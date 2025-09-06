Obras
El PSOE rechaza una obra municipal en Tiro de Pichón por falta de consenso y pérdida de aparcamientos
Los residentes exigen al Ayuntamiento "que detenga de inmediato los trabajos y convoque a los vecinos para elaborar un proyecto alternativo"
EP
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga ha mostrado su apoyo a los vecinos de calle Ardilla y calle Cisne, en la barriada de Tiro de Pichón del distrito de Cruz de Humilladero, que "de la noche a la mañana y sin previo aviso del Ayuntamiento han perdido todos sus aparcamientos por una obra municipal sobre la que no se les ha consultado".
Así lo ha expresado a través de un comunicado el concejal socialista Pablo Orellana, responsable del distrito por este grupo político, tras mantener una reunión con medio centenar de residentes en esta zona.
"Estamos aquí con los vecinos y las vecinas de Tiro de Pichón porque el Ayuntamiento ha iniciado una obra sin informarles, sin consenso, ni consentimiento ni consulta. Nos sumamos a su petición de que, primero, se paralice la obra y, segundo, se redacte un nuevo proyecto en acuerdo con la mayoría del vecindario", ha expresado el concejal socialista.
Perjuicio para el barrio
Los vecinos han criticado que, con la actuación en marcha, se perderán más de quince plazas de aparcamiento, lo que supondrá un grave perjuicio para el barrio. "Nos levantamos el lunes con una obra que cambia la estructura de nuestras calles y que nadie nos había comunicado. Vamos a perder mucho aparcamiento y estamos en desacuerdo, por eso nos hemos organizado para hacer ruido y que se nos escuche", han señalado varios vecinos durante la protesta.
Los residentes han tomado la mano tendida del grupo del PSOE en el Ayuntamiento para exigir al equipo de gobierno del PP "que detenga de inmediato los trabajos y convoque a los vecinos para elaborar un proyecto alternativo que dé respuesta a las necesidades reales del barrio, evitando la pérdida de aparcamientos y garantizando una actuación consensuada", ha zanjado Orellana.
