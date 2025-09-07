Málaga registrará su mejor septiembre hotelero por la San Diego Comic-Con

La capital malagueña registrará este año sus mejores datos de ocupación para septiembre, a raíz de la celebración a finales de mes de la feria internacional San Diego Comic-Con Málaga. Las reservas para las próximas semanas rozan de antemano el 100% y ya empiezan a trabajar las agencias turísticas con establecimientos de Torremolinos, Benalmádena o Rincón de la Victoria, que aún disponen de habitaciones libres.

El vicepresidente y portavoz de Málaga capital en la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Francisco Moro, remarca la importancia de que esta feria temática viaje por primera vez a Europa y haya sido elegida la capital malagueña como sede. «La repercusión a nivel internacional es muy significativa. Ya no sólo por la parte económica, que también la tiene, Málaga ganará mucho con la Comic-Con como marca», argumenta.

Asimismo ha recordado que durante los últimos ejercicios el turismo de origen estadounidense ha aumentado exponencialmente en Málaga y en el resto de Andalucía, gracias a esa línea que conecta de manera directa la Costa del Sol con Nueva York. «Estos vuelos directos aportan una gran ventaja adicional, a la hora de traer hasta nuestra ciudad un evento con gran repercusión en Estados Unidos», agrega el propio Moro.

Oferta hotelera

Este portavoz sectorial recuerda que en el último año ha aumentado la oferta hotelera en más de un 10%, con un millar de plazas nuevas, entre las que se encuentran las del nuevo alojamiento Hampton by Hilton Málaga Martiricos, situado en una de las dos torres construidas a pocos metros del estadio de La Rosaleda, y aún así la ocupación de este mes de septiembre o la del pasado mes de agosto ha sido ligeramente superior a la del año 2024. «Mantener la ocupación con estos números ya es un éxito. Y lo que es importante ahora es mejorar las vías de acceso a la capital, como pueden ser el nuevo corredor ferroviario o el desdoblamiento de la MA-20», explica.

Protagonistas de primera fila

Leyendas del cine como Arnold Schwarzenegger ejercerán de gran reclamo para la primera edición en Europa de la San Diego Comic-Con. Y de la mano de esas estrellas ya son miles las personas que han reservado plaza en hoteles tan céntricos como el Gran Hotel Miramar GL o el ya reseñado Hampton by Hilton Málaga Martiricos.

La San Diego Comic-Con Málaga se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). El recinto ferial albergará unos 60.000 metros cuadrados dedicados al entretenimiento y la cultura popular. Los asistentes disfrutarán de unas 300 horas de contenidos diferentes. Y no faltará una extensa oferta gastronómica o un escenario propio, en las zonas exteriores, sobre otros más de 20.000 metros cuadrados.

Entre otras personalidades, ya se sabe que acudirá a la Comic-Con malagueña Norman Reedus, al objeto de presentar la nueva temporada de Daryl Dixon, el spin-off centrado en su personaje de una serie como The Walking Dead, que se ha rodado en parte en España. La plataforma que la produce, AMC, presentará asimismo The Talamasca, inspirada en el mundo literario de Anne Rice. Y también serán protagonistas el capo de DC Jim Lee, el guionista y productor Jeph Loeb o el editor jefe de Marvel Comics desde 2017, C.B. Cebulski.

