Los aranceles del 20% que China va a imponer al porcino español afectan a unos 52 millones de exportación de empresas de Málaga

El sector cárnico malagueño, representado por grandes compañías como Famadesa y Faccsa-Prolongo, vuelve a observar con preocupación las noticias que llegan de China, después de que el Ministerio de Comercio de este país haya anunciado este viernes que impondrá, desde el próximo miércoles 10 de septiembre, aranceles temporales de hasta el 62,4% a una serie de productos porcinos y derivados procedentes de la Unión Europea (aunque en el caso español serán del 20%, la menor tasa de Europa), en el marco de una investigación 'antidumping' en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos chinos. Las exportaciones malagueñas de carne de cerdo a China alcanzaron el pasado año los 52,5 millones de euros, según los datos de la agencia andaluza Trade. El primer semestre de este 2025 acumula 19,6 millones en Málaga.

La interprofesional del cerdo de capa blanca (Interporc) ha detallado que, por el momento, hay un informe preliminar por el que se aplica una tasa de garantía del 20% a las empresas españolas. Este hecho se debe a la "transparencia, agilidad y profesionalidad" con la que las empresas españolas se pusieron a disposición de las autoridades chinas al inicio de la investigación, a la "buena coordinación" de Interporc y las asociaciones sectoriales con las empresas y a las "excelentes relaciones de confianza" con las que trabajan con los operadores de ese país. Esta tasa, sin embargo, se eleva hasta el 62,5% para algunas empresas de otros países europeos, que entrará en vigor el 10 de septiembre de manera provisional, fecha desde la cual los importadores deberán presentar ante la Aduana de la República Popular China dicho depósito de garantía.

Tanto Interporc como las asociaciones del sector afirman que "van a analizar el posible impacto" en las empresas españolas y mantendrán una interlocución "continua" hasta que finalice este proceso tanto con el Gobierno español como con las autoridades del país asiático, con las que la interprofesional mantiene unas relaciones""sólidas y de confianza mutua", han indicado.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado a la vía del diálogo para salvar el conflicto arancelario y ha manifestado su disposición a ayudar al sector ante esta problemática. "Siempre estamos por las soluciones negociadas", ha afirmado el ministro, a la vez que ha valorado la colaboración facilitada por las empresas españolas que han sido objeto por parte de China en este proceso Planas ha puesto el foco en que las relaciones comerciales con China son "fluidas e intensas" en el ámbito agroalimentario.

China es el principal mercado de destino para la carne y subproductos del porcino español: en 2024, las exportaciones hacia este país alcanzaron las 540.000 toneladas, con un valor superior a los 1.097 millones de euros, lo que representa casi el 20% del volumen total exportado y el 12,5% del valor de las ventas exteriores del sector.

"Una mala noticia"

El presidente de la empresa malagueña Famadesa, Federico Beltrán, ha explicado a este periódico que los aranceles de Chinason, evidentemente ,"una mala noticia" y ha afirmado que estarán pendientes del impacto de esta medida. Famadesa vende en China mercancias por más de 20 millones de euros, según datos correspondientes a 2024 y facilitados por la empresa hace unos meses con motivo de la participación en la feria Sial. Las ventas de Famadesa al mercado chino se concentran en las gamas de productos más económicos (despojos, huesos), siendo menor el envío de la mercancía de mayor rentabilidad (pancetas, jamones o lomo).

"Tenemos ahora varios envíos ya venidos en curso hacia China, en contenedores, y tardarán todavía algunas semanas en llegar, con lo que no sabemos si ya estarán afectados por este nuevo arancel. En todo caso, lo que deseamos siempre que estos temas se resuelvan de la mejor manera posible", apunta.

Faccsa-Prolongo, por su parte, manda entre 700 y 800 contenedores al año a este mercado y en el último ejercicio registraba unas ventas en torno a los 30 millones de euros en ese destino. Cabeza, huesos, abanico, espinazo, manos y patas son algunos de los productos del cerdo que Faccsa-Prolongo destina al mercado chino.

Los pabellones de la feria Sial en China, a la que acuden cada año las empresas malagueñas. / La Opinión

Una investigación que China abrió el año pasado

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que según su versión, busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de empresas europeas que estaría "causando daños" al sector chino. A su término, Comercio anunciará qué aranceles impone de manera permanente.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España.

España, afectada

No obstante, cabe recordar que esta investigación excluye al jamón ibérico, uno de los productos más representativos de la gastronomía española a nivel mundial, o a los embutidos, que apenas venden en China.

El país asiático es un importante destino para despojos y partes menos cotizadas en Europa como orejas, morros o pies de ese animal.