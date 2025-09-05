Estas son las recomendaciones del 112 para una vuelta al cole segura

La vuelta al cole está a punto de llegar, y garantizar la seguridad de los alumnos es una de las mayores prioridades de padres y docentes. Para ello, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través del servicio 112, ofrece una serie de consejos y pautas de comportamiento para que el próximo miércoles 10 de septiembre comience el curso escolar de forma segura y sin sobresaltos.

Seguridad vial

Para garantizar un trayecto lo más seguro posible, el 112 recuerda la importancia de seguir las normas de seguridad vial y pide que se extremen las medidas de autoprotección y supervisión de los más pequeños en sus itinerarios a la escuela; porque proteger a los más pequeños en los desplazamientos al ir o volver del colegio evita riesgos.

Ya sea como peatón, en coche, en bici, transporte público o autobús escolar, la Agencia de Emergencias resalta la importancia de respetar las zonas de paso y aparcamiento, los accesos y los semáforos para velar por la seguridad de los niños en todo el recorrido. Además, se hace hincapié en la importancia de que sus adultos acompañantes sean un buen ejemplo y sean los primeros en respetar las normas de seguridad vial, para mejorar la educación vial de los alumnos a diario.

Andando al cole

Una de las alternativas idóneas para llegar a la escuela es andar o pedalear, fomentando así la actividad física en los pequeños y sus acompañantes. La Asociación Española de Pediatría recuerda que caminar incrementa el nivel de actividad física y cardiovascular, disminuye la obesidad infantil y el sedentarismo, favorece el sentimiento de pertenencia, mejora el estado emocional e incluso mejora el rendimiento académico. Estas opciones contribuyen, además, al fortalecimiento de los lazos familiares, al ser un momento de unión entre el niño y su acompañante.

En los desplazamientos a pie es importante que los niños vayan acompañados de un adulto y que se aproveche el trayecto para instruirles en aspectos clave como, por ejemplo, cruzar la calle por los pasos de peatones, con el semáforo en verde y mirando a ambos lados de la calzada.

Además, según las recomendaciones, los más pequeños no deben correr, saltar o jugar cerca de la calzada para evitar accidentes, al tiempo que lo más seguro es que anden siempre por el lado de la acera más cercano a la pared y con especial atención a la entrada y salidas de aparcamientos y garajes.

El 112 recuerda que no se debe caminar entre vehículos que estén estacionados para evitar atropellos. Si no hay acera, se debe caminar a lo largo del borde de la carretera utilizando elementos que nos hagan ser visibles

Trayecto en bicicleta

Si se opta por la bicicleta, el casco es imprescindible, así como circular por la calzada o por los carriles especiales habilitados para tal efecto y no por la acera. Es recomendable que los niños se hagan ver con prendas reflectantes, deben señalizar las maniobras, ir pendientes del resto de usuarios y circular con precaución. En este caso se aconseja que los adultos realicen con los escolares el recorrido de forma previa, identificando los puntos peligrosos, los cruces y pasos de peatones y las zonas en las que se deben bajar.

Por otro lado si, por su madurez, los niños van solos al colegio, las familias deben asegurarse de que conocen bien la ruta a la escuela y de que les han formado adecuadamente sobre los riesgos de las distracciones y otros peligros como saber decir no ante desconocidos que se ofrezcan a llevarlos. El 112 recomienda enseñarles a buscar un lugar seguro como un comercio, el amparo de otras familias o simplemente a correr o a gritar pidiendo ayuda resulta clave.

Seguridad en coche

Una de las opciones más recurrentes es ir en coche, y para ello el 112 recomienda la necesidad de evitar los aparcamientos en doble fila y las paradas en lugares no habilitados.

El aparcamiento incorrecto o en doble fila afecta al tráfico al poder verse afectado por el bloqueo de varios carriles, y también aumenta el riesgo de los pequeños que acceden al colegio, al tener que sortear los vehículos mal estacionados, incrementando el peligro de que sufran un incidente con un vehículo que esté maniobrando y no se percate de su presencia.

