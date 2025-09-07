Vecinos denuncian la ‘okupación’ de la antigua Estación de Campanillas

La Asociación de Vecinos de Las Castañetas ha denunciado que la antigua Estación de Campanillas está sirviendo de vivienda desde hace «unos dos o tres meses, lo que llevamos de verano», a una o varias personas, indicó la presidenta vecinal Mónica Romero.

De hecho, como mostró a La Opinión, en este inmueble de propiedad municipal puede verse cómo se ha practicado un agujero en una puerta tapiada en el lateral izquierdo, para poder entrar en su interior; puesto que todas las ventanas y puertas del edificio se encontraban cegadas.

Además, a la espalda de la estación podían verse este mes de agosto varios enseres como sillas, mesas, un tendedero de ropa, un bombona de butano y hasta una parrilla.

«Es como si fuera su porche; ahora tenemos un ‘okupa’, la cosa va de mal en peor», indicó Mónica Romero, que señaló que puede que haya más personas viviendo. «Me han dicho que entra y sale gente. Lo sabe la Policía, lo sabe la concejala, lo sabe el director de Distrito y me dicen que es algo que tiene que llevar Asuntos Sociales; cada uno se echa la pelota y ahí sigue ese señor», destacó.

Agujero en una de las puertas tapiadas en la antigua Estación de Campanillas, este agosto. / a.v.

«Que le ofrezcan otra cosa»

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Castañetas abogó por buscar «una solución» al inquilino o inquilinos del inmueble, «y si no tiene casa, vamos a buscarle una ayuda y ubicarlo aquí o allí, que hay muchos sitios en Málaga que se dedican a eso». La presidenta estimó que no es de recibo que se entre sin permiso en un edificio público para habitarlo.

Mónica Romero consideró además que no es «muy normal», una bombona de butano delante de este inmueble histórico, en una zona en la que en el entorno hay viviendas y niños pequeños, «y podemos saltar por los aires».

«Me pongo en el pellejo de todo el mundo porque no me gustaría verme en esta situación; pero que le ofrezcan otra cosa», reiteró la presidenta de Las Castañetas.

Mónica Romero aprovechó para denunciar el abandono en el que se encuentra todo el entorno de la estación, pese a las reclamaciones vecinales, de ahí que abunde la basura - en el momento de visitar la zona La Opinión pudo verse una rata-. Además, la presidenta vecinal denunció que algunos incívicos, ante la falta de mantenimiento, habían prendido fuego a unos matojos secos delante de la estación; de nuevo con riesgo de incendio para las viviendas vecinas.

La reclamación de la estación

Como informó La Opinión, en noviembre de 2024 las asociaciones de vecinos de Campanillas y Las Castañetas, en el 20 aniversario del cierre de la estación, volvieron a reclamar el arreglo de todo el entorno y el uso social para este edificio ferroviario; un compromiso electoral del Partido Popular en las municipales de 2015, 2019 y 2023.

«Que pongan un centro con talleres de memoria, un centro de rehabilitación; pero también que haya un sitio para que la Asociación de Vecinos de la Estación de Campanillas tenga su sede, y no pasen los años y esto lo vayan a declarar en ruina», manifestó entonces Mónica Romero.

El Ayuntamiento guardó silencio y no respondió a las dos asociaciones de vecinos del distrito. No fue hasta seis meses más tarde, en mayo de este año, cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo, en cumplimiento de la normativa municipal, respondió a un escrito de la concejala del grupo Con Málaga, Toni Morillas, dirigida al alcalde, en el que le trasladaba la preocupación de estos colectivos vecinales.

José María Morente, gerente de la GMU, contestó entonces a Con Málaga que la expropiación de los terrenos se llevó a cabo en 2021, y que en 2024 se reparó la cubierta y estabilizó el edificio. También informó de que el proyecto de remodelación contempla una cafetería, sala de reuniones, sala de usos múltiples y talleres, así como una sala de estudio; aunque no dio fechas para las obras.

