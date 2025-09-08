Cultura
El Estado adquiere para el Museo del Ejército el retrato más famoso de Bernardo de Gálvez
Atribuido a Mariano Salvador Maella, ha sido adquirido por el Ministerio de Cultura por 60.000 euros a una familia malagueña
La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Cultura, ha comprado por 60.000 euros, para engrosar los fondos del Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo, el retrato más famoso del estadista de Macharaviaya Bernardo de Gálvez.
Se trata de un óleo sobre lienzo atribuido al pintor valenciano Mariano Salvador Maella (1739-1819), y pintado hacia 1783, propiedad desde hace décadas de una familia de Málaga capital, que ha confirmado la operación a La Opinión de Málaga.
La compra por la administración central del retrato, y que se cerró a finales de julio, se realiza además en un momento muy significativo, ya que el año próximo se conmemorará el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, un proceso en el que fue crucial la ayuda de la España de Carlos III y en particular de Bernardo de Gálvez; nombrado en 2014, por este motivo, Ciudadano Honorario de los Estados Unidos.
El pasado 10 de abril, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, un organismo adscrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, emitió un informe favorable para la adquisición del retrato.
El óleo de Bernardo de Gálvez ha servido además de modelo para la copia que el pintor malagueño Carlos Monserrate realizó, por mediación de la Asociación Bernardo de Gálvez, para que cuelgue en el Capitolio de Washington en 2014, una deuda histórica que los congresistas norteamericanos contrajeron con el militar malagueño, tras finalizar la contienda.
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- Un argentino revela lo que vio al pasear por las calles de Málaga: 'Siempre me sorprende para bien
- Pilates, fotografía o inglés: estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- El comercio tradicional de Málaga no puede asumir los alquileres desorbitados del Centro; está en clara desventaja con las grandes cadenas
- Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes