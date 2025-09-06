Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta contra el genocidio

Málaga vuelve a salir a la calle en solidaridad con Palestina

La plaza de la Constitución fue el escenario de una concentración para exigir el fin de la ocupación de Gaza y recordar a las miles de víctimas

Ver galería

MLG 07-09-2025.-Concentración con motivo del Día Mundial de Acción por Gaza por el fin de la ocupación y el fin de la hambruna, en el que participan una veintena de colectivos y que está convocada por Global Alliance for Palestine y organizada por Axarquía con Palestina y Voces Palestinas Málaga. / Álex Zea

Virginia Guzmán

Virginia Guzmán

Una semana después de la multitudinaria manifestación que recorrió el centro de la ciudad, Málaga volvió a salir est sábado a la calle para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir el alto el fuego y el fin de la ocupación de Gaza por parte de Israel. Esta vez el lugar elegido fue la plaza de la Constitución, con un acto que llenó la céntrica plaza y con el que Málaga se unía a la celebración del Día Mundial de Acción por Gaza, que se desarrolló también en las principales ciudades del país.

Las banderas de Palestina ondearon entre el público desde las siete de la tarde en una concentración a la que se sumaron asistentes de todas las edades, jóvenes, familias con niños, mayores y representantes de diversos colectivos de la sociedad malagueña, además de representantes de partidos políticos como el PSOE o Izquierda Unida.

MLG 07-09-2025.-Concentración con motivo del Día Mundial de Acción por Gaza por el fin de la ocupación y el fin de la hambruna, en el que participan una veintena de colectivos y que está convocada por Global Alliance for Palestine y organizada por Axarquía con Palestina y Voces Palestinas Málaga.

Benderas de Palestina este sábado en la plaza de la Constitución / Álex Zea

Unas 5.000 personas, según los datos aportados a EFE desde la organización, se sumaron a este acto, en el que se guardó un minuto de silencio por las decenas de miles de víctimas y heridos que el conflicto ha dejado ya en Gaza y en el que también se quiso recordar a los sanitarios, educadores, trabajadores de ONG y periodistas que trabajan en la zona, muchos de los cuales también han se han convertido también en víctimas mortales.

«Este día de acción mundial por Gaza es para exigir algo el fuego, la retirada total y el fin del bloqueo y la complicidad mundial», resaltaron los organizadores, que exigieron la necesidad de exigir responsabilidades a Israel «por los crímenes de guerra» y reclamaron el derecho al retorno del pueblo palestino.

MLG 07-09-2025.-Concentración con motivo del Día Mundial de Acción por Gaza por el fin de la ocupación y el fin de la hambruna, en el que participan una veintena de colectivos y que está convocada por Global Alliance for Palestine y organizada por Axarquía con Palestina y Voces Palestinas Málaga.

"Free Palestine" (Palestina libre), en un cartel / Álex Zea

«La sociedad civil malagueña exige justicia para Palestina, las víctimas nos importan. Palestina somos todos», incidieron, agradeciendo el apoyo de asociaciones y colectivos de Málaga a esta acción. «Una sociedad como la malagueña no puede quedarse en silencio ante lo intolerable», abundaron.

«Cada paso que damos juntos nos recuerda que no estamos solas, que la solidaridad es más fuerte», aseguraron, recordando a las madres de Gaza y exigiendo al Gobierno de España que rompa relaciones con Israel, que no permita que «al territorio español lleguen aviones y barcos con material bélico para atacar Palestina». También pidieron al Ejecutivo español que inste a «que se ponga fin al genocidio».

TEMAS

Málaga vuelve a salir a la calle en solidaridad con Palestina

