Catalá en su adiós como obispo de Málaga: perdón, sentido mariano y agradecimiento

Jesús Catalá se despidió ayer como obispo de Málaga. Diecisiete años al frente de la diócesis que dieron fin con una homilía que resumió gran parte de las constantes de su mandato. Una homilía que fue la que cerró la novena a la patrona de Málaga, en la Catedral y que le permitió reiterar el mensaje profundamente mariano que ha jalonado su cátedra en Málaga.

La última misa de Jesús Catalá como obispo de Málaga / Eduardo Nieto / Eduardo Nieto

«Dios preparó para su Hijo un santuario inmaculado para que pudiera hacerse hombre. María, redimida y santificada por Cristo, ha sido glorificada por la fuerza salvadora del Resucitado», comenzaba Catalá su homilía con la imagen de la Virgen de la Victoria como presencia central en la Catedral. Catalá hizo en su arranque, poniendo a la Virgen como guía para el cristiano: «Este es el gran regalo que Jesús nos dejó poco antes de morir. ¡Y qué responsabilidad la nuestra, de ser buenos hijos de tan tierna Madre!».

El obispo de Málaga hizo un somero recorrido por su vida hasta que llegó a Málaga, diócesis a la que ha dedicado 17 años de servicio con un lema que ha marcado su actuación: «Ut unum sint», lema episcopal de Catalá tomado del evangelista San Juan (17, 21) que resume su deseo de «trabajar por la unidad de la Iglesia, para ser todos uno en Cristo Jesús».

Además, destaca la vinculación como obispo que ha tenido con el Norte de África, incluida la presencia de Melilla en la diócesis, para recalcar que, de alguna forma, eso ha marcado su ministerio: «Viendo en los inmigrantes y en los más necesitados, principalmente, la presencia del Señor».

Catalá en su adiós como obispo: perdón, sentido mariano y agradecimiento

Recibimiento a Satué

El hasta ahora obispo de Málaga, a la espera de que José Antonio Satué tome posesión el 13 de septiembre, aprovechó la homilía para agradecer lo recibido durante su presencia en Málaga, en especial «vuestra cercanía, amistad, fraternidad y colaboración». Quiso destacar este cálido recuerdo a los sacerdotes y diáconos, así como a todos los que han trabajado en la diócesis. «Gracias a los representantes de las diversas instituciones sociales, culturales y políticas», continuó Jesús Catalá, destacando el tejado de la Catedral como uno de los proyectos más importantes puestos en marcha estos años.

Terminó la homilía haciendo una petición a los feligreses: «Os pido que acojáis con filial amor a vuestro nuevo Obispo». Y no quiso dejar de pasar la oportunidad de «pediros perdón por mis negligencias y faltas de caridad hacia cada uno de vosotros».

El cierre a la homilía fue como empezó, poniendo a la Virgen María en el centro y recordado la importancia de la Virgen de la Victoria en Málaga.

