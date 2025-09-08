Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

El Estado adquiere para el Museo del Ejército el retrato más famoso de Bernardo de Gálvez

Atribuido a Mariano Salvador Maella, ha sido adquirido por el Ministerio de Cultura por 60.000 euros a una familia malagueña

Vista parcial del retrato de Bernardo de Gálvez, adquirido por el Estado para el Ministerio del Ejército.

Vista parcial del retrato de Bernardo de Gálvez, adquirido por el Estado para el Ministerio del Ejército. / L.O.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Cultura, ha comprado por 60.000 euros, para engrosar los fondos del Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo, el retrato más famoso del estadista de Macharaviaya Bernardo de Gálvez.

Se trata de un óleo sobre lienzo atribuido al pintor valenciano Mariano Salvador Maella (1739-1819), y pintado hacia 1783, propiedad desde hace décadas de una familia de Málaga capital, que ha confirmado la operación a La Opinión de Málaga.

Retrato de Bernardo de Gálvez

El retrato de Bernardo de Gálvez, al completo. / La Opinión

La compra por la administración central del retrato, y que se cerró a finales de julio, se realiza además en un momento muy significativo, ya que el año próximo se conmemorará el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, un proceso en el que fue crucial la ayuda de la España de Carlos III y en particular de Bernardo de Gálvez; nombrado en 2014, por este motivo, Ciudadano Honorario de los Estados Unidos.

Momento en que el cuadro de Bernardo de Gálvez es embalado en Málaga, con destino el Museo del Ejército, en Madrid.

Momento en que el cuadro de Bernardo de Gálvez es embalado en Málaga, con destino el Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo.. / L.O.

El pasado 10 de abril, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, un organismo adscrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, emitió un informe favorable para la adquisición del retrato.

Noticias relacionadas y más

El óleo de Bernardo de Gálvez ha servido además de modelo para la copia que el pintor malagueño Carlos Monserrate realizó, por mediación de la Asociación Bernardo de Gálvez, para que cuelgue en el Capitolio de Washington en 2014, una deuda histórica que los congresistas norteamericanos contrajeron con el militar malagueño, tras finalizar la contienda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
  2. Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
  3. Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
  4. Un argentino revela lo que vio al pasear por las calles de Málaga: 'Siempre me sorprende para bien
  5. Pilates, fotografía o inglés: estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga
  6. Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
  7. El comercio tradicional de Málaga no puede asumir los alquileres desorbitados del Centro; está en clara desventaja con las grandes cadenas
  8. Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes

El Estado adquiere para el Museo del Ejército el retrato más famoso de Bernardo de Gálvez

El Estado adquiere para el Museo del Ejército el retrato más famoso de Bernardo de Gálvez

La Junta adjudica por casi 6,5 millones la construcción del nuevo CEIP Intelhorce de Cruz de Humilladero

La Junta adjudica por casi 6,5 millones la construcción del nuevo CEIP Intelhorce de Cruz de Humilladero

Aviso amarillo para el martes por fuertes vientos y olas en el litoral de Málaga

Aviso amarillo para el martes por fuertes vientos y olas en el litoral de Málaga

Catalá en su adiós como obispo de Málaga: perdón, sentido mariano y agradecimiento

Catalá en su adiós como obispo de Málaga: perdón, sentido mariano y agradecimiento

Equipos para emergencias en Málaga: el CPB incorpora vehículos únicos para las emergencias en la provincia

Equipos para emergencias en Málaga: el CPB incorpora vehículos únicos para las emergencias en la provincia

Málaga afianza un tejido exportador regular de 1.000 empresas y el 60% son sector tech

Málaga afianza un tejido exportador regular de 1.000 empresas y el 60% son sector tech

Incendio en el barrio de la Victoria: siete personas y seis viviendas afectadas

Incendio en el barrio de la Victoria: siete personas y seis viviendas afectadas

Festivo del 8 de septiembre: ¿abren hoy las tiendas en Málaga capital?

Festivo del 8 de septiembre: ¿abren hoy las tiendas en Málaga capital?
Tracking Pixel Contents