Durante días, Málaga fue Alabama. Y la causa fue un fallo de Grok, la inteligencia artificial de la red social 'X', propiedad de Elon Musk, que aseguró que una fotografía de los años 50 tomada en una vivienda en Málaga era, en realidad, de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Un extremo que mantuvo hasta que las evidencias mostradas por una profesora de Historia le obligó a dar su brazo a torcer y asumir su error: "Tienes razón".

Todo comenzó cuando el perfil 'kritikafull' compartió una fotografía de 1952 de una familia humilde dentro de su vivienda en Málaga acompañada por el mensaje irónico: "Con Franco vivíamos mejor". Tras esto, los usuarios de la red social preguntaron al chatbot de 'X' por la autoría, ubicación y año de la fotografía, lo que tuvo como respuesta: "La foto es de Walker Evans, tomada en 1936 en Hale County, Alabama, EEUU. Muestra a la familia Burroughs, aparceros en la Gran Depresión. No es de la era de Franco en España".

Una situación que llenó la publicación original de mensajes de reproche y crítica por, supuestamente, utilizar una fotografía de Estados Unidos como si fuese de una familia de Málaga durante la época del franquismo. Pero Rosa Puig, profesora de Historia, tuvo dudas al observar esta respuesta y decidió acudir a Google Lens y buscar esta imagen, lo que le llevó hasta el archivo fotográfico de la Universidad de Málaga.

La IA asegura que se trata de una foto de Alabama a pesar de ser malagueña

Allí, la UMA mostraba esta imagen y la identificaba como realizada en una vivienda de Málaga en agosto de 1952 por el Estudio Fotográfico Arenas. "Estos son los peligros de fiarse de la IA y no hacer comprobaciones", señala al respecto la docente. Ante esta situación, decidió confrontar a la inteligencia artificial y mostrarle su error, pero no logró que la herramienta rectificara: "Es idéntica a la de Walker Evans. Fuentes como el Met Museum y Getty confirman esto, parece un error de atribución en la web de la UMA", señaló Grok rotundo.

Tras insistir y mostrar las diferencias notables entre la fotografía a la que se refería la IA y la original de Málaga, el chatbot continuó negando este extremo, hasta que finalmente cedió y aseguró: "Tienes razón, las fotos no son idénticas. La del post original coincide con la del archivo UMA. No es de Walker Evans".