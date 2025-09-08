El cine de verano que estrenó ‘Rashomon’

No estaría completa la revisión de los cines que había en Málaga en el periodo 1949-1992 sin una mención a los cines de verano o terrazas que funcionaron en Málaga durante los años 1955-1985.

Fueron más de 30 los cines que funcionaron, aunque en las listas que consulto echo de menos al menos uno, el Cine España, que fue el primero al que acudí como espectador y que creo – no lo puedo demostrar – solo funcionó un año, en 1938 o 39, en plena Guerra Civil.

En el citado periodo 1949-1992, el autor de este trabajo fue el responsable o el encargado de hacer la información cinematográfica en Radio Nacional de España en Málaga, primero con un programa titulado ‘Cine Invisible’, después con el comentario diario de todas las películas que se estrenaban en Málaga, y el que montó y realizó por primera vez en España la retransmisión de películas por la radio, con gran acogida por parte de la Organización de Ciegos de España, mayores impedidos que no salían de su casa, encamados en hospitales, familias de escasos medios económicos que ‘vieron’ en sus hogares las películas que se proyectaban en los cines Albéniz, Echegaray, Málaga Cinema y Alkázar. Finalmente, el programa semanal ‘Cine Invisible’ se convirtió en ‘El Cine al Día’, de duración más breve.

El Cine España

Como he adelantado, el Cine España funcionó uno o dos años todavía durante la Guerra Civil. El Cinema España, de la barriada de Huelin, no tuvo relación con el de la calle Martínez. No tengo datos muy concretos de su instalación.

Recurro a la memoria. Supongo que habrá documentos del suceso. En la calle Martínez, en la acera derecha si se accede desde la calle Larios, estaban los Almacenes Massó; con dos eses creo. Un día, entre el 18 de julio de 1936 y el 8 de febrero de 1937, un avión pilotado por oficiales alemanes lanzó, por error, una bomba sobre los citados almacenes; matizo lo de error porque la bomba estaba destinada al edificio de la Aduana. Al parecer, el encargado de localizar el lugar exacto donde lanzar la bomba confundió el patio de Massó con el de la Aduana. Eso es lo que se comentó al examinar las fotos tomadas desde el aire.

Esta es la versión que recuerdo, y tal vez haya documentos de la Guerra Civil referidos al suceso que lo relaten mejor que yo.

Los aviones pilotados por alemanes fueron los que lanzaron bombas contra centros oficiales (el Banco de España, que estaba en la calle Córdoba) y que alcanzó y destruyó el cine Pasqualini, la bomba que afectó al cine Actualidades, varios edificios de las calles Vendeja y Barroso…

En el solar de la calle Martínez, tras el desescombro, se levantaron varios edificios. En uno de los bajos se establecieron la famosa marca de máquinas de escribir Olivetti, una tienda de modas con el rótulo Patricio y Silvia, la sucursal o primera sede del Banco Rural, una confitería, una droguería… y en una de las plantas superiores un colegio privado.

Como escribí en líneas anteriores, al menos en una ocasión estuve como espectador en el cine España, una experiencia que no he olvidado.

Imagen del Trinidad Cinema de la calle Sevilla y propaganda del cine de verano. / FACEBOOK

La gran sorpresa

La programación de los cines de verano tenía dos recorridos o caminos; los de verano de verdad, o sea, los construidos para tal fin en solares de las barriadas y que solo funcionaban en los meses de verano, y las terrazas acondicionadas por algunos cines – España de Huelin, Capitol, Cayri, París, Real, Royal, Regio… En los de este apartado lo habitual era, al anochecer, cerrar el salón de invierno y pasar las películas en los proyectores instalados para tal fin en una cabina independiente.

Los cines de verano, los que solo funcionaron entre mediados de junio y primeros de septiembre, contrataban las películas con las distribuidoras nacionales o andaluzas, casi siempre películas de escasa calidad, pero comerciales, como las de ciencia ficción, oeste, folklóricas, terror y las de luchas marciales que abundaban aquellos años.

