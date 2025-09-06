La lucha frente a los robos marca el inicio de la cosecha de subtropicales

La campaña de recolección de las principales variedades de subtropicales que se producen en la provincia de Málaga, aguacate y mango, viene marcada por una mejora de las producciones, después de las intensas lluvias del pasado mes de marzo, de manera que asimismo constituye una amenaza de primer orden la posibilidad de que vuelvan los robos en horario nocturno. Por este motivo y como suele ocurrir cada temporada a estas alturas del año, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga acogía este viernes un encuentro entre representantes públicos y de las fuerzas de seguridad, junto a portavoces de las distintas agrupaciones agrarias y de las empresas comercializadoras más importantes.

La falta de seguridad en las fincas de la comarca de la Axarquía y de otras zonas productoras es un problema recurrente. Pero ante una temporada en la que se pueden duplicar las cifras de producción respecto a 2024 o 2023 la incertidumbre ha crecido de manera significativa. Los interlocutores congregados en la capital axárquica remarcaban la importancia de que otros alcaldes y dirigentes de pequeñas localidades del interior, también productoras de aguacates y mangos, se impliquen en este plan de acción contra los robos en el campo.

Así se lo trasladaban al alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, y al concejal delegado de Agricultura, Jesús María Claros, los propios portavoces de Asaja, UPA y COAG, como principales agrupaciones agrarias con representación en la provincia, pero también los integrantes de la Asociación Española de Subtropicales, así como el presidente de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (OIAM), José Linares, o el director general de la macrocooperativa Trops, Víctor Luque.

Operaciones coordinadas

Lupiáñez recordó que hace ya un año impulsó el Ayuntamiento veleño, a través de la Concejalía de Agricultura, el denominado Plan de Operaciones de Prevención y Reacción ante el Hurto de Productos Agrarios (Popra) que incluye la vigilancia por medio de drones y de helicópteros, «al objeto de atajar posibles robos y salvaguardar la imagen de los productos agrarios locales».

El propio regidor veleño avanzó que la previsión para la presente campaña en cuanto a la recolección del mango se eleva a unos 35 millones de kilos, más del doble que el pasado año. «El compromiso contraído por el Gobierno local pretende que los agricultores puedan desempeñar su trabajo sin preocupaciones, garantizando un entorno seguro para una actividad determinante en el seno de la economía veleña y axárquica», finalizó Lupiáñez. En ese mismo sentido, los asistentes subrayaron la necesidad de prolongar esta «colaboración interinstitucional» para seguir con «resultados positivos».