Más de 330.000 andaluces de entre 15 y 34 años dejaron algún tipo de estudio oficial

De las 10.750.300 personas con edades comprendidas entre 15 y 34 años en 2024, el 15,3% (1.647.800) abandonó algún tipo de estudio oficial. Así lo revela la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) siendo Murcia la comunidad autónoma que más abandono escolar sufre del país (21,4%).

En lo que respecta a Andalucía, un 17,1% de las personas que en 2024 tenían entre 15 y 34 años abandonaron algún tipo de estudio oficial, de Primaria a doctorado. En números totales esto se traduce en que 334.621 jóvenes abandonaron los estudios el pasado año. Es el octavo porcentaje más elevado de las comunidades, tras Aragón.

La cuestión no es solo que desistan, sino el porqué. El módulo especial de la EPA sobre jóvenes en el mercado laboral 2024 también lo refleja.

El 40,3% de las personas entre 15 y 34 años que abandonaron algún estudio oficial lo hicieron debido al programa de estudios. Es decir, no era de su interés, no se ajustaba a sus necesidades de formación, no era útil o era demasiado difícil.

Por su parte, el 18,4% lo hizo porque prefería trabajar y el 15,1% por otros motivos personales (como cambiar de lugar de residencia, falta de motivación, problemas con los profesores o con otros estudiantes, o desear centrarse en sus aficiones).

Ellos más que ellas

Por sexo y nacionalidad, el principal motivo para las mujeres extranjeras fue por otras razones familiares (casarse, desplazarse de lugar para acompañar a su pareja, tener que realizar tareas domésticas o responsabilidades de cuidado), con un 21,3%, mientras que para las españolas (incluidas las de doble nacionalidad), los españoles (incluidos los de doble nacionalidad) y los extranjeros fue el programa de estudios, con un 41,8%, 46,1% y 25,4%, respectivamente.

Por grupo de edad, el principal motivo para más de la mitad (el 52,5%) de las personas de entre 15 y 24 años fue el relacionado con el programa de estudios. También lo fue para el 36,4% de las personas de 25 a 29 años. En cambio, para las de 30 a 34 años el principal motivo del abandono de estudios fue la preferencia por trabajar (31,7%).

Ellos abandonan más los estudios que ellas, de hecho el 69,4% fueron hombres andaluces frente al 30,6% de las mujeres que lo hicieron y fue por la preferencia de trabajar a estudiar. Cuando se habla de motivos familiares, la situación se invierte. Allí son ellas las que abandonan (71,1%)

Por otro lado, los que sí continuaron con sus estudios se graduaron en estudios superiores obtuvo (el 22,1%), siendo además, en una titulación de una enseñanza profesional de grado medio.

Atendiendo al sector económico, el que presentó mayor porcentaje de personas ocupadas que obtuvieron una titulación de grado medio con orientación profesional (aparte de sus estudios superiores alcanzados) fue Agricultura (29,4%). Y el de menor, Servicios (21,8%).

Nacionalidades

Por nacionalidad, mientras que el 23,1% de las personas con nacionalidad española o doble nacionalidad y estudios superiores obtuvo también titulación de grado medio de orientación profesional, en el caso de los extranjeros ese porcentaje fue del 13,0%.

El porcentaje de personas de 15 a 34 años con nacionalidad española o doble nacionalidad que, además de estudios superiores, obtuvieron estudios medios de orientación profesional, fue del 24,6% en hombres y del 21,8% en mujeres. Para las personas con nacionalidad extranjera, las mujeres tuvieron mayor porcentaje que los hombres (15,3%, frente a 10,1%).

