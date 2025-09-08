Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

Aviso amarillo para el martes por fuertes vientos y olas en el litoral de Málaga

Andalucía encara la semana con un descenso de las máximas a 32ºC que repuntarán hasta los 38ºC al final de la misma

Aviso amarillo por oleaje en Málaga para este martes.

Aviso amarillo por oleaje en Málaga para este martes. / GREGORIO TORRES

La Opinión

Málaga

Este martes, los vientos soplarán con notable intensidad en el litoral de Málaga y Granada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo debido a rachas del oeste y suroeste que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que corresponde a fuerza 7. Además, se esperan olas de entre dos y tres metros de altura, lo que podría afectar a la navegación y actividades marítimas en la zona. Destacar que el viento de poniente previsto entre este lunes y miércoles en la costa malagueña no provocará una situación de terral. Los expertos indican que, aunque se mantendrán rachas frecuentes, no se alcanzarán los niveles de calor y estabilidad propios del terral, por lo que las temperaturas se mantendrán normales.

Andalucía

Andalucía afronta esta segunda semana de septiembre con un descenso de las temperaturas debido a un frente asociado a una borrasca que afecta al norte de la Península y al Levante, y que ha traído consigo vientos de poniente que han moderado las máximas, situándolas entre los 32 y 33 grados. Sin embargo, a partir del miércoles se espera un repunte térmico con la entrada de vientos de levante, que provocarán un aumento de las temperaturas máximas hasta alcanzar entre 36 y 38 grados.

Tormentas

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha explicado a Europa Press que un frente asociado a una borrasca que afecta al norte de la Península y al Levante está dejando lluvias "débiles" y algunas tormentas en zonas de Andalucía, especialmente en la provincia de Granada, en el área limítrofe con Murcia.

Este frente, que comenzó a influir en la región a finales de la semana pasada, ha generado nubosidad que se mantendrá durante la noche de este lunes. No obstante, a partir del martes se espera una mejora significativa del tiempo, con cielos prácticamente despejados en toda Andalucía. De esta forma, para el resto de la semana, la previsión apunta a "cielos poco nubosos o despejados".

Asimismo, el paso de este frente ha venido acompañado de vientos de poniente que han provocado un descenso generalizado de las temperaturas máximas en Andalucía, situándolas en torno a los 32 y 33 grados.

El viento de poniente se mantendrá con intensidad "moderada" durante el miércoles, aunque a partir del jueves se espera que "se debilite y dé paso a vientos de levante de cara al fin de semana". Este cambio de régimen de vientos favorecerá un ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar entre 36 y 38 grados hacia el final de la semana.

En cuanto a las temperaturas mínimas, también experimentarán un "ligero" descenso, especialmente a partir de este martes. Durante la noche del lunes, la nubosidad impedirá una bajada significativa de los valores nocturnos, pero a partir del martes se espera un descenso que se mantendrá relativamente "estable" durante el resto de la semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
  2. Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
  3. Un argentino revela lo que vio al pasear por las calles de Málaga: 'Siempre me sorprende para bien
  4. Pilates, fotografía o inglés: estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga
  5. Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
  6. El comercio tradicional de Málaga no puede asumir los alquileres desorbitados del Centro; está en clara desventaja con las grandes cadenas
  7. Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes
  8. Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años

La Junta adjudica por casi 6,5 millones la construcción del nuevo CEIP Intelhorce de Cruz de Humilladero

La Junta adjudica por casi 6,5 millones la construcción del nuevo CEIP Intelhorce de Cruz de Humilladero

Aviso amarillo para el martes por fuertes vientos y olas en el litoral de Málaga

Aviso amarillo para el martes por fuertes vientos y olas en el litoral de Málaga

Catalá en su adiós como obispo de Málaga: perdón, sentido mariano y agradecimiento

Catalá en su adiós como obispo de Málaga: perdón, sentido mariano y agradecimiento

Equipos para emergencias en Málaga: el CPB incorpora vehículos únicos para las emergencias en la provincia

Equipos para emergencias en Málaga: el CPB incorpora vehículos únicos para las emergencias en la provincia

Málaga afianza un tejido exportador regular de 1.000 empresas y el 60% son sector tech

Málaga afianza un tejido exportador regular de 1.000 empresas y el 60% son sector tech

Incendio en el barrio de la Victoria: siete personas y seis viviendas afectadas

Incendio en el barrio de la Victoria: siete personas y seis viviendas afectadas

Festivo del 8 de septiembre: ¿abren hoy las tiendas en Málaga capital?

Festivo del 8 de septiembre: ¿abren hoy las tiendas en Málaga capital?

El cine de verano de Málaga que estrenó de tapadillo ‘Rashomon’, de Akira Kurosawa

El cine de verano de Málaga que estrenó de tapadillo ‘Rashomon’, de Akira Kurosawa
Tracking Pixel Contents