Aviso amarillo para el martes por fuertes vientos y olas en el litoral de Málaga

Este martes, los vientos soplarán con notable intensidad en el litoral de Málaga y Granada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo debido a rachas del oeste y suroeste que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que corresponde a fuerza 7. Además, se esperan olas de entre dos y tres metros de altura, lo que podría afectar a la navegación y actividades marítimas en la zona. Destacar que el viento de poniente previsto entre este lunes y miércoles en la costa malagueña no provocará una situación de terral. Los expertos indican que, aunque se mantendrán rachas frecuentes, no se alcanzarán los niveles de calor y estabilidad propios del terral, por lo que las temperaturas se mantendrán normales.

Andalucía

Andalucía afronta esta segunda semana de septiembre con un descenso de las temperaturas debido a un frente asociado a una borrasca que afecta al norte de la Península y al Levante, y que ha traído consigo vientos de poniente que han moderado las máximas, situándolas entre los 32 y 33 grados. Sin embargo, a partir del miércoles se espera un repunte térmico con la entrada de vientos de levante, que provocarán un aumento de las temperaturas máximas hasta alcanzar entre 36 y 38 grados.

Tormentas

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha explicado a Europa Press que un frente asociado a una borrasca que afecta al norte de la Península y al Levante está dejando lluvias "débiles" y algunas tormentas en zonas de Andalucía, especialmente en la provincia de Granada, en el área limítrofe con Murcia.

Este frente, que comenzó a influir en la región a finales de la semana pasada, ha generado nubosidad que se mantendrá durante la noche de este lunes. No obstante, a partir del martes se espera una mejora significativa del tiempo, con cielos prácticamente despejados en toda Andalucía. De esta forma, para el resto de la semana, la previsión apunta a "cielos poco nubosos o despejados".

Asimismo, el paso de este frente ha venido acompañado de vientos de poniente que han provocado un descenso generalizado de las temperaturas máximas en Andalucía, situándolas en torno a los 32 y 33 grados.

El viento de poniente se mantendrá con intensidad "moderada" durante el miércoles, aunque a partir del jueves se espera que "se debilite y dé paso a vientos de levante de cara al fin de semana". Este cambio de régimen de vientos favorecerá un ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar entre 36 y 38 grados hacia el final de la semana.

En cuanto a las temperaturas mínimas, también experimentarán un "ligero" descenso, especialmente a partir de este martes. Durante la noche del lunes, la nubosidad impedirá una bajada significativa de los valores nocturnos, pero a partir del martes se espera un descenso que se mantendrá relativamente "estable" durante el resto de la semana.