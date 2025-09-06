Unoentrecienmil anima a los colegios de Málaga a participar en la mayor carrera contra la leucemia infantil

Sumar minutos a la investigación. Ese es el objetivo de ‘La Vuelta al Cole’, una carrera solidaria impulsada por la Fundación Unoentrecienmil, que busca concienciar y recaudar fondos para combatir la leucemia infantil, el cáncer más frecuente en niños, que cada año se diagnostica a 350 menores de nuestro país.

Cada curso, esta iniciativa moviliza a miles de colegios de toda España que deciden participar en esta carrera simbólica, que ya tiene fecha para su nueva edición: el próximo 17 de octubre. Las inscripciones están abiertas y desde la Fundación Unoentrecienmil animan a todos los colegios de Málaga a participar en el mayor movimiento escolar de sensibilización contra la leucemia infantil de España.

El curso pasado se apuntaron 64 centros educativos de la provincia, que sumaron más de 21.628 participantes entre niños, familiares y profesores. Una cifra que esperan superar en esta XI edición. Desde que se abrieron las inscripciones, hace menos de una semana, ya se han apuntado nueve colegios para correr por esta causa donde cada paso cuenta.

Más de un millón de euros

En total, a lo largo del último curso se unieron 1.459 colegios de todo el país —359 de Andalucía— en los que corrieron 537.344 participantes. Gracias a todos ellos, se logró recaudar 1.030.131 euros.

Con esta aportación, la Fundación Unoentrecienmil pudo sumar “miles de minutos” a la investigación de la leucemia infantil, ayudando a crear nuevos tratamientos, y regalando así minutos de vida, fuerza y esperanza para cada niño con la enfermedad, contra la que seguirán luchando hasta conseguir que sea 100% curable.

Colegio Santa María del Carmen de Madrid en una edición de 'La Vuelta al Cole' / Nacho Lucas

“Estamos totalmente emocionados”, afirma Alba Sánchez, responsable de ‘La Vuelta al Cole’, que indica que ya se han unido bastantes colegios a la nueva edición de este curso. “Vemos que hay mucho interés y muchas peticiones de información, así que estamos súper ilusionados con la carrera del 17 de octubre”, añade Sánchez, que destaca que Andalucía, junto a Madrid y la Comunidad Valenciana, es de las regiones que más colegios aportan todos los años. “Y estamos seguros de que ese dato se va a multiplicar”.

Cada centro, su carrera

El objetivo es que cada centro, con la colaboración entre profesores, padres y el departamento de Educación Física, pueda organizar y preparar la carrera a su manera, escogiendo su propia fecha, horario, trayecto y distancia según sus posibilidades y las características de sus instalaciones.

“Ningún cole es pequeño y cualquier tipo de idea es bienvenida. Nosotros damos los materiales y los profes son los que ponen esa creatividad”, resalta la responsable, que recuerda que aquellos centros interesados pueden inscribirse a través de un formulario ( www.lavueltaalcole.com ) y que desde la Fundación se encargarán de enviarles todas las instrucciones y materiales que necesitan.

En cuanto a los corredores, conseguirán su dorsal a través de donaciones de la cantidad que deseen aportar. Por ejemplo, 3 euros equivalen a 12 minutos de investigación; 5 euros equivalen a 20 minutos de investigación, y 10 euros a 40 minutos de investigación, según detallan desde la Fundación en un comunicado.

Dimensión didáctica

Además de la carrera, ’La Vuelta al Cole’ tiene una importante dimensión didáctica, ya que también pretende ayudar a sensibilizar y educar en el aula. Los profesores trabajarán con los alumnos una guía didáctica —adaptada a cada ciclo—, con la que verán contenidos relevantes y de valor para concienciarles sobre la enfermedad.

“Es una carrera solidaria, pero, por encima de todo, es un proyecto de sensibilización en el aula, que deja huella en los alumnos y en los profes”, asegura la responsable. “Es una enseñanza de vida y es increíble ver cómo los alumnos de todos los coles intentan sacar lo mejor de ellos mismos porque saben que están corriendo para que otros niños, que no pueden tener una vuelta al cole normal como ellos, puedan volver”, sostiene Sánchez, que comparte que todos los años los alumnos “se emocionan mucho” cuando son informados de la cantidad de minutos que han conseguido destinar a la investigación.

“En España, 350 niños son diagnosticados cada año con leucemia. Aunque muchos logran superarla, aún hay un 20% que no lo consigue. Y de los que sobreviven, el 70% sufre secuelas”, explica Elena Huarte, directora de Unoentrecienmil, que destaca que la Fundación se mueve con un propósito claro: “Encontrar tratamientos que no solo curen más, sino que curen mejor”.

Origen ‘La Vuelta al Cole’ nació en 2015 gracias a Sonia, madre de Miguel, un niño con leucemia, que propuso organizar una carrera solidaria en su colegio. Unoentrecienmil hizo realidad esa iniciativa y más de 500 personas se unieron aquel 27 de septiembre. Desde entonces, la carrera ha crecido hasta convertirse en una jornada de sensibilización, esperanza y homenaje en todos los rincones de España. Miles de niños y niñas corren, envían apoyo y participan en tómbolas o fiestas para apoyar la investigación.

