El tiempo
Aviso amarillo para el martes por fuertes vientos y olas en el litoral de Málaga
Andalucía encara la semana con un descenso de las máximas a 32ºC que repuntarán hasta los 38ºC al final de la misma
Este martes, los vientos soplarán con notable intensidad en el litoral de Málaga y Granada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo debido a rachas del oeste y suroeste que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que corresponde a fuerza 7. Además, se esperan olas de entre dos y tres metros de altura, lo que podría afectar a la navegación y actividades marítimas en la zona. Destacar que el viento de poniente previsto entre este lunes y miércoles en la costa malagueña no provocará una situación de terral. Los expertos indican que, aunque se mantendrán rachas frecuentes, no se alcanzarán los niveles de calor y estabilidad propios del terral, por lo que las temperaturas se mantendrán normales.
Andalucía
Andalucía afronta esta segunda semana de septiembre con un descenso de las temperaturas debido a un frente asociado a una borrasca que afecta al norte de la Península y al Levante, y que ha traído consigo vientos de poniente que han moderado las máximas, situándolas entre los 32 y 33 grados. Sin embargo, a partir del miércoles se espera un repunte térmico con la entrada de vientos de levante, que provocarán un aumento de las temperaturas máximas hasta alcanzar entre 36 y 38 grados.
Tormentas
El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha explicado a Europa Press que un frente asociado a una borrasca que afecta al norte de la Península y al Levante está dejando lluvias "débiles" y algunas tormentas en zonas de Andalucía, especialmente en la provincia de Granada, en el área limítrofe con Murcia.
Este frente, que comenzó a influir en la región a finales de la semana pasada, ha generado nubosidad que se mantendrá durante la noche de este lunes. No obstante, a partir del martes se espera una mejora significativa del tiempo, con cielos prácticamente despejados en toda Andalucía. De esta forma, para el resto de la semana, la previsión apunta a "cielos poco nubosos o despejados".
Asimismo, el paso de este frente ha venido acompañado de vientos de poniente que han provocado un descenso generalizado de las temperaturas máximas en Andalucía, situándolas en torno a los 32 y 33 grados.
El viento de poniente se mantendrá con intensidad "moderada" durante el miércoles, aunque a partir del jueves se espera que "se debilite y dé paso a vientos de levante de cara al fin de semana". Este cambio de régimen de vientos favorecerá un ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar entre 36 y 38 grados hacia el final de la semana.
En cuanto a las temperaturas mínimas, también experimentarán un "ligero" descenso, especialmente a partir de este martes. Durante la noche del lunes, la nubosidad impedirá una bajada significativa de los valores nocturnos, pero a partir del martes se espera un descenso que se mantendrá relativamente "estable" durante el resto de la semana.
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
- Un argentino revela lo que vio al pasear por las calles de Málaga: 'Siempre me sorprende para bien
- Pilates, fotografía o inglés: estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- El comercio tradicional de Málaga no puede asumir los alquileres desorbitados del Centro; está en clara desventaja con las grandes cadenas
- Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años