"El comercio tradicional de Málaga no puede asumir los alquileres desorbitados del Centro; está en clara desventaja con las grandes cadenas"

Lorena García, gerente de la conocida tienda Oportundidades Málaga, en la barriada de Huelin, preside desde el año pasado la Federación Provincial de Empresarios de Comercio y Servicios de Málaga (Málaga Comercio), un colectivo que agrupa a unas 3.800 empresas que reúnen a más de 25.000 trabajadores. Está integrada por nueve asociaciones gremiales y seis centros comerciales abiertos de la provincia.

-El comercio tradicional está inmerso en continuos cambios y adaptaciones a una sociedad dinámica y con necesidades cada vez más diversas, ¿qué principales retos encara el sector?

-Hay varios retos fundamentales. En primer lugar, la digitalización, que obliga a modernizar procesos, incorporar herramientas tecnológicas y mantener una presencia activa en internet sin perder la cercanía con el cliente. En segundo lugar, la competencia del comercio electrónico y de las grandes superficies, que exige al comercio local diferenciarse a través de la calidad del servicio, la atención personalizada y la experiencia de compra. Otro reto clave es la adaptación a los nuevos hábitos de consumo, marcados por clientes más informados, exigentes y sensibles a factores como la sostenibilidad y la responsabilidad social. Finalmente, resulta esencial la colaboración entre comercios y administraciones, fomentando redes de apoyo, formación y políticas que impulsen la competitividad del comercio de proximidad.

-Siempre comentan las dificultades del pequeño comercio para abrir en domingos y festivos. El convenio laboral de Málaga, firmado en 2024, mejora las condiciones a los trabajadores de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) y establece una regulación para que de antemano sepan qué festivos o domingos tienen que trabajar para poder planificar y conciliar ¿Qué piden a la Administración en relación a estos temas?

-La inclusión de nuevas condiciones para los trabajadores en domingos y festivos ha sido necesaria por la implantación de la ZGAT. Sin embargo, seguimos defendiendo que la apertura en estos días no es imprescindible: con el horario anterior los clientes estaban perfectamente abastecidos y, además, se favorecía una mejor conciliación de la vida personal y laboral. Consideramos que el número actual de aperturas en domingos y festivos es suficiente y pedimos expresamente que no se incremente. Creemos que hay que mirar hacia Europa, donde los horarios comerciales están más orientados a facilitar la conciliación y a hacer del comercio un sector atractivo también para nuevos emprendedores. Asimismo, solicitamos la regularización de las rebajas, ya que la situación actual no beneficia ni a los consumidores ni al pequeño comercio, generando una competencia desleal que debilita el modelo de proximidad que tanto valor aporta a la ciudad.

-¿Cuesta mucho concienciar al comerciante tradicional de la necesidad de vender por internet o es algo que ya se ha asumido?

El comerciante tradicional está cada vez más concienciado de esa necesidad, y muchos ya lo están poniendo en práctica. En este sentido, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Málaga están realizando un esfuerzo importante, subvencionando proyectos que desde Málaga Comercio también impulsamos y apoyamos activamente. No obstante, el gran reto sigue siendo la competencia con las grandes plataformas internacionales, que cuentan con una implantación muy consolidada a lo largo de los años y que, además, en muchos casos no tributan en igualdad de condiciones. Esto genera una clara competencia desleal, que dificulta al pequeño comercio crecer en este ámbito. Es fundamental seguir apostando por la formación digital, el apoyo económico a la modernización tecnológica y una regulación más justa, que permita al comercio local competir en un entorno equilibrado, garantizando su sostenibilidad y reforzando su papel como motor económico y social.

Costes y rentabilidad

-¿Ha subido mucho en estos años los costes de sus negocios?

Sí, los costes se han incrementado de forma notable, y lo han hecho bastante por encima del crecimiento de las ventas. No hablamos solo de suministros básicos como luz, agua o alquileres, sino también de cargas estructurales como los Seguros Sociales y los salarios de los trabajadores. Desde 2023, los incrementos salariales han rondado el 8%, y el convenio prevé nuevas subidas: en 2026 se aplicará un 1,75% en todos los conceptos económicos, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026. Además, se contempla una revisión del 0,25% adicional en 2025 si el IPC supera el 2%. A estas cifras se suma también la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que impacta de manera directa en los negocios con mayor volumen de plantilla. En conjunto, todo ello supone una presión creciente para las empresas, que deben equilibrar sus cuentas en un contexto de márgenes cada vez más ajustados.

-¿Le cuesta al comercio tradicional alcanzar la rentabilidad?

No es sencillo. A la presión impositiva se suman costes muy elevados como el personal y los alquileres, que representan las partidas más significativas en la cuenta de resultados. A ello hay que añadir un coste menos visible pero igualmente importante: el absentismo laboral, que repercute directamente en la viabilidad del negocio. Para los pequeños y medianos comerciantes, esta carga resulta especialmente difícil de asumir. En muchos casos se encuentran con la imposibilidad de contratar personal de sustitución, lo que limita su capacidad para ofrecer un servicio estable y competitivo. Vemos fundamental que la administración impulse medidas de apoyo específicas, como incentivos fiscales, políticas que favorezcan la contratación y programas que ayuden a reducir los costes estructurales. Solo así el comercio de proximidad podrá mantener su rentabilidad y seguir desempeñando su papel esencial en la vida económica y social de las ciudades.

El adiós de comercios emblemáticos

-En estos últimos meses han dicho adiós dos grandes exponentes del comercio de Málaga: Calzados Gody y Zaldi Hogar ¿Le apena que estos negocios de tradición familiar no hayan podido tener continuidad, cada uno por sus circunstancias?

Por supuesto que sí, me apena profundamente. Con el cierre de Gody y Zaldi los malagueños hemos perdido dos referentes del comercio familiar, negocios que durante décadas ofrecieron un servicio cercano, con un equilibrio admirable entre adaptación, innovación y fidelidad a la tradición. Eran comercios que formaban parte de la vida cotidiana de la ciudad, donde varias generaciones de clientes encontraron no solo productos, sino también confianza y trato humano. Desgraciadamente, en ocasiones las circunstancias resultan insalvables, y eso nos recuerda la importancia de seguir apoyando al pequeño comercio para evitar que sigamos perdiendo negocios tan emblemáticos.

-Los alquileres de locales comerciales están por las nubes, sobre todo en el Centro, y las grandes cadenas y franquicias copan las principales calles. ¿Las altas rentas es otro de los problemas del comerciante tradicional?

Por supuesto. Un comercio tradicional, que no cotiza en bolsa, que no tiene decenas de sucursales ni fabrica a gran escala, no puede asumir los precios desorbitados de los alquileres del Centro con los márgenes comerciales e impuestos que soporta. Eso deja en clara desventaja a los negocios familiares frente a las grandes cadenas, que sí cuentan con estructuras financieras para afrontar esas rentas. Sin embargo, esta realidad también ha favorecido un fenómeno positivo: el fortalecimiento del comercio de barrio. En zonas como Huelin, El Palo, Echevarría, Martínez Maldonado o Ciudad Jardín, el comercio local se ha consolidado con propuestas muy especializadas y de calidad, capaces de atraer clientela de toda la ciudad. Estos barrios no solo generan economía y empleo, sino que mantienen vivo el tejido social y el carácter cercano que diferencia al pequeño comercio.

La presidenta de Málaga Comercio y gerente de Oportunidades Málaga, Lorena García.. / Álex Zea

-¿El comercio tradicional se enfrenta a un problema de falta de relevo generacional?

Es un reto real para el comercio tradicional malagueño, aunque no lo consideramos el factor más determinante en su situación actual. Existen otros elementos que influyen de manera muy significativa, como la mencionada competencia desleal de las grandes plataformas online o la escasez de fabricantes locales, que limitan la capacidad de ofrecer productos diferenciados y competitivos. En cualquier caso, garantizar el relevo en muchos de nuestros comercios es fundamental, ya que forman parte de la identidad y del tejido social de la ciudad. En este sentido, valoramos positivamente el compromiso de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que, junto con la recién creada Confederación Andaluza de Comercio, está trabajando en medidas que faciliten esta transición generacional, apoyen a los emprendedores y aseguren la continuidad del comercio de proximidad en Málaga.

-¿Notan un cambio en cuanto a nuevos sectores comerciales que van sustituyendo a otros?

Sí, es un cambio evidente. Todos estamos viendo el auge de la gastronomía y la restauración, sectores que están ocupando espacios donde antes había comercios tradicionales. La razón es sencilla: los márgenes de beneficio en hostelería permiten asumir alquileres y costes que muchos comerciantes no pueden mantener. Lo importante es que esta transformación no suponga una pérdida neta para la ciudad. Mientras la economía general siga activa y se mantengan o incluso crezcan los puestos de trabajo, el relevo de sectores puede entenderse como una evolución natural. Eso sí, conviene encontrar un equilibrio para que Málaga no pierda la diversidad comercial que siempre la ha caracterizado y que aporta un valor añadido tanto a residentes como a visitantes.

El fenómeno de las viviendas turísticas

-En los últimos años hay una eclosión de viviendas turísticas, muchas de ellas en antiguos locales comerciales en los bajos de edificios de muchos barrios ¿Cómo valoran este fenómeno?

La proliferación de viviendas turísticas en locales que antes eran comercios está teniendo un impacto directo en la vida de los barrios. Una calle sin tiendas, sin escaparates iluminados y sin la dinamización que aporta la actividad comercial, es una calle sin vida, y eso es algo que percibimos todos los malagueños. El pequeño comercio no solo cumple una función económica, también aporta seguridad, cohesión social y vitalidad urbana. Cuando un local comercial se sustituye por un uso residencial turístico, se pierde esa conexión diaria con los vecinos y se debilita el tejido de proximidad. Valoramos que el Ayuntamiento haya aprobado una moratoria para frenar la expansión de estas viviendas en determinados barrios, una medida que puede ayudar a recuperar el equilibrio entre turismo y comercio. Porque Málaga necesita del turismo, pero también de un comercio de cercanía fuerte que sostenga la vida cotidiana de la ciudad.

-¿Hay que poner limite ?

Más que hablar de límites estrictos, lo fundamental es regular bien el fenómeno y garantizar que se cumpla la normativa existente. Las viviendas turísticas deben convivir con los vecinos de los edificios donde se ubican, y para ello es imprescindible que se establezcan criterios claros de uso, seguridad y convivencia. No se trata de frenar el turismo —un motor económico clave para Málaga—, sino de asegurar que su desarrollo no vaya en detrimento de la calidad de vida de los residentes. Un marco regulatorio equilibrado puede permitir que ambos convivan: turismo responsable y barrios donde los malagueños puedan seguir disfrutando de tranquilidad, servicios y comercio de proximidad.

La llegada de las ZBE

-Tras un año de rodaje, la Zona de Bajas Emisiones de Málaga (ZBE) comenzará a aplicar las primeras restricciones a la circulación de los vehículos más contaminantes el 30 de noviembre ¿Van a restar las ZBE clientes potenciales al comercio?

Todo cambio afecta, y el comercio es especialmente sensible a estas transformaciones. La implantación de la ZBE puede suponer un reto para algunos negocios, ya que parte de sus clientes habituales podrían encontrar más dificultades para acceder en vehículo privado. Creemos que sería positivo que el Ayuntamiento ampliase la red de aparcamientos públicos en barrios que lo necesitan, facilitando así la llegada de clientes a las zonas comerciales. Al mismo tiempo, los comerciantes debemos adaptarnos y explorar fórmulas como el servicio a domicilio o la entrega flexible de compras, que ayuden al consumidor a mantener su vínculo con el comercio local. Además, hay medidas que ya han demostrado su eficacia como la bonificación del transporte público, que contribuye a reducir el uso del coche sin penalizar la movilidad de los ciudadanos.

-El gremio de distribuidores Adisabes reclama puntos estables de carga y descarga de mercancías ¿Cómo marcha el diálogo con el Ayuntamiento?

Existe un contacto permanente de nuestra asociación, a través de la concejala responsable, para tratar de resolver los problemas que surgen en el día a día del reparto, especialmente en el Centro Histórico. Confiamos en que estas cuestiones se aborden en las próximas mesas de trabajo de movilidad, donde será necesario un ejercicio de reflexión y generosidad por parte de todos. Las soluciones deben pasar por medidas prácticas: ajustar horarios de reparto y recogida para no interferir en la actividad comercial y ciudadana, habilitar más zonas de carga y descarga y ampliar sus horarios de uso. Nuestro objetivo es claro: hacer el reparto lo más rápido posible para descongestionar el Centro y poder continuar hacia otras zonas. Hay que recordar que la distribución en el Centro es especialmente compleja por la diversidad de mercancías: desde barriles y botellas hasta productos refrigerados que requieren mantener la cadena de frío. En estos casos, la cercanía al punto de entrega es fundamental.

-Solicitan un nuevo centro de distribución ubana en esa zona.

Sí, creemos que, a medio plazo, se debería avanzar en su creación. El actual solo da servicio a paquetería y no cubre las necesidades reales del sector. Un centro moderno debería permitir el acceso de camiones de hasta 3.500 kilos y abarcar el mayor radio posible de cercanía con bares, restaurantes, hoteles y otros puntos de entrega. En definitiva, no hablamos de un único problema ni de una única solución: la logística urbana requiere planificación, coordinación Y espacios adecuados para que la distribución sea eficiente y compatible con la vida diaria de la ciudad.

