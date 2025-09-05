Así es el plan maestro para el diseño del Imec en el PTA de Málaga: sala blanca, tres tipos de laboratorios, almacén y búnkeres para almacenar gases

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, ha abierto una Consulta Preliminar al Mercado (CPM) para recabar información de los operadores económicos interesados en el contrato de diseño y contrucción de las futuras instalaciones de diseño de microhips que el pretigioso instituto belga de investigación Imec abrirá en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. El objetivo de la consulta es adaptar los términos de la futura licitación a las condiciones reales del mercado (que se calcula que se producirá a mitad del próximo mes de diciembre) y a las necesidades técnicas del proyecto, que se prevé que estará operativo en 2030.

Esta CPM permanecerá abierta durante un periodo de 24 días naturales, a contar desde su publicación. Toda la documentación se debe presentar, antes de las 23:59 horas del próximo 30 de septiembre, según recoge el documentode la SETT que ya aparece en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para facilitar la participación y resolver dudas, se celebrará un evento público de presentación de la CPM el día 10 de septiembre.

Concluido el plazo establecido para la presentación, el órgano de contratación presentará un informe final que contendrá toda la información recopilada durante el proceso de la CPM. Este informe incluirá un análisis de las aportaciones recibidas y un registro de las entidades consultadas.

La SETT prevé que la licitación se lance a mediados del próximo mes de diciembre, y el proyecto básico —que se presentará al Ayuntamiento de Málaga para la obtención del permiso de construcción— servirá como principal aportación inicial. El diseño básico, que fue adjudicado por el Gobierno el pasado mes de junio a la empresa Drees&Sommer, contempla un desarrollo del 70%, que incluye, para cada disciplina, análisis, memorias de cálculo, esquemas y diagramas detallados, planos, modelos y representaciones gráficas, especificaciones técnicas de materiales y equipos, así como mediciones por disciplina.

Posteriormente, los servicios a prestar consisten en completar el diseño hasta alcanzar el 100%, realizar la adquisición de suministros, ejecutar la construcción y llevar a cabo la puesta en marcha.

La creación de este centro responde a la creciente demanda de nuevas tecnologías en sectores como la medicina, la fotónica, la computación cuántica y la realidad aumentada. La instalación se ubicará en una parcela de 46.000 metros cuadrados del PTA, con una edificabilidad de 32.000 metros cuadrados destinados a laboratorios y espacios de desarrollo.

Así es el plan maestro del IMEC

El elemento central del complejo será una sala blanca (cleanroom) para la fabricación de obleas de 300 mm, con una superficie útil de planta abierta de 2.000 metros cuadrados. Un Edificio Central de Servicios (CUB) albergará los sistemas e instalaciones necesarios para el funcionamiento de la sala blanca.

El complejo contará principalmente con tres tipos de laboratorios: de metrología, de caracterización y de pruebas eléctricas (e-test). También incluirá infraestructura de soporte técnico, como una subestación de alta tensión, almacenes, depósitos de agua para protección contra incendios, parque de gases y zona de gestión de residuos.

La futura sede del Imec en el PTA de Málaga. / L.O.

El núcleo del complejo será el edificio de la fábrica que contará con una sala blanca de 2.000 metros cuadrados de superficie tipo 'ballroom' para la producción de obleas de 300 mm. Se trata de una sala blanca tipo 2+1 adecuada para la fabricación de semiconductores, equipada contecnología MEMS de 65 nm, y con funciones de apoyo clasificadas adyacentes (vestuario, sala de mantenimiento, almacén para elevadores, elevadores de herramientas altamente especializadas y almacén de productos químicos, entre otros).

Como parte del edificio de la factoría, habrá laboratorios, almacén, búnkeres de almacenamiento e gases, así como búnkeres y armarios para productos químicos. El almacén deberá contar con dos muelles de carga y una zona destinada a la recepción de entregas normales (furgonetas). Además, debe disponer de un área de recepción, una oficina de operaciones de entrada y una zona de expedición de salidas. También se debe habilitar un espacio para la recepción y desembalaje de maquinaria especializada de la sala limpia.

El plano de la sala blanca del centro del Imec en el PTA de Málaga. / L. O.

Por otro lado, habrá un edificio central de servicios que albergará todas las instalaciones que dan soporte al edificio de salas limpias y que incluirá los enfriadores, las bombas de calor, el sistema de agua de refrigeración de procesos, aire seco comprimido, proceso de vacío, sistemas de agua de alta pureza, entre otros. La CPM detalla que, debido a los riesgos y a la carga de incendio asociada a estas instalaciones, el edificio central de servicios se ubicará a una distancia suficientemente amplia del edificio de salas limpias.

Además, habrá un edificio de oficinas que albergará a unos 150 empleados, junto con un número adecuado de plazas de aparcamiento. El recinto contará con infraestructura de soporte técnico, como una subestación de alta tensión, instalaciones de almacenamiento, depósitos para sistemas de rociadores, una planta de gases y un parque de recogida de residuos

Una CPM que no limita a los futuros aspirantes a la licitación

La SETT aclara que la no presentación de respuesta a la CPM o la presentación de un conjunto de respuestas incompleto a las preguntas planteadas en la misma "no limitará la posibilidad de "presentar propuestas en una eventual futura licitación". "Por tanto, la participación no genera ningún derecho en la posible licitación futura ni ninguna otra obligación a SETT. señala este organismo.

Así, las propuestas de las consultas no se evalúan, sino que se analizarán con el objetivo de extraer la mayor información posible de cara a la configuración de los futuros procesos de contratación. "Serán los pliegos los que incorporarán solvencias y criterios de adjudicación", detalla.

La SETT es una entidad pública empresarial para la financiación e inversión en tecnologías avanzadas y transformadoras vinculadas a la transformación digital, las telecomunicaciones, la microelectrónica, los semiconductores, las nuevas tecnologías digitales disruptivas y el sector audiovisual.

Otra imagen recreada de la futura sede del IMEC en el PTA de Málaga. / L.O.

Para esta consulta, un equipo de asesores expertos acompañará al equipo de SETT a lo largo del proceso, incluidos los eventos informativos y reuniones con entidades, aportando su conocimiento y experiencia en contratación pública, y dando apoyo operativo y administrativo. En particular, SETT cuenta con el apoyo de la sociedad pública Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) y del propio IMEC.

El contrato que se licitará incluirá la redacción del diseño detallado y la construcción de un centro de I+D para semiconductores de 300 mm en el PTA, que parte de la iniciativa del PERTE Chip.

Se prevé que la nueva infraestructura impulse el ecosistema de I+D, fomente la creación de startups y spin-offs, y promueva la colaboración con universidades y centros de investigación. Asimismo, se espera que genere empleo altamente cualificado, con un equipo multidisciplinar de más de 100 profesionales implicados en el desarrollo del centro.