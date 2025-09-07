700 familias de Málaga recibirán ayudas para rehabilitar sus viviendas

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha resuelto la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios del año 2024. En total, se ejecutarán 51 actuaciones de las que se verán beneficiadas 701 familias.

Total de viviendas beneficiadas

Se trata de la decimosegunda que impulsa el Consistorio desde el inicio del programa en el año 2009. Desde este año, el número de edificios rehabilitados por el Ayuntamiento de Málaga ha sido de 997, lo que supone un total de 26.475 viviendas beneficiadas y una inversión total de 113.028.147 euros, de los cuales 32.658.088 euros han sido subvencionados por el Consistorio.

La convocatoria ha supuesto una inversión de 3.000.000 euros, que, sumada a la aportación privada de las comunidades beneficiarias, movilizará cerca de 8.700.635,70 euros en el sector de la construcción.

Con estas actuaciones de fomento de la conservación, mantenimiento, rehabilitación, mejora, así como la mejora de la eficiencia energética del parque de vivienda privado de la ciudad, el Ayuntamiento de Málaga continúa dando cumplimiento al Plan de Vivienda y Suelo 2023-2027.

Distribución de las ayudas

La distribución de las ayudas será la siguiente: En barriadas se llevarán a cabo 19 actuaciones que han sido aprobadas, con una inversión subvencionada de 1.584.260,24 euros; la revitalización del Centro Histórico y barriadas, con un total de 10 actuaciones por valor de 355.358,25 euros; en edificios con daños estructurales las actuaciones a realizar serán dos, con 520.273,99 euros; en la mejora del aislamiento acústico, untotal de40.107,52 euros para tres actuaciones; en la línea de fomento del alquiler residencial habitual, no se han registrado beneficiarios y, por último, en la rehabilitación parcial en el Centro Histórico, se ejecutarán un total de 17 actuaciones con 500.000 euros.