Todos los niños, asimismo, deben utilizar sillas de retención infantil homologadas en las plazas traseras y adecuadas a la edad y peso del menor, utilizando siempre los cinturones de seguridad y con los anclajes colocados de forma correcta.

Los menores que midan menos de 1,35 metros deben viajar siempre atrás y solo se podrán emplear el asiento delantero aquellos que hayan superado los 18 años o los 135 centímetros de altura, o bien cuando todos los asientos traseros estén ocupados para sillas de niños, siempre y cuando se instalen de forma homologada y adecuada a la altura y peso del menor.

Otro aspecto derivado de un mal estacionamiento del vehículo es el que afecta a la correcta ubicación de los pequeños en el coche. El adulto encargado de la supervisión del pequeño debe colocarlo correctamente en su sillita sin la mochila puesta, abrocharles el cinturón y solo después iniciar la marcha.

Autobús escolar

El servicio de autobús escolar es otro medio recurrente, en el cual el mayor factor de riesgo en el desplazamiento se produce al subir o bajar del autocar, por lo que hay extremar la precaución en el respeto de la zona de parada y enseñar al pequeño a subir y bajar de forma ordenada.

El teléfono de emergencias recomienda también a los padres y tutores que comprueben que se cumple la reglamentación vigente para este tipo de transporte. Los adultos deben enseñar a los más pequeños de la casa las normas básicas para ir en este tipo de vehículos, como no levantarse durante el trayecto, no molestar al conductor y abrocharse correctamente el cinturón de seguridad.

Un autobús escolar siempre tiene que ir señalizado por el correspondiente indicativo de 'Transporte escolar', tanto en la parte delantera, como trasera del vehículo. Si cuenta con un acompañante para los alumnos, éste siempre debe de llevar puesto un chaleco reflectante, bajar primero en las paradas oficiales para que la subida y bajada del alumnado se realice con seguridad, asignar su plaza a cada niño y comprobar que se abrochan los cinturones.

En moto, con casco

Si por el contrario la elección es la motocicleta como medio de transporte es preciso subrayar que los menores de siete años no pueden viajar en moto. A partir de esa edad pueden hacerlo siempre que vayan con los padres, tutores o una persona mayor de edad convenientemente autorizada. En todos los casos, están obligados a llevar casco, que debe ser adecuado a su tamaño y homologado.

El 112, en suma, recuerda a padres, tutores y familiares que una conducta responsable y solidaria ayudará a evitar incidencias de tráfico y accidentes, al tiempo que la seguridad de los pequeños en la 'vuelta al cole' es una tarea que debe implicar a todos los miembros de la comunidad educativa, por lo que es aconsejable conocer el recorrido, evaluar los riesgos y calcular los tiempos para ir sin prisas.

Ciberseguridad

Cada vez se vuelve más importante el control de internet y redes sociales entre el alumnado. Para ello, el 112 recuerda que familiares y docentes deben estar alerta e implicarse en la educación digital de los pequeños para anticiparse y prevenir situaciones de abuso y/o acoso. Es fundamental enseñarles a respetar a otros compañeros en línea y en el aula, además de fomentar la empatía y propiciar que ayuden a otros compañeros que puedan estar pasando un mal rato, ofreciéndole apoyo o ayuda favorece la creación de espacios seguros.

La comunidad educativa debe enseñar a detectar contenidos y contactos de riesgo, a actuar y buscar ayuda ante los insultos o el ciberacoso, así como frente a los fraudes en los juegos o los chantajes en línea. La anticipación es clave para protegerles.

Educación en emergencias: Pequeguía

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) subraya que no hay una edad sino contenidos y lenguaje adecuado para enseñar a los más pequeños a prevenir emergencias y a usar el teléfono 112. En caso de emergencia, debe llamarse a este servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año para atender las demandas de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

La Agencia de Emergencias elaboró este año una ‘Pequeguía’ para difundir entre los más pequeños con consejos para evitar accidentes en casa, frente a incendios o en la calle, entre otros como terremotos, inundaciones o ferias y festivales. La guía está disponible para descarga, a través de la nueva Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía.