Política

Feijóo participará en un acto del PP en Málaga dos días antes que Sánchez en otro del PSOE

Intervendrá, junto a Juanma Moreno, en el tradicional 'acto de los huevos fritos' del PP de Málaga el 12 de septiembre, en Alhaurín el Grande

Feijóo durante un mitin en su última visita a Málaga.

Feijóo durante un mitin en su última visita a Málaga. / GREGORIO MARRERO

Efe

Málaga

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, han coincidido en elegir Málaga para participar en actos de sus respectivos partidos políticos con solo dos días de diferencia en el inicio de un curso político clave, que incluye en la agenda elecciones autonómicas en Andalucía.

El presidente del Gobierno anunció hace unos días que acudirá el 14 de septiembre a Málaga a un acto del PSOE junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A a la Junta andaluza, María Jesús Montero, y en la misma semana Feijóo ha dado a conocer que estará en la provincia malagueña dos días antes que Sánchez.

Acto en Alhaurín el Grande

El presidente nacional del PP, que estará acompañado del presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno, intervendrá en el tradicional 'acto de los huevos fritos' del PP de Málaga el 12 de septiembre, en Alhaurín el Grande.

Sánchez y Montero participarán en un mitin en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga enmarcado en la campaña iniciada por María Jesús Montero para los comicios andaluces, previstos para el próximo año, tras ser elegida secretaria general de los socialistas andaluces a principios de este año.

