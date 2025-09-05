Pilates, fotografía o inglés: estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Más Cerca, impulsa una nueva edición del Aula de Formación Ciudadana, que contempla la organización de 127 talleres —116 presenciales en todos los distritos de la ciudad y 11 en modalidad online— dirigidos a personas mayores de 18 años.

Las clases engloban 32 materias diferentes como informática, inglés, fotografía digital, manejo de dispositivos móviles, dibujo, corte y confección, distintos tipos de baile, zumba, pilates, gimnasia de mantenimiento, técnicas de dibujo o de pintura o manualidades con barro o vidrio, entre otras.

Las clases se desarrollarán en una treintena de centros municipales, con un total de 2.000 plazas ofertadas. El plazo de solicitud de plazas se abrirá el miércoles, 10 de septiembre de 2025. Toda la información está disponible en la web oficial:

Con el Aula de Formación Ciudadana, la empresa Más Cerca, dependiente del Área de Derechos Sociales, no solo ofrece una amplia variedad de talleres, sino que también fomenta la participación social y el uso positivo del tiempo libre, ayudando a prevenir situaciones de aislamiento.

Gracias a su carácter inclusivo, también participan personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o necesidades especiales, a través de entidades colaboradoras.

Fases del proceso

Primera fase

Inscripciones: del 10 al 12 de septiembre de 2025

del Publicación de listados y pago de matrícula (25 euros): 23, 24 y 25 de septiembre de 2025

23, 24 y 25 de septiembre de 2025 Inicio de los talleres: 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 Renovación de plaza (40 euros): del 1 al 14 de diciembre de 2025

del 1 al 14 de diciembre de 2025 Interrupción por Navidad: 19 de diciembre de 2025

Segunda fase

Publicación de talleres con plazas disponibles: 7 de enero de 2026

7 de enero de 2026 Inscripciones: 8 y 9 de enero de 2026

8 y 9 de enero de 2026 Publicación de listados y pago de matrícula (40 euros): 14, 15 y 16 de enero de 2026

14, 15 y 16 de enero de 2026 Reanudación de los talleres: 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 Finalización: 19 de junio de 2026

Proceso de inscripción

Las plazas se adjudican por orden de llegada. El 50% de las plazas se reservan para inscripciones online y el otro 50% para las presenciales

Cada persona podrá inscribirse en un máximo de cuatro talleres, siempre que no coincidan en horario ni repitan temática. En caso de quedar plazas libres, se abrirá un nuevo plazo los días 30 de septiembre y 1 de octubre

Si se agotan todas las plazas, se habilitará una lista de espera. Se puede participar en cualquier taller, sin importar el distrito de residencia.

Las inscripciones en los talleres podrán presentarse telemáticamente en la web de Más Cerca SAM o de forma presencial en centros municipales habilitados en los siguientes lugares:

General

Módulo 3 de Tabacalera, planta baja. C/ Concejal Muñoz Cerván, 3

Distrito Cruz de Humilladero

Centro de Servicios Sociales. C/ Fernández Fermina, 7

Distrito Centro

Junta Municipal de Distrito. C/ La Merced, 1 (29002)

Distrito Carretera de Cádiz

• Centro de Servicios Sociales. C/ Isaac Peral, 23

Distrito Málaga Este

• Centro de Servicios Sociales. C/ Dánvila y Collado, s/n

Distrito Churriana

Centro de Usos Múltiples. Plaza Niña de los Peines, s/n

Distrito Ciudad Jardín

Centro de Servicios Sociales. C/ Las Moreras, 6

Distrito Campanillas

Centro de Servicios Sociales. C/ Cristobalina Fernández, s/n

Distrito Bailén-Miraflores

Junta Municipal de Distrito. C/ Martínez Maldonado, 58

Distrito Puerto de la Torre

Centro de Servicios Sociales. C/ Lara Castañeda, 61

Distrito Palma-Palmilla

Centro Ciudadano Valle-Inclán. Avenida de la Palmilla, s/n

Distrito Teatinos-Universidad