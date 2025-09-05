El restaurante más polémico de España está en Málaga: tiene carteles contra Pedro Sánchez y un perro que "muerde a los rojos"

Nada más pasar por sus inmediaciones, sus enormes carteles ya llaman la atención de los viandantes y conductores. Uno de ellos contiene la fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por las palabras "mafioso, corrupto, delincuente". Otro, incluye personalidades del Ejecutivo y el ámbito judicial con el lema "golfos y mafiosos". Se trata del restaurante más polémico de toda España, que se encuentra en Málaga y se autodefine como una "casa española, católica y de derechas".

En el Centro Comercial Guadalmina de San Pedro se encuentra el Asador Guadalmina, un negocio especializado en "comida tradicional vasca" y carnes y pescado a la parrilla que se caracteriza por la polémica decoración que se extiende por todo su local. Ha sido el creador de contenido malagueño Daivis el encargado de adentrarse en este lugar y mostrar a sus seguidores sus entresijos: "Aquí tienen muy clara su posición política, solo hay que ver los carteles colgados".

"Rojos no, gracias" en el gel hidroalcohólico del negocio malagueño

Un tinte político que se puede observar nada más cruzar sus puertas, donde se encuentra una figura de un perro con el cartel "rojos, cuidado, el perro muerde". Además, también se han instalado dos felpudos, uno con la imagen de Pedro Sánchez y el mismo lema que el cartel de su fachada, y otro con los miembros del Gobierno acompañado por la frase "traidores, pisotee sobre ellos".

Además, han dispuesto un cartel de "se busca por alta traición a la patria" con la imagen de Sánchez y otra con las fotografías del Ejecutivo y el mensaje: "Los siguientes sujetos y sujetas tienen terminantemente prohibida la entrada a este establecimiento". "Rojos no, gracias", se puede leer en la etiqueta del gel hidroalcohólico del restaurante, que también vende camisetas con la frase "Me gusta la fruta" y abanicos con lemas despectivos hacia el presidente del Gobierno.

Una fotografía de María Jesús Montero en los urinarios de este restaurante de Málaga

"Sin miedo a nada ni a nadie. Aquí os espero HDLGP. Viva la Guardia Civil, viva España", reza otro de los carteles del local, acompañado por la fotografía de su propietario, que ha colocado banderas de España por todo el establecimiento. Y, en sus urinarios, ha puesto una fotografía de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la frase "apunte aquí".

"Lo que más me sorprendió fueron los precios", señala el creador de contenido, que explica que, al ver lo que costaba cada plato, "me iba a dar algo". "Probé sus croquetas de jamón por 16,50 euros, seis unidades, un chorizo criollo por 8,5 euros y un solomillo de ternera con patatas por 42 euros", ha señalado el joven. Una situación que ha despertado la crítica e indignación de gran parte de la ciudadanía, que asegura: "Al final los que roban son lo del bar, más que los presidentes". "Está claro que es de derechas, no veas, menudo robo", añade otro. "Caro y malo, es la derecha en forma de restaurante", afirma un ciudadano.