminante aceptables".

Por todo ello, los vecinos piden a la Junta de Andalucía que "mantenga su decisión de declarar no viable la construcción de la gasolinera" y al Ayuntamiento de Málaga "que cierre definitivamente este tema" así como que dé celeridad a los trámites para permutar el solar, tal y como se comprometió públicamente durante el pleno de mayo.