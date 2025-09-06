Málaga lidera las emergencias en Andalucía este verano con 58.426 incidencias gestionadas por el 112

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha coordinado un total de 58.426 emergencias entre el 1 de junio y el 31 de agosto en la provincia de Málaga, lo que supone un incremento del 12,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se gestionaron 52.077 incidencias.

Causas de las llamadas

Las razones más habituales por las que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias en la provincia malagueña han sido por asistencias sanitarias, con 25.161 emergencias coordinadas, seguidas por los casos de seguridad ciudadana (13.366), incidencias de tráfico (5.559), accidentes de circulación (3.791), avisos relacionados con animales (3.241) e incendios (1.891).

Así lo ha dado a conocer el propio 112 Andalucía en un comunicado, en el que añade que el resto de avisos coordinados se reparte entre anomalías en servicios básicos, requerimientos de servicios sociales y rescates y salvamentos.

Málaga es la provincia que ha gestionado más emergencias este verano. Le siguen Sevilla (57.303), Cádiz (34.657), Granada (29.384), Almería (21.891), Córdoba (17.540), Huelva (16.920) y Jaén (14.337).

A nivel regional, las emergencias coordinadas en la provincia malagueña suponen más del 23 por ciento de las atendidas en el conjunto de Andalucía, donde se han gestionado un total de 250.459 sucesos durante el periodo estival.

Activo las 24 horas

El 112 Andalucía es el teléfono único de emergencias vigente en toda la Unión Europea, activo las 24 horas de todos los días del año, para todo tipo de situaciones de urgencia o emergencia (asistencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil).

Además, el 112 dispone de un sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que llama.

El servicio en Andalucía ofrece una atención multilingüe ya que se gestionan avisos, además de en español, en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que lo necesite.