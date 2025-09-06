La Catedral de Málaga celebra este domingo una misa de acción de gracias por el episcopado de Jesús Catalá

Este próximo domingo, 7 de septiembre, la Diócesis de Málaga se reunirá en torno a la figura de su obispo administrador apostólico, monseñor Jesús Catalá, para dar gracias por los 17 años en que ha ejercido como pastor de la iglesia diocesana. Cabe recordar que próximamente José Antonio Satué tomará posesión como nuevo obispo de Málaga en sustitución de Catalá. Acompañarán a monseñor Catalá el arzobispo metropolitano de Granada, monseñor José María Gil Tamayo, que presidirá la misa con motivo de la festividad de Santa María de la Victoria, y el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Francisco Pérez.

Nombrado en 2008 por el Papa Benedicto XVI

Jesús Catalá (Villamarchante –Valencia–, 1949) fue nombrado obispo de Málaga el 10 de octubre de 2008 por el Papa Benedicto XVI. Desde entonces, ha venido ejerciendo su ministerio episcopal hasta el 27 de junio de 2025 cuando, aceptada su renuncia por razones de edad presentada en el mes de diciembre de 2024, fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis hasta la toma de posesión del nuevo obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué Huerto, prevista para el 13 de septiembre de 2025.

Comienzo a las 20.00 horas

Según han informado en un comunicado, la eucaristía de acción de gracias por Catalá va a comenzar a las 20.00 horas en la Catedral después del ejercicio de la novena a Santa María de la Victoria prevista para las 19.30 horas.

La ceremonia se puede seguir en directo por el canal de YouTube de la Catedral de Málaga: https://www.youtube.com/@CatedraldeMalaga/streams y el vídeo permanecerá posteriormente colgado en dicho canal.