Suceso
Revuelo en la Palmilla tras incendiarse un cuadro de contadores en un bloque de viviendas: "Solo pedimos auxilio"
Los vecinos reclamaban al ayuntamiento un lugar donde pasar la noche debido al humo y los fuertes olores tóxicos remanentes en el edificio
Revuelo en la Palmilla tras incendiarse el cuadro de contadores en un edificio de viviendas en la calle Arlanzón 21 esta madrugada, lo que ha obligado a los vecinos a pasar la noche "en la calle" debido al humo y los fuertes olores tóxicos que han penetrado en los hogares que, además, se han quedado sin electricidad.
Una decena de vecinos afectados por las llamas, que se originaron sobre las tres y media de la mañana, han acudido hoy a la Junta de Distrito a solicitar un alojamiento temporal, como un hostal, para poder pasar la noche mientras se reparan los daños y se limpian los restos del incendio, que pudo ser sofocado por los bomberos. El fuego se ha cebado con el portal, de pequeñas dimensiones, aunque afortunadamente no accedió a las viviendas.
Como explicaban a este periódico, han amenazado con hacer noche en la sede municipal si no se les daba una solución aunque finalmente han sido desalojados por la Policía Local. "Lo único que queremos es que lo limpien, que para eso está el distrito, que somos personas vulnerables, no tenemos otra vivienda donde acudir y lo único que estamos pidiendo es auxilio", afirma Lorena, una de las vecinas afectadas, que señala que en el bloque viven menores, personas mayores, con discapacidad y con problemas respiratorios.
Poco después, han comunicado, el Ayuntamiento de Málaga les ha entregado un informe de Bomberos en el que se concluye que las viviendas son habitables, por lo que deben regresar a ellas. Según ha podido saber este periódico, los residentes han vuelto al edificio y se están encargando de retirar las cenizas y los restos del incendio, al tiempo que recalcan su "indignación" por la falta de ayuda del distrito e insisten en que el aire es "irrespirable".
Por su parte, el concejal responsable del distrito, Francisco Pomares, ha explicado que "no hay informe de desalojo y por eso no se ha actividado ningún protocolo". Pomares asegura que pese a que los bomberos no decretaron ningún desalojo, han vuelto a acudir al domicilio a certificar que "no hay riesgo" y que era seguro retornar. Ha explicado que ahora empezarán con los trabajos para recuperar el suministro eléctrico y estudiar las causas de la sobrecarga que haya podido producir el incendio.
