Festivo del 8 de septiembre: ¿abren hoy las tiendas en Málaga capital?

Este lunes 8 de septiembre es festivo en Málaga, con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga y que sale en procesión esta tarde por las calles del Centro, para volver desde la Catedral de Málaga hasta su basílica.

Es considerado festivo local, pero se encuentra dentro del periodo de verano en el que se amplían los horarios de apertura de grandes superficies y centros comerciales, al ser la ciudad considerada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) hasta el 15 de septiembre. Así, algunos horarios de grandes superficies y centros comerciales se alteran o, incluso, no abren directamente. En todo caso, en la provincia se mantiene la apertura normal al no ser festivo en la mayoría de los municipios.