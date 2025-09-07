Las pinturas murales de las iglesias de Málaga piden auxilio

Las pinturas murales que sobreviven al paso del tiempo sobre las fachadas de edificios históricos del Centro de Málaga se han convertido en un símbolo de primer orden en la cultura visual que define a la ciudad. Sin embargo, los variopintos diseños que adornan algunos de los templos malagueños más icónicos ofrecen una estampa deteriorada que exige medidas de restauración «urgentes».Así lo advierte el nuevo catálogo de pinturas murales de Málaga que la Gerencia de Urbanismo va a incluir en su Plan General. Sus redactoras, las conservadoras restauradoras Lourdes Royo-Naranjo y Beatriz Prado-Campos, ambas profesoras de la Universidad de Sevilla, detallan edificio por edificio las patologías presentes como grietas, humedades, manchas o acumulación de sales. Todas las iglesias recogidas en este reportaje se encuentran en un estado de conservación «malo».

Santo Domingo.

Iglesia de Santo Domingo

En su fachada se conserva una tipología decorativa de «arquitectura fingida», con uso de un característico color rojo, junto al negro, el blanco y el siena natural.

En el catálogo se profundiza en el valor patrimonial del monumento, donde se custodia «una de las esculturas más emblemáticas y reconocidas del patrimonio religioso malagueño», esto es, el Cristo de la Buena Muerte, obra de Pedro de Mena.

Se advierte de que el estado de conservación es textualmente «malo», con la detección de regueros marrones por toda la fachada, manchas blancas y negras en las cornisas, lagunas de color, levantamientos de los revestimientos, lagunas de mortero que dejan a la vista la fábrica del edificio, grietas en los morteros de la planta baja o un paño marrón en todos los paramentos -cara vista de la fachada-.

Las restauradoras detectan un deterioro que «se evidencia a simple vista» que se achaca a la humedad por capilaridad, junto a las deyecciones de las palomas. «Se recomiendan acciones conservativas encaminadas a la minimización de las patologías actuales descritas», se detalla. Este templo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección que se otorga al patrimonio español.

Iglesia de San Juan. | ÁLEX ZEA

Iglesia de San Juan

Es una de las cuatro parroquias fundadas por los Reyes Católicos de Málaga en el siglo XV. En este templo se localizan hasta cinco tipos de revestimiento, según las diferentes épocas históricas, las técnicas de ejecución y los materiales empleados: geométrico, arquitectónico, textural e imitación del paramento de cantería. De los aspectos más simbólicos de esta iglesia es la decoración geométrica de rombos y trapecios policromados en rojo, ocre y azulado.

El mal estado de conservación de las pinturas murales deja ver grietas entre el mortero original y de restauración, levantamientos, grafitis sobre la fachada, acumulación de sales, regueros, oscurecimientos y manchas en forma de goterones e incluso agujeros con restos de adhesivo tras «haber cambiado un elemento en la fachada tipo depósito de basura».

Las restauradoras encuentran factores de deterioro «de primer nivel» debido a que son «causantes de importantes daños con una evolución constante». Y recalcan:

«El conjunto pictórico ofrece un aspecto de abandono y requiere una intervención conservativa de carácter urgente». Está protegida como BIC.

Iglesia de la Concepción

Se ubica en la calle Nueva y sirve de capilla al colegio Sagrado Corazón Las Esclavas. Según la cronología que ofrece el catálogo, fue edificada en 1710 por la orden de Clérigos Menores, en un conjunto que incluía un convento y un colegio. En cuanto a la pintura mural, se detalla que sigue el aparejo de ladrillo a soga y tizón.

En cuanto a las patologías detectadas, se localizan eflorescencias salinas -acumulación de sales minerales- en la zona baja de la portada, levantamientos con riesgo de pérdida de mortero y pintura en la fachada principal además de manchas en formas de goterones de procedencia biológica y paño marrón, entre otras. En el catálogo se recomienda expresamente eliminar los depósitos de barro y revisiones periódicas.

Capilla de la Piedad

La capilla de la Piedad practicamente adosada entre edificios de viviendas es uno de los iconos religiosos de Cruz del Molinillo. Se realizaron varias intervenciones de catas, conservación y restauración a principios de la década de los 2000 pero actualmente presenta regueros marrones, manchas negras, cuarteado de los revestimientos originales, la gunas, lavados localizados, oquedades en los morteros originales e incluso una tonalidad diferencial.

Su principal agresor es la humedad que, unida a las zonas de umbría que rodean a la capilla, «han permitido la proliferación de microorganismos» que se manifiesta en manchas negras. El deterioro es muy relevante» ya que afecta a zonas originales de las pinturas. Aunque se detalla que es «prácticamente imposible» eliminar al completo los agentes causantes, sí se debe hacer un seguimiento constante para minimizar sus efectos.

Iglesia del Sagrario | ÁLEX ZEA

Iglesia del Sagrario

Construida entre los siglos XV y XVIII junto a la catedral de Málaga, es un ejemplo del ‘horror vacui’ o miedo al vacío, la tendencia artística a decorar todos los espacios posibles en una obra. Para ello, se emplean verdugadas -franjas- de ladrillo rojo junto a cajones de mampostería decorados con octógonos que se intercalan con otros elementos como estrellas de seis puntas, cruces o una tiara papal.

En cuanto a su estado de conservación, no es novedad que la Iglesia del Sagrario requiere una restauración profunda, de hecho, está incluida en la lista roja elaborada por Hispania Nostra, donde se incluyen aquellos elementos patrimoniales que están en riesgo de desaparecer por la falta de conservación. Actualmente se están realizando catas arqueológicas previas a los trabajos de restauración previstos.

En cuanto a las patologías detectadas, la más evidente es la grieta estructural que recorre todo el ancho de la fachada desde hace ya unos años y que luce cubierta con una malla protectora.

Hay lavados de color que afectan tanto a la pintura original como a restauraciones posteriores, también manchas verdes y negras, levantamientos en los morteros de restauración y separación de estratos.

«El estado de conservación es grave. Las grietas estructurales suponen un riesgo de desplome del inmueble con la consiguiente pérdida de las decoraciones pictóricas», se alerta en el catálogo, donde se recalca que la presencia de sales están deteriorando «de forma activa» las pinturas y morteros de revestimiento. «Otro de los factores de deterioro más relevantes es la humedad». Está declarada como BIC desde los años 30.

Iglesia de San Felipe Neri

Esta iglesia se abrió al culto en 1785. Las restauradoras afirman que se construyó en un «momento interesante» en la etapa final de la pintura mural.

Las patologías se concentran en la fachada que da a la calle Gaona, con manchas negras y marrones, regueros, oscurecimientos y lagunas de color, además de cuarteados y disgregación en los morteros.

La principal causa del deterioro es la humedad «en todas sus variantes».

«La Iglesia de San Felipe Neri, en su conjunto, representa un ejemplo claro de la necesidad de proveer a estos inmuebles y sus fachadas de un plan de conservación preventiva que vaya más allá de las intervenciones de restauración localizadas en un momento concreto y puntual», se describe.

Asimismo, se pone el foco sobre las «agresiones antrópicas» que sufren las pinturas murales debido a la acción de los viandantes sobre las pinturas tanto originales como restauradas, que están a pie de calle, lo que facilita que sufran actos vandálicos.