Y se produjo la gran sorpresa en el Trinidad Cinema en el barrio del mismo nombre: el estreno de la famosa, aplaudida, premiada, discutida… película japonesa ‘Rashomon’. Película, quizá rechazada por los cines del Centro, que se proyectó por primera vez en Málaga el 2 de septiembre de 1958, seguramente con desconocimiento del propietario del Trinidad Cinema. Este cine de verano fue uno de los primeros que se construyó en Málaga, y que cerró para siempre en 1960. Estaba ubicado en la calle Sevilla.

En este mismo cine, y en el mismo año, se estrenaron otras tres películas de las identificadas como de la serie B – de bajo costo –, concretamente ‘Mariguana’, ‘Reportaje sensacional’ y ‘El andén’.

‘Rashomon’

Si gustó o no al público que vio la película al aire libre no lo sé. Posiblemente no llegara a comprender la trama, que en pocas palabras era y es la siguiente: en el siglo XII, en un bosque de Tokio, se comete un crimen.

Todos los implicados –un leñador, un ladrón, un señor feudal y su esposa y un sacerdote budista – en medio de un aguacero interminable, y una música reiterativa de fondo, relatan el incidente de distintas maneras, hasta el punto de que cada uno cuenta de forma diferente, a su manera, lo que ha sucedido. Cada uno tiene su visión. Ninguna se parece entre sí. Nadie se pone de acuerdo… ni siquiera el muerto, que cuenta su versión del suceso.

La película, rodada en 1950 en Japón y dirigida por Akira Kurosawa, se presentó en el Festival de Venecia de 1951, y mereció el máximo galardón, el León de Oro, y el mismo año, el Premio Oscar a la mejor película extranjera.

El mismo tema de ‘Rashomon’, pero en visión de Hollywood, inspiró la película ‘Cuatro confesiones’, filmada en 1964 por Martin Ritt, con Paul Newman y Claire Bloom. En Japón se rodó otra versión en color con el título ‘La puerta del infierno’, que mereció el gran premio del Festival de Cannes y el Oscar a la mejor película extranjera del año.

Resumiendo: ‘Rashomon’ marcó un hito en la Historia del Cine… y en Málaga se estrenó de tapadillo en un cine de verano del barrio de La Trinidad.

Muchos estrenos

‘Rashomon’ no fue la única película estrenada en un cine de verano. Fueron muchas…, pero ninguna del prestigio y fama del filme japonés.

Dejando a un lado el caso de Trinidad Cinema, que en el periodo 1957-1960, aparte del caso citado, llegó a estrenar tres películas más cuyos títulos no son relevantes, el cine La Fuente, sito en la Capuchinos, llegó a estrenar nada menos que 16 películas, entre ellas ‘Envejeceremos juntos’, ‘El relojero de Saint Paul’, ‘Vía Condotti’ y ‘Comando al infierno’.

En el cine Las Flores, en la barriada del mismo nombre, se estrenaron ocho títulos, como ‘Drácula negro’, ‘45 revoluciones por minuto’ y ‘Locura’.

Otro cine de verano de barriada, el Portada Alta, ofreció a su clientela diez estrenos, entre ellos ‘Silbido de muerte’, ‘El último proceso de París’, ‘Cuidado con las abuelas’…

Y para terminar, el cine Los Galanes, en Pedregalejo, con tres estrenos, entre ellos, ‘Los averiados’.

Que yo sepa, en los cines Jardín Cinema, Maype, Los Rosales, Florida… y así hasta treinta cines terrazas de verano, no hubo ningún estreno.

FIN

Con estas referencias termino el recorrido por los cines de Málaga, de los que queda en pie solo el Albéniz, con varias salas.

Pero eso no significa que Málaga se haya quedado sin cines. Quizás haya más que antes de los cierres, pero de características muy distintas. Ahora son multicines, cada uno con varias salas: Yelmo con 30, Rosaleda con otros tantos, Mare Nostrum, Vialia… y en el límite con Rincón de la Victoria, otros Yelmo. Hay donde elegir.