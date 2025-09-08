Festivo
Festivo del 8 de septiembre: ¿abren hoy las tiendas en Málaga capital?
Este lunes 8 de septiembre es festivo en Málaga capital y se celebra la festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga y que hoy sale en procesión
Este lunes 8 de septiembre es festivo en Málaga, con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga y que sale en procesión esta tarde por las calles del Centro, para volver desde la Catedral de Málaga hasta su basílica.
Es considerado festivo local, pero se encuentra dentro del periodo de verano en el que se amplían los horarios de apertura de grandes superficies y centros comerciales, al ser la ciudad considerada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) hasta el 15 de septiembre. Así, algunos horarios de grandes superficies y centros comerciales se alteran o, incluso, no abren directamente. En todo caso, en la provincia se mantiene la apertura normal al no ser festivo en la mayoría de los municipios.
- El Corte Inglés abre con un horario levemente reducido: de 11.00 a 21.00 horas.
- El Centro Comercial Vialia mantiene su horario comercial normal, de 10.00 a 22.00 horas; mientras que los restaurantes se mantienen hasta las 00.00 horas.
- El Centro Comercial Larios abre en su horario normal, como todo el periodo de verano, de 10.00 a 22.00 horas, aunque el supermercado Eroski inicia su actividad una hora antes, a las 9.00 horas.
- Plaza Mayor y el outlet de McArthurGlen abren en su horario habitual, de 10.00 a 1.00 horas de la madrugada.
- El Centro Comercial Rosaleda tiene de horario de las tiendas de 10.00 a 22.00 horas
- El Parque Comercial Málaga Nostrum abre de 10.00 a 22.00 horas.
- El Centro Comercial Alameda abre de 10.00 a 22.00 horas, mientras que los locales de hostelería lo hace de 12.00 a 1.00 horas.
- El Centro Comercial Málaga Plaza abre este lunes 8 de septiembre de 12.00 a 20.00 horas.
- Los supermercados Carrefour abren en distintos horario dependiendo del formato y ubicación. Los hipermercados abren de 10.00 a 22.00 horas, los Carrefour Market abren de 9.00 a 15.00 en la calle Gordon y de 9.00 a 22.00 horas en Juan Sebastián Elcano. Los Carrefour Express abren de 9.00 a 22.00 horas.
- Los establecimientos de Lidl abren de 9.00 a 22.00 horas, según su página web, que advierte de que el horario puede variar en festivo, aunque no indica alteraciones para este martes.
- Los supermercados de Mercadona cierran este 8 de septiembre por el festivo local.
- Los supermercados Día abren el festivo local en horario normal de 9.00 a 22.00 horas.
- Los supermercados Maskom abren hoy a las 9.00 horas y el cierre oscilará entre las 14.00 y las 21.30 horas, según la ubicación del establecimiento.
- Los supermercados de Aldi y Eroski también abren de 9.00 a 22.00 horas.
